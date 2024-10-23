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Хрустящая запеченная тыква: рецепт необыкновенно вкусного гарнира

Хрустящая запеченная тыква: рецепт необыкновенно вкусного гарнира

Хрусткая запеченная тыква / Фото: Credits

Попробуйте приготовить эту вкусную и хрустящую запеченную тыкву, которая станет отличным гарниром к вашему столу.

Тыква – традиционный атрибут осенних праздников, невероятно вкусный и полезный продукт, который можно использовать в разных блюдах. На странице anny.cooking показали, как приготовить интересный гарнир из тыквы.

Ингредиенты

Тыква
1 кг
Крахмал
1 ст.л
Масло
4 ст.л
Перец
Соль
Итальянские травы
Орегано
Чеснок
1 зубчик
Тимян
Пармезан

Приготовление:

  • Нарежьте тыкву и почистите ее от кожуры;
  • Нарежьте кубиками;
  • К нарезанной тыкве добавьте крахмал и хорошо все перемешайте;
  • Отдельно соедините масло, перец, соль, чеснок, итальянские травы и орегано. Хорошо все перемешайте и добавьте к тыкве;
  • Выложите тыкву на противень застеленный пергаментом.
  • Поставьте в разогретую до 200°C духовку и запекайте около 20 минут.
  • При подаче посыпте сверху пармезаном.

Приятного аппетита!

Попробуйте этот рецепт и вы увидите, как легко можно превратить обычный овощ во вкусное и питательное блюдо.

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