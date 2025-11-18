Хлебная пицца: оригинальный рецепт для тех, кто ценит время и вкус

Хлебная пицца instagram.comsamura_cooking / © Instagram

На странице Samura Cooking показали, как обычный кусочек хлеба может превратиться в маленькое произведение искусства — горячий, тягучий и ароматный. И самое приятное, вам не нужно дрожжевое тесто, часовое ожидание или специальные инструменты.

Ингредиенты Ломтики хлеба Соус для пиццы или томатный соус Тертый сыр моцарелла Болгарский перец Лук Кукуруза Грибы Помидоры Итальянские травы

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ломтики хлеба, разрезанные на треугольники, на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный растительным маслом. Намажьте каждый кусочек соусом и равномерно распределите его ложкой. Посыпьте щедрым слоем тертой моцареллы. Добавьте выбранные добавки, экспериментируйте, сочетайте овощи, оливки или даже кусочки курицы. Присыпьте сверху итальянскими травами или любимой приправой для пиццы. Запекайте 8-10 мин, пока сыр не растает и не станет золотистым, а края хлеба не подрумянятся. Подавайте горячими и наслаждайтесь вкусом.

Если хотите более «пиццерийной» текстуры, используйте багет или чиабату вместо обычного хлеба. А для хрустящей корочки, перед запеканием, слегка сбрызните края оливковым маслом.

Хлебная пицца — это не просто «блюдо на скорую руку». Это идеальный пример того, как кулинарная импровизация может превратиться в стильный, вкусный и даже немного ностальгический ужин. Подойдет для быстрого перекуса, вечеринки с друзьями или семейного вечера перед любимым сериалом.

Хлебная пицца — доказательство того, что вкусное не всегда сложное. Немножко фантазии, минимум усилий и вот у вас на тарелке ароматный кусочек Италии, который можно приготовить даже в тостере. Идеальное блюдо для тех, кто любит есть красиво, даже когда времени в обрез.