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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
879
Время на прочтение
2 мин

Хрустящая и сочная квашеная капуста: простой рецепт

Настоящая квашеная капуста должна быть сочной, с приятной кислинкой и хрустящей. И для этого не нужны ни сложные рецепты, ни десятки специй.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
72 часа
Пищевая ценность на 100 г
30 ккал
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квашеная капуста

квашеная капуста / © Credits

Квашеная капуста — одно из тех блюд, которые не нуждаются в особом представлении. Она прекрасно сочетается с картофелем, мясом или домашними котлетами, подходит к винегрету и становится основой для ароматной капустной похлебки. А ещё это отличный способ сохранить сезонный урожай на холодные месяцы.

Но чтобы капуста получилась именно такой, как её любят во многих украинских семьях, важно соблюдать пропорции и не пропускать несколько простых этапов приготовления, поэтому предлагаем вам приготовить её по рецепту со страницы Ptashka77.

Ингредиенты

белокочанная капуста
2,5 кг
морковь
1 шт.
каменная соль
50 г

Основная пропорция: на каждый килограмм капусты требуется 20 г соли, поэтому на 2,5 кг — ровно 50 г.

Приготовление

  1. Удалите поврежденные наружные листья капусты, разрежьте кочан на удобные части и тонко нашинкуйте. Чем ровнее будут полоски, тем лучше капуста просолится.

  2. Морковь натрите на крупной терке.

  3. Добавьте соль и тщательно перемешайте всё руками, слегка сжимая капусту, чтобы начал выделяться сок.

  4. Переложите капусту в чистую банку, хорошо утрамбуйте каждый слой.

  5. Важно, чтобы она пустила достаточно сока и была им покрыта. Не наполняйте банку до самого верха, так как во время брожения жидкость может вытекать.

  6. Поставьте банку в глубокую миску или на тарелку, чтобы сок не попадал на поверхность стола.

  7. Накройте сверху тарелкой, но не закручивайте герметично.

  8. Оставьте банку при комнатной температуре примерно на 3 дня.

  9. Утром и вечером прокалывайте капусту чистой деревянной шпажкой до дна, чтобы выпускать газы, образующиеся во время брожения.

  10. Сок, стекший в миску, возвращайте обратно в банку. Следите, чтобы капуста оставалась погруженной в рассол — это важно для правильного квашения.

  11. Через три дня проверьте вкус и степень заквашивания. Если капуста уже приобрела приятную кислинку, накройте её чистой капроновой крышкой и перенесите в погреб или холодильник, где брожение замедлится. Продолжительность квашения может варьироваться в зависимости от температуры, поэтому ориентируйтесь не только на время, но и на вкус и состояние капусты.

Видео с рецептом смотрите по ссылке

Хрустящая домашняя квашеная капуста — это не кулинарная магия, а удачное сочетание правильных пропорций, чистой посуды и терпения.

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