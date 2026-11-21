Хот-дог в лаваше instagram.com_lypovva_g / © Instagram

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Иногда для вкусного ужина или быстрого перекуса не нужны сложные рецепты и длинный список продуктов. Достаточно немного фантазии и обычные сосиски превращаются в аппетитное блюдо с ярким вкусом. На странице ГОТОВЛЮ С ДУШОЙ рассказали о простом рецепте хот-догов в лаваше. Такой вариант отлично подойдет для семейного обеда, дружеских посиделок или перекуса на выходных.

Ингредиенты Лаваш 4 шт. Сосиски 8 шт. Капуста ½ кочана Майонез 2–3 ст. л. Морковь по-корейски 150 г Коктейльные помидоры 6 шт. Маринованные огурцы 2–3 шт. Кетчуп Горчица Соль Перец

Приготовление

Сначала тонко нашинкуйте капусту, добавьте майонез, соль и перец, а затем хорошо перемешайте. Коктейльные помидоры нарежьте пополам, а маринованные огурцы — тонкими ломтиками. Сосиски предварительно обжарьте на сковороде или приготовьте другим удобным способом, чтобы они приобрели аппетитную золотистую корочку. Разложите лаваш и выложите на каждый порцию капустного салата, морковь по-корейски, помидоры и огурцы. Добавьте по две сосиски, полейте кетчупом и горчицей. Заверните лаваш так, чтобы начинка осталась внутри. По желанию готовые рулетики можно ещё немного подрумянить на сухой сковороде или гриле, так лаваш станет хрустящим, а начинка хорошо прогреется.

Эти хот-доги — отличная идея для тех, кто любит домашний фаст-фуд. Хрустящий лаваш, сочные сосиски, свежие овощи и пикантные соусы создают аппетитное сочетание, перед которым трудно устоять.

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