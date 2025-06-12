- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт большого вкусного бутерброда
Если вы ищете идеальный рецепт для сытного обеда ужина или перекуса, этот ароматный и сочный бутерброд с курицей, чесночным маслом, пармезаном и нежным соусом Альфредо станет настоящей находкой.
Блюдо сочетает в себе богатство вкусов и невероятную текстуру: хрустящий хлеб, нежную курятину, сливочный соус и тягучую моцареллу. А главное — приготовить ее совсем не сложно, а я это правильно сделать показали на странице iramsfoodstory.
Ингредиенты
Основание
Целая буханка хрустящего хлеба (французский багет или чиабата) 1 шт.
Тертый сыр моцарелла ¾ стакана
Чесночное масло
Размягченное сливочное масло ½ стакана
Запеченный чеснок 1 головка
Мелко нарезанная свежая петрушка 1 ст.л.
Соль
Перец
Курица
Куриное филе 450 г
Чесночная приправа
Копченая паприка
Молотый красный перец
Соль
Перец
Масло
Соус Альфредо
Жирные сливки 1 стакан
Тертый пармезан ½ стакана
Крем-сыр ½ стакана
Чесночная приправа
Соль
Перец
Приготовление
Разогрейте духовой шкаф до 200°C.
Чтобы получить нежный и ароматный запеченный чеснок, обрежьте верхушку головки, заверните в фольгу и запекайте в духовке 30–40 мин. Готовый чеснок станет мягким и легко выжимается.
В миске смешайте размягченное сливочное масло, запеченный чеснок, нарезанную петрушку, соль и перец. Это ароматное масло придаст хлебу особую насыщенность.
Натрите куриное филе специями: чесночной приправой, копченой паприкой, чили, солью и перцем. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла по 6 мин с каждой стороны, пока мясо не станет золотистым и полностью готовым. Готовую курицу нарежьте ломтиками.
В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте крем и сливки, постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной.
Добавьте тертый пармезан, чесночную приправу, соль и перец. Перемешивайте до полного растворения сыра и получения кремовой текстуры.
Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам и равномерно смажьте срезы чесночным маслом.
Затем полейте их соусом Альфредо, посыпьте тертой моцареллой, выложите нарезанную курицу и снова полейте небольшим количеством соуса. По желанию можно посыпать еще дополнительной зеленью — петрушкой или кинзой.
Выложите подготовленный хлеб на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 20–25 мин до образования золотистой корочки и расплавления сыра.
Подавайте теплым бутерброд, дополните его остатками соуса Альфредо. Блюдо будет отлично смаковать как самостоятельно, так и с салатом из свежих овощей.
Этот горячий бутерброд — настоящее воплощение комфорта и домашней кухни. Он настолько сытный, что заменит полноценный прием пищи, а аромат чеснока, сыра и нежной курятины создаст атмосферу итальянского ресторана у вас дома.