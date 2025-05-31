Холодник: рецепт давнего украинского блюда, которое освежает в летнюю жару

Холодник__Instagram_diana_kulikovska / © Instagram

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Это блюдо не только вкусно и полезно, но и является частью кулинарного наследия нашего народа. Многие ошибочно считают холодник «украинизированным вариантом окрошки», хотя на самом деле это окрошка пришла к нам значительно позже, об этом рассказали на странице diana_kulikovska.

Холодник — традиционное украинское блюдо, известное еще в казацкие времена. Особенно популярно было среди крестьян в северных и центральных регионах, где часто выращивали свеклу, огурцы, зелень и был доступ к кисломолочным продуктам.

В древности холодник готовили исключительно летом. Он считался идеальным способом освежиться после тяжелого дня работы в поле. В нем сочетается свекла (дающая хороший цвет и легкую сладковатую нотку), огурцы, зелень, яйца и кисломолочная основа — обычно простокваша или домашний кефир.

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Ингредиенты Огурцы 3 шт. Яйца вареные 3 шт. Свекла вареная 2 шт. Кефир 750 мл Сметана 2 ст. л Вода 100-200 мл Укроп 1 пучок Петрушка 1 пучок Соль Перец

Приготовление

Охладите все ингредиенты. Это важно. Теплые продукты могут испортить вкус. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке. Яйца очистите и порежьте кубиками (оставьте часть для подачи). Вареную свеклу натрите на средней терке. Зелень мелко нашинкуйте. В большой миске смешайте все овощи, добавьте кефир, сметану, соль и перец. Если нужно — долейте немного холодной воды. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 мин. Подавайте охлажденным, украсьте сверху яйцом, зеленью или даже несколькими каплями оливкового масла.

К сожалению, слово «холодник» постепенно исчезло из употребления под давлением обрусения в XX веке. Его вытеснила окрошка, не имеющая ничего общего с нашими подлинными кулинарными традициями. И сегодня мы возвращаем в обиход наши блюда, наш язык, наши вкусы. И лужайка — один из самых вкусных способов это сделать.