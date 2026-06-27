Холодник, который хочется готовить снова и снова: летний рецепт холодного блюда

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

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Летняя кухня — это всегда баланс между свежестью и питательностью, легкостью и сытностью, простотой и вкусом. Холодник идеально подходит для этой формулы.

В этом варианте, о котором рассказали на странице maslom_wgoru, есть всё: молодая свекла, хрустящие овощи, нежная курица и сливочная заправка на основе айрана или домашнего кислого кваса. Автор рецепта подчеркивает, что блюдо готовится из простых сезонных продуктов, но результат получается удивительно богатым по вкусу и текстуре.

Ингредиенты

Молодая свекла — 300 г

Вареный молодой картофель — 200 г

Свежий огурец — 100 г

Редис — 100 г

Зеленый лук — 3 стебля

Укроп

Петрушка

Куриное филе — 300 г

Яйца — 4 шт.

Заправка

Айран или домашний кислый квас — 300 мл

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Приготовление

Запеките куриное филе в мультипечи. Молодую свеклу запеките с небольшим количеством масла и соли. Отварите картофель и яйца. Желтки отделите от белков, добавьте к ним горчицу, запеченную свеклу и несладкий йогурт. Всё это взбейте блендером до однородной консистенции, после чего посолите. Заправку доведите до нужной густоты с помощью айрана или домашнего кваса, а затем охладите. Отдельно приготовьте ингредиенты для подачи: белки, картофель, курицу, огурцы, редис и свежую зелень. Их можно либо сразу смешать с заправкой, либо красиво выложить на тарелку слоями для более эстетичной подачи.

Холодник получается свежим, с легкой сладостью свеклы, которую важно сбалансировать кислинкой кваса или айрана. Именно этот контраст делает блюдо таким выразительным и «живым».

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Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Это тот случай, когда домашний рецепт легко может составить конкуренцию ресторанной подаче, особенно если выложить ингредиенты в тарелке слоями.

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