Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт большого вкусного бутерброда

Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт вкусного большого бутерброда / © Credits

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Блюдо сочетает в себе богатство вкусов и невероятную текстуру: хрустящий хлеб, нежную курятину, сливочный соус и тягучую моцареллу. А главное — приготовить ее совсем не сложно, а я это правильно сделать показали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Основание

Целая буханка хрустящего хлеба (французский багет или чиабата) 1 шт.

Тертый сыр моцарелла ¾ стакана

Чесночное масло

Размягченное сливочное масло ½ стакана

Запеченный чеснок 1 головка

Мелко нарезанная свежая петрушка 1 ст.л.

Соль

Перец

Курица

Куриное филе 450 г

Чесночная приправа

Копченая паприка

Молотый красный перец

Соль

Перец

Масло

Соус Альфредо

Жирные сливки 1 стакан

Тертый пармезан ½ стакана

Крем-сыр ½ стакана

Чесночная приправа

Соль

Перец

Приготовление

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Чтобы получить нежный и ароматный запеченный чеснок, обрежьте верхушку головки, заверните в фольгу и запекайте в духовке 30–40 мин. Готовый чеснок станет мягким и легко выжимается. В миске смешайте размягченное сливочное масло, запеченный чеснок, нарезанную петрушку, соль и перец. Это ароматное масло придаст хлебу особую насыщенность. Натрите куриное филе специями: чесночной приправой, копченой паприкой, чили, солью и перцем. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла по 6 мин с каждой стороны, пока мясо не станет золотистым и полностью готовым. Готовую курицу нарежьте ломтиками. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте крем и сливки, постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной. Добавьте тертый пармезан, чесночную приправу, соль и перец. Перемешивайте до полного растворения сыра и получения кремовой текстуры. Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам и равномерно смажьте срезы чесночным маслом. Затем полейте их соусом Альфредо, посыпьте тертой моцареллой, выложите нарезанную курицу и снова полейте небольшим количеством соуса. По желанию можно посыпать еще дополнительной зеленью — петрушкой или кинзой. Выложите подготовленный хлеб на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 20–25 мин до образования золотистой корочки и расплавления сыра. Подавайте теплым бутерброд, дополните его остатками соуса Альфредо. Блюдо будет отлично смаковать как самостоятельно, так и с салатом из свежих овощей.

Этот горячий бутерброд — настоящее воплощение комфорта и домашней кухни. Он настолько сытный, что заменит полноценный прием пищи, а аромат чеснока, сыра и нежной курятины создаст атмосферу итальянского ресторана у вас дома.