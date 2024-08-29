Хрустящие баклажаны в панировке: рецепт вкусной закуски

Нарежьте их в форме веера и пробланшируйте в кипяченой воде. Для панировки используйте яйца и панировочные сухари. Баклажаны получаются красивые и приобретут хрустящую, золотистую корочку.

Ингредиенты баклажаны 3 шт. яйца куриные 3 шт. молоко 1 ст. л. крахмал 1 ст. л. паприка сладкая молотая 1 ч. л. чеснок сушеный 1 ч. л. сухари панировочные 130 г соль растительное масло

Баклажаны помойте и очистите. Разрежьте вдоль на две, три части. Затем каждую часть разрежьте на полоски, но не до конца. Закипятите воду, посолите и отварите с момента закипания 1-2 минуты. Переложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Для кляра: смешайте яйца с молоком, крахмалом, паприкой, чесноком. Добавьте соль и взбейте венчиком. Баклажаны окуните в яичную смесь, затем запанируйте в панировочных сухарях с двух сторон. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Обжарьте баклажаны в большом количестве растительного масла.

Нарезать баклажаны можна и кружками.

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