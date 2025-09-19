Хлебные корзинки с зеленью и сыром: рецепт простой и вкусной закуски

Хлебные корзинки с зеленью и сыром instagram.com_samura_cooking

Хлебные корзинки с зеленью и сыром — это именно то блюдо, которое удивляет простотой приготовления и одновременно имеет праздничный и аппетитный вид. Такие корзинки идеально подходят для вечеринки, семейного ужина или даже как закуска на пикнике. А еще их можно готовить вместе с детьми, ведь процесс формирования хлебных «цветов» им точно понравится. Рецептом этого блюда поделились на странице samura_cooking

Ингредиенты Белый хлеб 6 ломтей Свежий укроп (или петрушка, базилик) 2-3 ст. л Оливковое масло 2 ст. л. Сыр (моцарелла, чедер, гауда или сулугуни) 150 г Соль Перец

Приготовление

Возьмите ломтики хлеба и сделайте несколько неглубоких надрезов (так они легче будут складываться в форму). Сформируйте корзинку, загните края хлеба внутрь. Выложите заготовку на противень, застеленный пергаментом. В небольшой миске смешайте мелко порубленный укроп с оливковым маслом. Смажьте этой смесью середину и края каждой корзинки. Насыпьте внутрь тертый сыр, по желанию можно добавить кусочки помидора черри, грибы или ветчину. Запекайте при 180°C около 10-12 мин до золотистой корочки и нежной, тягучей начинки.

Подача

Подавать горячими как закуску к вину или коктейлям.

Использовать как завтрак на выходные вместе с зеленым салатом.

Готовить с различными видами сыра для новых вкусовых оттенков.

Это блюдо доказывает, что даже обычный хлеб можно превратить в настоящий кулинарный сюрприз. Поэтому смело экспериментируйте с начинками и радуйте себя и близких оригинальными вкусными корзинками.