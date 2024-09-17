Хлебный квас: домашний рецепт вкусного напитка

У этого напитка янтарного цвета освежающий вкус и он прекрасно утоляет жажду.
Фудблогер Юлия Сенич поделилась с подписчиками рецептом домашнего кваса, который в ее семье готовят уже много лет.
Ингредиенты
- Темный хлеб
- 350 г
- Изюм
- 15-20 шт.
- Сухие дрожжи
- 1 ч. л
- Сахар
- 130 г
- Вода
- 3 л
Приготовление:
- Темный хлеб запечь в духовке при температуре 200 °C примерно 20 минут;
- Для хорошего янтарного цвета насыпьте сахар в сотейник и варите до момента карамелизации. Аккуратно влейте воду и снимите с огня;
- В трехлитровую банку положите хлеб, изюм, сахар и засыпьте дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой;
- Оставьте в теплом месте на сутки, накрыв квас резиновой перчаткой или марлей;
- Готовый квас процедите через сито или марлю и не доливая 4-5 см до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.
Приятного аппетита!
У этого домашнего кваса насыщенный вкус и он может стать отличным дополнением к вашим блюдам. Наслаждайтесь рецептом, проверенным годами.
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