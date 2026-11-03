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Хрустящая и сочная квашеная капуста: простой рецепт
Настоящая квашеная капуста должна быть сочной, с приятной кислинкой и хрустящей. И для этого не нужны ни сложные рецепты, ни десятки специй.
Квашеная капуста — одно из тех блюд, которые не нуждаются в особом представлении. Она прекрасно сочетается с картофелем, мясом или домашними котлетами, подходит к винегрету и становится основой для ароматной капустной похлебки. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай на холодные месяцы.
Но чтобы капуста получилась именно такой, как её любят во многих украинских семьях, важно соблюдать пропорции и не пропускать несколько простых этапов приготовления, поэтому предлагаем вам приготовить её по рецепту со страницы Ptashka77.
Ингредиенты
- белокочанная капуста
- 2,5 кг
- морковь
- 1 шт.
- каменная соль
- 50 г
Основная пропорция: на каждый килограмм капусты требуется 20 г соли, поэтому на 2,5 кг — ровно 50 г.
Приготовление
Удалите поврежденные наружные листья капусты, разрежьте кочан на удобные части и тонко нашинкуйте. Чем ровнее будут полоски, тем лучше капуста просолится.
Морковь натрите на крупной терке.
Добавьте соль и тщательно перемешайте всё руками, слегка сжимая капусту, чтобы начал выделяться сок.
Переложите капусту в чистую банку, хорошо утрамбуйте каждый слой.
Важно, чтобы она пустила достаточно сока и была им покрыта. Не наполняйте банку до самого верха, так как во время брожения жидкость может вытекать.
Поставьте банку в глубокую миску или на тарелку, чтобы сок не попадал на поверхность стола.
Накройте сверху тарелкой, но не закручивайте герметично.
Оставьте банку при комнатной температуре примерно на 3 дня.
Утром и вечером прокалывайте капусту чистой деревянной шпажкой до дна, чтобы выпускать газы, образующиеся во время брожения.
Сок, стекший в миску, возвращайте обратно в банку. Следите, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол — это важно для правильного квашения.
Через три дня проверьте вкус и степень заквашивания. Если капуста уже приобрела приятную кислинку, накройте её чистой капроновой крышкой и перенесите в погреб или холодильник, где брожение замедлится. Продолжительность квашения может варьироваться в зависимости от температуры, поэтому ориентируйтесь не только на время, но и на вкус и состояние капусты.
Видео с рецептом смотрите по ссылке
Хрустящая домашняя квашеная капуста — это не кулинарная магия, а удачное сочетание правильных пропорций, чистой посуды и терпения.