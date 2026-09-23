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Хрустящая шаурма с курицей: рецепт, который захочется повторить не раз
Сочная пряная курица, нежный чесночный соус, картофель фри, маринованный лук и хрустящая корочка — эта шаурма легко может стать вашим любимым блюдом в домашнем меню.
Если обычная шаурма уже немного надоела, самое время попробовать её хрустящую версию, рецепт которой рассказали на странице iramsfoodstory. Здесь всё держится на правильном балансе: ароматная курица с лёгкой корочкой, свежие овощи, пикантный лук, чесночный соус и обжаривание, которое делает питу невероятно хрустящей.
Ингредиенты
Для курицы
куриные бедра без кости — 900 г
соль
чёрный перец — 1 ч. л
молотый красный перец — ½ ч. л
копченая паприка — 1 ст. л
чесночная приправа — 1 ст. л
молотый кумин — 1 ч. л
молотый кориандр — ½ ч. л
куркума — ½ ч. л
луковая приправа — 1 ч. л
лимонный сок — 1 ст. л
густой греческий йогурт — 2 ст. л
паста из красного перца — 1 ч. л
томатная паста — 1 ст. л
растительное масло — 2 ст. л
Для соуса
майонез — ½ стакана
сметана — 3 ст. л
лимонный сок — 1 ст. л
чеснок — 2 зубчика
соль
оливковое масло — 1 ст. л
Для глазури
масло — ½ стакана
паста из красного перца или томатная паста — 1 ст. л
сумах — 1 ст. л
соль — щепотка
гранатовая патока — 2 ст. л
Для лука
красная луковица — 1 шт.
лимонный сок
сумах — 1 ч. л.
петрушка — 1 ст. л
соль
растительное масло — 1 ст. л
Для составления
тонкие лепешки — 6 шт.
помидоры без семян, нарезанные кубиками — 1 стакан
картофель фри
Приготовление
Сочная курица с пряным маринадом
Нарежьте мясо кусочками и смешайте с солью, чёрным и красным перцем, копчёной паприкой, чесночным и луковым порошком, тмином, кориандром и куркумой.
Добавьте лимонный сок, густой греческий йогурт, пасту из красного перца, томатную пасту и масло.
Хорошо перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек.
Накройте и оставьте как минимум на 2 часа, а ещё лучше — на ночь.
После маринования обжаривайте курицу порциями на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла примерно 8–10 минут.
Мясо должно полностью приготовиться и немного подрумяниться.
Чесночный соус и пикантный лук
Для соуса смешайте майонез, сметану, лимонный сок, чеснок, оливковое масло и соль.
Готовый соус поставьте в холодильник.
Красный лук нарежьте тонкими полукольцами.
Добавьте лимонный сок, сумах, измельченную петрушку, соль и масло.
Перемешайте все.
Хрустящая корочка
Отдельно приготовьте глазурь: смешайте масло с пастой из красного перца или томатной пастой, сумахом, солью и гранатовой патокой.
Теперь можно собирать шаурму: на тонкий лаваш нанесите чесночный соус, выложите курицу, картошку фри, лук с сумахом и нарезанные кубиками помидоры.
Плотно заверните в рулет.
Обжарьте шаурму на сухой или слегка смазанной маслом сковороде по 1–2 мин с каждой стороны.
Затем смажьте глазурью и ещё раз подрумяньте до золотистой хрустящей корочки.
Подавайте шаурму горячей, с дополнительным чесночным соусом и картошкой фри.