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Хрустящие баклажаны в панировке: рецепт вкусной закуски

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
156 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
1 мин
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Хрустящие баклажаны в панировке: рецепт вкусной закуски

Хрустящие баклажаны в панировке / Фото: Credits

Для блюда выбирайте небольшие баклажаны.

Нарежьте их в форме веера и пробланшируйте в кипяченой воде. Для панировки используйте яйца и панировочные сухари. Баклажаны получаются красивые и приобретут хрустящую, золотистую корочку.

Ингредиенты

баклажаны
3 шт.
яйца куриные
3 шт.
молоко
1 ст. л.
крахмал
1 ст. л.
паприка сладкая молотая
1 ч. л.
чеснок сушеный
1 ч. л.
сухари панировочные
130 г
соль
растительное масло
  1. Баклажаны помойте и очистите. Разрежьте вдоль на две, три части. Затем каждую часть разрежьте на полоски, но не до конца. Закипятите воду, посолите и отварите с момента закипания 1-2 минуты. Переложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
  2. Для кляра: смешайте яйца с молоком, крахмалом, паприкой, чесноком. Добавьте соль и взбейте венчиком.
  3. Баклажаны окуните в яичную смесь, затем запанируйте в панировочных сухарях с двух сторон.
  4. Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Обжарьте баклажаны в большом количестве растительного масла.
  • Нарезать баклажаны можна и кружками. 

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