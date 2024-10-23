Хрустящая запеченная тыква: рецепт необыкновенно вкусного гарнира

Попробуйте приготовить эту вкусную и хрустящую запеченную тыкву, которая станет отличным гарниром к вашему столу.
Тыква – традиционный атрибут осенних праздников, невероятно вкусный и полезный продукт, который можно использовать в разных блюдах. На странице anny.cooking показали, как приготовить интересный гарнир из тыквы.
Ингредиенты
- Тыква
- 1 кг
- Крахмал
- 1 ст.л
- Масло
- 4 ст.л
- Перец
- Соль
- Итальянские травы
- Орегано
- Чеснок
- 1 зубчик
- Тимян
- Пармезан
Приготовление:
- Нарежьте тыкву и почистите ее от кожуры;
- Нарежьте кубиками;
- К нарезанной тыкве добавьте крахмал и хорошо все перемешайте;
- Отдельно соедините масло, перец, соль, чеснок, итальянские травы и орегано. Хорошо все перемешайте и добавьте к тыкве;
- Выложите тыкву на противень застеленный пергаментом.
- Поставьте в разогретую до 200°C духовку и запекайте около 20 минут.
- При подаче посыпте сверху пармезаном.
Приятного аппетита!
Попробуйте этот рецепт и вы увидите, как легко можно превратить обычный овощ во вкусное и питательное блюдо.
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