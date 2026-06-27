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Холодник, который хочется готовить снова и снова: летний рецепт холодного блюда
Когда жара становится постоянной, организм начинает искать что-то лёгкое, прохладное и в то же время сытное. Именно таким решением становится холодник — яркий, насыщенный и максимально домашний вариант холодного борща.
Летняя кухня — это всегда баланс между свежестью и питательностью, легкостью и сытностью, простотой и вкусом. Холодник идеально подходит для этой формулы.
В этом варианте, о котором рассказали на странице maslom_wgoru, есть всё: молодая свекла, хрустящие овощи, нежная курица и сливочная заправка на основе айрана или домашнего кислого кваса. Автор рецепта подчеркивает, что блюдо готовится из простых сезонных продуктов, но результат получается удивительно богатым по вкусу и текстуре.
Ингредиенты
Молодая свекла — 300 г
Вареный молодой картофель — 200 г
Свежий огурец — 100 г
Редис — 100 г
Зеленый лук — 3 стебля
Укроп
Петрушка
Куриное филе — 300 г
Яйца — 4 шт.
Заправка
Айран или домашний кислый квас — 300 мл
Приготовление
Запеките куриное филе в мультипечи.
Молодую свеклу запеките с небольшим количеством масла и соли.
Отварите картофель и яйца.
Желтки отделите от белков, добавьте к ним горчицу, запеченную свеклу и несладкий йогурт.
Всё это взбейте блендером до однородной консистенции, после чего посолите.
Заправку доведите до нужной густоты с помощью айрана или домашнего кваса, а затем охладите.
Отдельно приготовьте ингредиенты для подачи: белки, картофель, курицу, огурцы, редис и свежую зелень. Их можно либо сразу смешать с заправкой, либо красиво выложить на тарелку слоями для более эстетичной подачи.
Холодник получается свежим, с легкой сладостью свеклы, которую важно сбалансировать кислинкой кваса или айрана. Именно этот контраст делает блюдо таким выразительным и «живым».
Это тот случай, когда домашний рецепт легко может составить конкуренцию ресторанной подаче, особенно если выложить ингредиенты в тарелке слоями.