Хлебные корзинки с зеленью и сыром: рецепт простой и вкусной закуски
Иногда для того, чтобы поразить гостей или порадовать себя чем-то вкусным, не нужно тратить часы на кухне. Достаточно взять обычный кусочек хлеба, немного зелени, любимый сыр и превратить их в настоящий кулинарный шедевр.
Хлебные корзинки с зеленью и сыром — это именно то блюдо, которое удивляет простотой приготовления и одновременно имеет праздничный и аппетитный вид. Такие корзинки идеально подходят для вечеринки, семейного ужина или даже как закуска на пикнике. А еще их можно готовить вместе с детьми, ведь процесс формирования хлебных «цветов» им точно понравится. Рецептом этого блюда поделились на странице samura_cooking
Ингредиенты
- Белый хлеб
- 6 ломтей
- Свежий укроп (или петрушка, базилик)
- 2-3 ст. л
- Оливковое масло
- 2 ст. л.
- Сыр (моцарелла, чедер, гауда или сулугуни)
- 150 г
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Возьмите ломтики хлеба и сделайте несколько неглубоких надрезов (так они легче будут складываться в форму).
Сформируйте корзинку, загните края хлеба внутрь. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментом.
В небольшой миске смешайте мелко порубленный укроп с оливковым маслом. Смажьте этой смесью середину и края каждой корзинки.
Насыпьте внутрь тертый сыр, по желанию можно добавить кусочки помидора черри, грибы или ветчину.
Запекайте при 180°C около 10-12 мин до золотистой корочки и нежной, тягучей начинки.
Подача
Подавать горячими как закуску к вину или коктейлям.
Использовать как завтрак на выходные вместе с зеленым салатом.
Готовить с различными видами сыра для новых вкусовых оттенков.
Это блюдо доказывает, что даже обычный хлеб можно превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Поэтому смело экспериментируйте с начинками и радуйте себя и близких оригинальными вкусными корзинками.