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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Холодник: рецепт давнего украинского блюда, которое освежает в летнюю жару

В теплое время года наш организм нуждается в легкости, свежести и увлажнении. Именно поэтому многие хозяйки ищут рецепты холодных супов. Но пока модные рецепты окрошки с колбасой заполонили социальные сети, мы хотим напомнить вам о настоящей украинской жемчужине — холоднике.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
Холодник__Instagram_diana_kulikovska

Холодник__Instagram_diana_kulikovska / © Instagram

Это блюдо не только вкусно и полезно, но и является частью кулинарного наследия нашего народа. Многие ошибочно считают холодник «украинизированным вариантом окрошки», хотя на самом деле это окрошка пришла к нам значительно позже, об этом рассказали на странице diana_kulikovska.

Холодник — традиционное украинское блюдо, известное еще в казацкие времена. Особенно популярно было среди крестьян в северных и центральных регионах, где часто выращивали свеклу, огурцы, зелень и был доступ к кисломолочным продуктам.

В древности холодник готовили исключительно летом. Он считался идеальным способом освежиться после тяжелого дня работы в поле. В нем сочетается свекла (дающая хороший цвет и легкую сладковатую нотку), огурцы, зелень, яйца и кисломолочная основа — обычно простокваша или домашний кефир.

Ингредиенты

Огурцы
3 шт.
Яйца вареные
3 шт.
Свекла вареная
2 шт.
Кефир
750 мл
Сметана
2 ст. л
Вода
100-200 мл
Укроп
1 пучок
Петрушка
1 пучок
Соль
Перец

Приготовление

  1. Охладите все ингредиенты. Это важно. Теплые продукты могут испортить вкус.

  2. Огурцы нарежьте мелкими кубиками или натрите на большой терке.

  3. Яйца очистите и порежьте кубиками (оставьте часть для подачи).

  4. Вареную свеклу натрите на средней терке.

  5. Зелень мелко нашинкуйте.

  6. В большой миске смешайте все овощи, добавьте кефир, сметану, соль и перец. Если нужно — долейте немного холодной воды.

  7. Хорошо размешайте и поставьте в холодильник хотя бы на 30 мин.

  8. Подавайте охлажденным, украсьте сверху яйцом, зеленью или даже несколькими каплями оливкового масла.

К сожалению, слово «холодник» постепенно исчезло из употребления под давлением обрусения в XX веке. Его вытеснила окрошка, не имеющая ничего общего с нашими подлинными кулинарными традициями. И сегодня мы возвращаем в обиход наши блюда, наш язык, наши вкусы. И лужайка — один из самых вкусных способов это сделать.

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