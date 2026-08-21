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Холодный суп на кефире: рецепт освежающего блюда
Это полезный, легкий суп для жарких дней, который отлично освежает и бодрит.
Очень простой, из доступных ингредиентов: кефира, яиц, свежих овощей и зелени, а готовится за считанные минуты.
Ингредиенты
- кефир 2,5%
- 600 мл
- вода кипяченная (охлажденная)
- 200 мл
- огурцы свежие
- 4 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- зелень (зеленый лук, укроп, петрушка)
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- перец черный молотый
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- соль
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Яйца отварите с момента закипания 10 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте.
Огурцы, зелень помойте. Огурцы нарежьте соломкой, зелень измельчите.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
В глубокую миску выложите яйца, огурцы, зелень, чеснок, влейте кефир, воду.
Добавьте перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Отправьте в холодильник на 20-30 минут, чтобы он настоялся и охладился.
Советы:
Кефир можно использовать любой жирности.
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