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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт большого вкусного бутерброда

Если вы ищете идеальный рецепт для сытного обеда ужина или перекуса, этот ароматный и сочный бутерброд с курицей, чесночным маслом, пармезаном и нежным соусом Альфредо станет настоящей находкой.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт вкусного большого бутерброда

Хлеб с курицей, пармезаном и чесноком: рецепт вкусного большого бутерброда / © Credits

Блюдо сочетает в себе богатство вкусов и невероятную текстуру: хрустящий хлеб, нежную курятину, сливочный соус и тягучую моцареллу. А главное — приготовить ее совсем не сложно, а я это правильно сделать показали на странице iramsfoodstory.

Ингредиенты

Основание

  • Целая буханка хрустящего хлеба (французский багет или чиабата) 1 шт.

  • Тертый сыр моцарелла ¾ стакана

Чесночное масло

  • Размягченное сливочное масло ½ стакана

  • Запеченный чеснок 1 головка

  • Мелко нарезанная свежая петрушка 1 ст.л.

  • Соль

  • Перец

Курица

  • Куриное филе 450 г

  • Чесночная приправа

  • Копченая паприка

  • Молотый красный перец

  • Соль

  • Перец

  • Масло

Соус Альфредо

  • Жирные сливки 1 стакан

  • Тертый пармезан ½ стакана

  • Крем-сыр ½ стакана

  • Чесночная приправа

  • Соль

  • Перец

Приготовление

  1. Разогрейте духовой шкаф до 200°C.

  2. Чтобы получить нежный и ароматный запеченный чеснок, обрежьте верхушку головки, заверните в фольгу и запекайте в духовке 30–40 мин. Готовый чеснок станет мягким и легко выжимается.

  3. В миске смешайте размягченное сливочное масло, запеченный чеснок, нарезанную петрушку, соль и перец. Это ароматное масло придаст хлебу особую насыщенность.

  4. Натрите куриное филе специями: чесночной приправой, копченой паприкой, чили, солью и перцем. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с добавлением растительного масла по 6 мин с каждой стороны, пока мясо не станет золотистым и полностью готовым. Готовую курицу нарежьте ломтиками.

  5. В глубокой сковороде на среднем огне разогрейте крем и сливки, постоянно помешивайте, пока масса не станет однородной.

  6. Добавьте тертый пармезан, чесночную приправу, соль и перец. Перемешивайте до полного растворения сыра и получения кремовой текстуры.

  7. Разрежьте буханку хлеба вдоль пополам и равномерно смажьте срезы чесночным маслом.

  8. Затем полейте их соусом Альфредо, посыпьте тертой моцареллой, выложите нарезанную курицу и снова полейте небольшим количеством соуса. По желанию можно посыпать еще дополнительной зеленью — петрушкой или кинзой.

  9. Выложите подготовленный хлеб на застеленный пергаментом противень и запекайте в духовке 20–25 мин до образования золотистой корочки и расплавления сыра.

  10. Подавайте теплым бутерброд, дополните его остатками соуса Альфредо. Блюдо будет отлично смаковать как самостоятельно, так и с салатом из свежих овощей.

Этот горячий бутерброд — настоящее воплощение комфорта и домашней кухни. Он настолько сытный, что заменит полноценный прием пищи, а аромат чеснока, сыра и нежной курятины создаст атмосферу итальянского ресторана у вас дома.

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