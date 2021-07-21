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Хот-дог с яблочным чатни: изысканное блюдо для пикника

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Хот-дог с яблочным чатни: изысканное блюдо для пикника

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Если перед вами стоит цель добавить классическому хот-догу изысканности, попробуйте этот рецепт.

Чтобы уйти от традиционного сочетания сосиски в хлебе с кетчупом и горчицей, мы предлагаем вам приготовить особый соус. Яблочный чатни очень хорошо сочетается с белыми сосисками, но, если вы предпочитаете любые другие, они тоже подойдут.

Ингредиенты:

  • сосиски
  • яблоки
  • сливочное масло
  • корица
  • чили
  • мед
  • цельно-зерновая горчица
  • багет
  • грецкие орехи

Готовим соус чатни

Очистить и измельчить яблоки и спассеровать на сливочном масле. Высыпать в зажарку щепотку корицы и порошка чили, дополнить пряными травами и медом и потушить все 10 минут.

Опустить сосиски на пару минут в кипящую воду, достать, охладить и снять шкурку. Нарезать их кружочками, если сосиски тонкие, то можно разрезать их вдоль и каждую часть намазать горчицей.

Готовим хот-дог

Уложить косо порезанные ломтики французского багета на противень и подсушить в печи. Полить хлеб яблочным чатни, сверху украсить колбасными кружочками, поставить снова в духовку на несколько минут и, вынув, посыпать толчеными грецкими орехами. 

София Яроцкая

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