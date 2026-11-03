Хрустящая и сочная квашеная капуста: простой рецепт

квашеная капуста / © Credits

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Квашеная капуста — одно из тех блюд, которые не нуждаются в особом представлении. Она прекрасно сочетается с картофелем, мясом или домашними котлетами, подходит к винегрету и становится основой для ароматной капустной похлебки. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай на холодные месяцы.

Но чтобы капуста получилась именно такой, как её любят во многих украинских семьях, важно соблюдать пропорции и не пропускать несколько простых этапов приготовления, поэтому предлагаем вам приготовить её по рецепту со страницы Ptashka77.

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Ингредиенты белокочанная капуста 2,5 кг морковь 1 шт. каменная соль 50 г

Основная пропорция: на каждый килограмм капусты требуется 20 г соли, поэтому на 2,5 кг — ровно 50 г.

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Приготовление

Удалите поврежденные наружные листья капусты, разрежьте кочан на удобные части и тонко нашинкуйте. Чем ровнее будут полоски, тем лучше капуста просолится. Морковь натрите на крупной терке. Добавьте соль и тщательно перемешайте всё руками, слегка сжимая капусту, чтобы начал выделяться сок. Переложите капусту в чистую банку, хорошо утрамбуйте каждый слой. Важно, чтобы она пустила достаточно сока и была им покрыта. Не наполняйте банку до самого верха, так как во время брожения жидкость может вытекать. Поставьте банку в глубокую миску или на тарелку, чтобы сок не попадал на поверхность стола. Накройте сверху тарелкой, но не закручивайте герметично. Оставьте банку при комнатной температуре примерно на 3 дня. Утром и вечером прокалывайте капусту чистой деревянной шпажкой до дна, чтобы выпускать газы, образующиеся во время брожения. Сок, стекший в миску, возвращайте обратно в банку. Следите, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол — это важно для правильного квашения. Через три дня проверьте вкус и степень заквашивания. Если капуста уже приобрела приятную кислинку, накройте её чистой капроновой крышкой и перенесите в погреб или холодильник, где брожение замедлится. Продолжительность квашения может варьироваться в зависимости от температуры, поэтому ориентируйтесь не только на время, но и на вкус и состояние капусты.

Видео с рецептом смотрите по ссылке

Хрустящая домашняя квашеная капуста — это не кулинарная магия, а удачное сочетание правильных пропорций, чистой посуды и терпения.

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