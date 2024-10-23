Хрустящая запеченная тыква: рецепт необыкновенно вкусного гарнира

Попробуйте приготовить эту вкусную и хрустящую запеченную тыкву, которая станет отличным гарниром к вашему столу.

Тыква – традиционный атрибут осенних праздников, невероятно вкусный и полезный продукт, который можно использовать в разных блюдах. На странице anny.cooking показали, как приготовить интересный гарнир из тыквы.

Ингредиенты Тыква 1 кг Крахмал 1 ст.л Масло 4 ст.л Перец Соль Итальянские травы Орегано Чеснок 1 зубчик Тимян Пармезан

Приготовление:

Нарежьте тыкву и почистите ее от кожуры;

Нарежьте кубиками;

К нарезанной тыкве добавьте крахмал и хорошо все перемешайте;

Отдельно соедините масло, перец, соль, чеснок, итальянские травы и орегано. Хорошо все перемешайте и добавьте к тыкве;

Выложите тыкву на противень застеленный пергаментом.

Поставьте в разогретую до 200°C духовку и запекайте около 20 минут.

При подаче посыпте сверху пармезаном.

Приятного аппетита!

Попробуйте этот рецепт и вы увидите, как легко можно превратить обычный овощ во вкусное и питательное блюдо.

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