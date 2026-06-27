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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
62
Время на прочтение
2 мин

Холодник, который хочется готовить снова и снова: летний рецепт холодного блюда

Когда жара становится постоянной, организм начинает искать что-то лёгкое, прохладное и в то же время сытное. Именно таким решением становится холодник — яркий, насыщенный и максимально домашний вариант холодного борща.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Летняя кухня — это всегда баланс между свежестью и питательностью, легкостью и сытностью, простотой и вкусом. Холодник идеально подходит для этой формулы.

В этом варианте, о котором рассказали на странице maslom_wgoru, есть всё: молодая свекла, хрустящие овощи, нежная курица и сливочная заправка на основе айрана или домашнего кислого кваса. Автор рецепта подчеркивает, что блюдо готовится из простых сезонных продуктов, но результат получается удивительно богатым по вкусу и текстуре.

Ингредиенты

  • Молодая свекла — 300 г

  • Вареный молодой картофель — 200 г

  • Свежий огурец — 100 г

  • Редис — 100 г

  • Зеленый лук — 3 стебля

  • Укроп

  • Петрушка

  • Куриное филе — 300 г

  • Яйца — 4 шт.

Заправка

  • Айран или домашний кислый квас — 300 мл

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Приготовление

  1. Запеките куриное филе в мультипечи.

  2. Молодую свеклу запеките с небольшим количеством масла и соли.

  3. Отварите картофель и яйца.

  4. Желтки отделите от белков, добавьте к ним горчицу, запеченную свеклу и несладкий йогурт.

  5. Всё это взбейте блендером до однородной консистенции, после чего посолите.

  6. Заправку доведите до нужной густоты с помощью айрана или домашнего кваса, а затем охладите.

  7. Отдельно приготовьте ингредиенты для подачи: белки, картофель, курицу, огурцы, редис и свежую зелень. Их можно либо сразу смешать с заправкой, либо красиво выложить на тарелку слоями для более эстетичной подачи.

Холодник получается свежим, с легкой сладостью свеклы, которую важно сбалансировать кислинкой кваса или айрана. Именно этот контраст делает блюдо таким выразительным и «живым».

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Холодник tiktok.com/@maslom_wgoru

Это тот случай, когда домашний рецепт легко может составить конкуренцию ресторанной подаче, особенно если выложить ингредиенты в тарелке слоями.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
62
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