- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Хлебная пицца: оригинальный рецепт для тех, кто ценит время и вкус
Если вам знакомо ощущение, когда хочется чего-то вкусного и домашнего, но времени на кулинарные достижения нет, именно для таких моментов существует хлебная пицца — простой, креативный и удивительно аппетитный способ приготовить любимое блюдо буквально за 10 мин.
На странице Samura Cooking показали, как обычный кусочек хлеба может превратиться в маленькое произведение искусства — горячий, тягучий и ароматный. И самое приятное, вам не нужно дрожжевое тесто, часовое ожидание или специальные инструменты.
Ингредиенты
- Ломтики хлеба
- Соус для пиццы или томатный соус
- Тертый сыр моцарелла
- Болгарский перец
- Лук
- Кукуруза
- Грибы
- Помидоры
- Итальянские травы
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
Выложите ломтики хлеба, разрезанные на треугольники, на противень, застеленный пергаментом или слегка смазанный растительным маслом.
Намажьте каждый кусочек соусом и равномерно распределите его ложкой.
Посыпьте щедрым слоем тертой моцареллы.
Добавьте выбранные добавки, экспериментируйте, сочетайте овощи, оливки или даже кусочки курицы.
Присыпьте сверху итальянскими травами или любимой приправой для пиццы.
Запекайте 8-10 мин, пока сыр не растает и не станет золотистым, а края хлеба не подрумянятся.
Подавайте горячими и наслаждайтесь вкусом.
Если хотите более «пиццерийной» текстуры, используйте багет или чиабату вместо обычного хлеба. А для хрустящей корочки, перед запеканием, слегка сбрызните края оливковым маслом.
Хлебная пицца — это не просто «блюдо на скорую руку». Это идеальный пример того, как кулинарная импровизация может превратиться в стильный, вкусный и даже немного ностальгический ужин. Подойдет для быстрого перекуса, вечеринки с друзьями или семейного вечера перед любимым сериалом.
Хлебная пицца — доказательство того, что вкусное не всегда сложное. Немножко фантазии, минимум усилий и вот у вас на тарелке ароматный кусочек Италии, который можно приготовить даже в тостере. Идеальное блюдо для тех, кто любит есть красиво, даже когда времени в обрез.