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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

Холодный суп на кефире: рецепт освежающего блюда

Это полезный, легкий суп для жарких дней, который отлично освежает и бодрит.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
55 ккал
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Холодный суп на кефире

Холодный суп на кефире / © Credits

Очень простой, из доступных ингредиентов: кефира, яиц, свежих овощей и зелени, а готовится за считанные минуты.

Ингредиенты

кефир 2,5%
600 мл
вода кипяченная (охлажденная)
200 мл
огурцы свежие
4 шт.
яйца куриные
3 шт.
чеснок
2 зубчика
зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)
перец черный молотый
соль

  1. Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте.

  2. Огурцы, зелень помойте. Огурцы нарежьте соломкой, зелень измельчите.

  3. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  4. В глубокую миску выложите яйца, огурцы, зелень, чеснок, влейте кефир, воду.

  5. Добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  6. Отправьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы он настоялся и охладился.

Советы:

  • Кефир можно использовать любой жирности.

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