- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 143
- Время на прочтение
- 2 мин
Холодник: рецепт давнего украинского блюда, которое освежает в летнюю жару
В теплое время года наш организм нуждается в легкости, свежести и увлажнении. Именно поэтому многие хозяйки ищут рецепты холодных супов. Но пока модные рецепты окрошки с колбасой заполонили социальные сети, мы хотим напомнить вам о настоящей украинской жемчужине — холоднике.
Это блюдо не только вкусно и полезно, но и является частью кулинарного наследия нашего народа. Многие ошибочно считают холодник «украинизированным вариантом окрошки», хотя на самом деле это окрошка пришла к нам значительно позже, об этом рассказали на странице diana_kulikovska.
Холодник — традиционное украинское блюдо, известное еще в казацкие времена. Особенно популярно было среди крестьян в северных и центральных регионах, где часто выращивали свеклу, огурцы, зелень и был доступ к кисломолочным продуктам.
В древности холодник готовили исключительно летом. Он считался идеальным способом освежиться после тяжелого дня работы в поле. В нем сочетается свекла (дающая хороший цвет и легкую сладковатую нотку), огурцы, зелень, яйца и кисломолочная основа — обычно простокваша или домашний кефир.
Ингредиенты
- Огурцы
- 3 шт.
- Яйца вареные
- 3 шт.
- Свекла вареная
- 2 шт.
- Кефир
- 750 мл
- Сметана
- 2 ст. л
- Вода
- 100-200 мл
- Укроп
- 1 пучок
- Петрушка
- 1 пучок
- Соль
-
- Перец
-
Приготовление
Охладите все ингредиенты. Это важно. Теплые продукты могут испортить вкус.
Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке.
Яйца очистите и порежьте кубиками (оставьте часть для подачи).
Вареную свеклу натрите на средней терке.
Зелень мелко нашинкуйте.
В большой миске смешайте все овощи, добавьте кефир, сметану, соль и перец. Если нужно — долейте немного холодной воды.
Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 мин.
Подавайте охлажденным, украсьте сверху яйцом, зеленью или даже несколькими каплями оливкового масла.
К сожалению, слово «холодник» постепенно исчезло из употребления под давлением обрусения в XX веке. Его вытеснила окрошка, не имеющая ничего общего с нашими подлинными кулинарными традициями. И сегодня мы возвращаем в обиход наши блюда, наш язык, наши вкусы. И лужайка — один из самых вкусных способов это сделать.