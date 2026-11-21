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Хот-дог в лаваше: как приготовить хрустящую закуску
Сочные сосиски, хрустящая капуста, пикантная морковь по-корейски и любимые соусы — всё это завернуто в тонкий лаваш и может легко превзойти классический фаст-фуд.
Иногда для вкусного ужина или быстрого перекуса не нужны сложные рецепты и длинный список продуктов. Достаточно немного фантазии и обычные сосиски превращаются в аппетитное блюдо с ярким вкусом. На странице ГОТОВЛЮ С ДУШОЙ рассказали о простом рецепте хот-догов в лаваше. Такой вариант отлично подойдет для семейного обеда, дружеских посиделок или перекуса на выходных.
Ингредиенты
- Лаваш
- 4 шт.
- Сосиски
- 8 шт.
- Капуста
- ½ кочана
- Майонез
- 2–3 ст. л.
- Морковь по-корейски
- 150 г
- Коктейльные помидоры
- 6 шт.
- Маринованные огурцы
- 2–3 шт.
- Кетчуп
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- Горчица
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- Соль
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- Перец
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Приготовление
Сначала тонко нашинкуйте капусту, добавьте майонез, соль и перец, а затем хорошо перемешайте.
Коктейльные помидоры нарежьте пополам, а маринованные огурцы — тонкими ломтиками.
Сосиски предварительно обжарьте на сковороде или приготовьте другим удобным способом, чтобы они приобрели аппетитную золотистую корочку.
Разложите лаваш и выложите на каждый порцию капустного салата, морковь по-корейски, помидоры и огурцы.
Добавьте по две сосиски, полейте кетчупом и горчицей.
Заверните лаваш так, чтобы начинка осталась внутри.
По желанию готовые рулетики можно ещё немного подрумянить на сухой сковороде или гриле, так лаваш станет хрустящим, а начинка хорошо прогреется.
Эти хот-доги — отличная идея для тех, кто любит домашний фаст-фуд. Хрустящий лаваш, сочные сосиски, свежие овощи и пикантные соусы создают аппетитное сочетание, перед которым трудно устоять.