Рецепты
12
1 мин

Хлебные корзинки с зеленью и сыром: рецепт простой и вкусной закуски

Иногда для того, чтобы поразить гостей или порадовать себя чем-то вкусным, не нужно тратить часы на кухне. Достаточно взять обычный кусочек хлеба, немного зелени, любимый сыр и превратить их в настоящий кулинарный шедевр.

Станислава Бондаренко
15 минут
375 ккал
Хлебные корзинки с зеленью и сыром instagram.com_samura_cooking

Хлебные корзинки с зеленью и сыром instagram.com_samura_cooking

Хлебные корзинки с зеленью и сыром — это именно то блюдо, которое удивляет простотой приготовления и одновременно имеет праздничный и аппетитный вид. Такие корзинки идеально подходят для вечеринки, семейного ужина или даже как закуска на пикнике. А еще их можно готовить вместе с детьми, ведь процесс формирования хлебных «цветов» им точно понравится. Рецептом этого блюда поделились на странице samura_cooking

Ингредиенты

Белый хлеб
6 ломтей
Свежий укроп (или петрушка, базилик)
2-3 ст. л
Оливковое масло
2 ст. л.
Сыр (моцарелла, чедер, гауда или сулугуни)
150 г
Соль
Перец

Приготовление

  1. Возьмите ломтики хлеба и сделайте несколько неглубоких надрезов (так они легче будут складываться в форму).

  2. Сформируйте корзинку, загните края хлеба внутрь. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментом.

  3. В небольшой миске смешайте мелко порубленный укроп с оливковым маслом. Смажьте этой смесью середину и края каждой корзинки.

  4. Насыпьте внутрь тертый сыр, по желанию можно добавить кусочки помидора черри, грибы или ветчину.

  5. Запекайте при 180°C около 10-12 мин до золотистой корочки и нежной, тягучей начинки.

Подача

  • Подавать горячими как закуску к вину или коктейлям.

  • Использовать как завтрак на выходные вместе с зеленым салатом.

  • Готовить с различными видами сыра для новых вкусовых оттенков.

Это блюдо доказывает, что даже обычный хлеб можно превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Поэтому смело экспериментируйте с начинками и радуйте себя и близких оригинальными вкусными корзинками.

