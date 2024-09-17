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Хлебный квас: домашний рецепт вкусного напитка

Хлебный квас: домашний рецепт вкусного напитка

Квас / Фото: Credits

У этого напитка янтарного цвета освежающий вкус и он прекрасно утоляет жажду.

Фудблогер Юлия Сенич поделилась с подписчиками рецептом домашнего кваса, который в ее семье готовят уже много лет.

Ингредиенты

Темный хлеб
350 г
Изюм
15-20 шт.
Сухие дрожжи
1 ч. л
Сахар
130 г
Вода
3 л

Приготовление:

  • Темный хлеб запечь в духовке при температуре 200 °C примерно 20 минут;
  • Для хорошего янтарного цвета насыпьте сахар в сотейник и варите до момента карамелизации. Аккуратно влейте воду и снимите с огня;
  • В трехлитровую банку положите хлеб, изюм, сахар и засыпьте дрожжи. Залейте карамельным сиропом и кипяченой водой;
  • Оставьте в теплом месте на сутки, накрыв квас резиновой перчаткой или марлей;
  • Готовый квас процедите через сито или марлю и не доливая 4-5 см до краев бутылки, оставьте в холодильнике охлаждаться.

Приятного аппетита!

У этого домашнего кваса насыщенный вкус и он может стать отличным дополнением к вашим блюдам. Наслаждайтесь рецептом, проверенным годами.

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