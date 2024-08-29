Хрустящие баклажаны в панировке: рецепт вкусной закуски

Для блюда выбирайте небольшие баклажаны.
Нарежьте их в форме веера и пробланшируйте в кипяченой воде. Для панировки используйте яйца и панировочные сухари. Баклажаны получаются красивые и приобретут хрустящую, золотистую корочку.
Ингредиенты
- баклажаны
- 3 шт.
- яйца куриные
- 3 шт.
- молоко
- 1 ст. л.
- крахмал
- 1 ст. л.
- паприка сладкая молотая
- 1 ч. л.
- чеснок сушеный
- 1 ч. л.
- сухари панировочные
- 130 г
- соль
- растительное масло
- Баклажаны помойте и очистите. Разрежьте вдоль на две, три части. Затем каждую часть разрежьте на полоски, но не до конца. Закипятите воду, посолите и отварите с момента закипания 1-2 минуты. Переложите в дуршлаг, чтобы стекла жидкость.
- Для кляра: смешайте яйца с молоком, крахмалом, паприкой, чесноком. Добавьте соль и взбейте венчиком.
- Баклажаны окуните в яичную смесь, затем запанируйте в панировочных сухарях с двух сторон.
- Обжарьте на горячей сковороде с растительным маслом, на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
- Обжарьте баклажаны в большом количестве растительного масла.
- Нарезать баклажаны можна и кружками.
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