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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
65
Время на прочтение
2 мин

Хрустящая шаурма с курицей: рецепт, который захочется повторить не раз

Сочная пряная курица, нежный чесночный соус, картофель фри, маринованный лук и хрустящая корочка — эта шаурма легко может стать вашим любимым блюдом в домашнем меню.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

Если обычная шаурма уже немного надоела, самое время попробовать её хрустящую версию, рецепт которой рассказали на странице iramsfoodstory. Здесь всё держится на правильном балансе: ароматная курица с лёгкой корочкой, свежие овощи, пикантный лук, чесночный соус и обжаривание, которое делает питу невероятно хрустящей.

шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

Ингредиенты

Для курицы

  • куриные бедра без кости — 900 г

  • соль

  • чёрный перец — 1 ч. л

  • молотый красный перец — ½ ч. л

  • копченая паприка — 1 ст. л

  • чесночная приправа — 1 ст. л

  • молотый кумин — 1 ч. л

  • молотый кориандр — ½ ч. л

  • куркума — ½ ч. л

  • луковая приправа — 1 ч. л

  • лимонный сок — 1 ст. л

  • густой греческий йогурт — 2 ст. л

  • паста из красного перца — 1 ч. л

  • томатная паста — 1 ст. л

  • растительное масло — 2 ст. л

Для соуса

  • майонез — ½ стакана

  • сметана — 3 ст. л

  • лимонный сок — 1 ст. л

  • чеснок — 2 зубчика

  • соль

  • оливковое масло — 1 ст. л

Для глазури

  • масло — ½ стакана

  • паста из красного перца или томатная паста — 1 ст. л

  • сумах — 1 ст. л

  • соль — щепотка

  • гранатовая патока — 2 ст. л

Для лука

  • красная луковица — 1 шт.

  • лимонный сок

  • сумах — 1 ч. л.

  • петрушка — 1 ст. л

  • соль

  • растительное масло — 1 ст. л

Для составления

  • тонкие лепешки — 6 шт.

  • помидоры без семян, нарезанные кубиками — 1 стакан

  • картофель фри

шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

шаурма с курицей tiktok.com/@iramsfoodstory

Приготовление

Сочная курица с пряным маринадом

  1. Нарежьте мясо кусочками и смешайте с солью, чёрным и красным перцем, копчёной паприкой, чесночным и луковым порошком, тмином, кориандром и куркумой.

  2. Добавьте лимонный сок, густой греческий йогурт, пасту из красного перца, томатную пасту и масло.

  3. Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек.

  4. Накройте и оставьте как минимум на 2 часа, а ещё лучше — на ночь.

  5. После маринования обжаривайте курицу порциями на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно 8–10 минут.

  6. Мясо должно полностью приготовиться и немного подрумяниться.

Чесночный соус и пикантный лук

  1. Для соуса смешайте майонез, сметану, лимонный сок, чеснок, оливковое масло и соль.

  2. Готовый соус поставьте в холодильник.

  3. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.

  4. Добавьте лимонный сок, сумах, измельченную петрушку, соль и масло.

  5. Перемешайте все.

Хрустящая корочка

  1. Отдельно приготовьте глазурь: смешайте масло с пастой из красного перца или томатной пастой, сумахом, солью и гранатовой патокой.

  2. Теперь можно собирать шаурму: на тонкий лаваш нанесите чесночный соус, выложите курицу, картошку фри, лук с сумахом и нарезанные кубиками помидоры.

  3. Плотно заверните в рулет.

  4. Обжарьте шаурму на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 1–2 мин с каждой стороны.

  5. Затем смажьте глазурью и ещё раз подрумяньте до золотистой хрустящей корочки.

Подавайте шаурму горячей, с дополнительным чесночным соусом и картошкой фри.

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