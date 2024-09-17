Хлебный квас: домашний рецепт вкусного напитка

У этого напитка янтарного цвета освежающий вкус и он прекрасно утоляет жажду.

Фудблогер Юлия Сенич поделилась с подписчиками рецептом домашнего кваса, который в ее семье готовят уже много лет.

Ингредиенты Темный хлеб 350 г Изюм 15-20 шт. Сухие дрожжи 1 ч. л Сахар 130 г Вода 3 л

Приготовление:

Темный хлеб запечь в духовке при температуре 200 °C примерно 20 минут;

Для хорошего янтарного цвета насыпьте сахар в сотейник и варите до момента карамелизации. Аккуратно влейте воду и снимите с огня;

В трехлитровую банку положите хлеб, изюм, сахар и засыпьте дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой;

Оставьте в теплом месте на сутки, накрыв квас резиновой перчаткой или марлей;

Готовый квас процедите через сито или марлю и не доливая 4-5 см до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.

Приятного аппетита!

У этого домашнего кваса насыщенный вкус и он может стать отличным дополнением к вашим блюдам. Наслаждайтесь рецептом, проверенным годами.

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