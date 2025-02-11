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Хрустящие картофельные шарики с курицей и сыром: рецепт интересной закуски

Хрустящие картофельные шарики с курицей и сыром: рецепт интересной закуски

Фото: Associated Press

Эти хрустящие шарики – идеальная закуска для вечерних посиделок и семейных встреч. Рецепт сочетает нежность отварного картофеля с сочностью куриной грудки, кремовостью сыра и хрустящей корочкой.

На странице dieteticaesthetic рассказали, как приготовить картофельные шарики – закуску, рецепт которой идеально подходит для тех, кто хочет удивить своих гостей оригинальной, питательной закуской, которую легко приготовить.

Ингредиенты

Картофель
2 шт.
Куриная грудка
1 шт.
Зеленый лук
Сыр моцарелла
Соль
Перец
Специи по вкусу
Кукурузный крахмал
1 ст. л
Панировочные сухари
1 стакан
Яйца
2 шт.

Приготовление

  1. В большой миске тщательно перемешайте все основные ингредиенты – отварной и очищенный картофель, измельченную куриную грудку, нарезанный зеленый лук, сыр, соль, перец, специи, кукурузный крахмал и панировочные сухари.
  2. Подготовьте две отдельные емкости: в одну добавьте панировочные сухари, а в другую – разбейте два яйца.
  3. С помощью ложки или руками сформуйте шарики среднего размера из куриной картофельной смеси. После этого обваляйте каждый шарик сначала в яйцах, а затем в панировочных сухарях.
  4. Перед жаркой поставьте сформированные шарики в холодильник на 15 мин.
  5. Нагрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.
  6. Обжаривайте каждый шарик по 4 мин с каждой стороны или до достижения золотисто-коричневого цвета и хрусткости.

Советы:

  • Во время жарки рекомендуется смачивать руки водой, чтобы предотвратить прилипание шариков и обеспечить равномерную обжарку.

Простота приготовления и приятный вкус делают это блюдо отличным выбором для тех, кто стремится экспериментировать на кухне и удивлять близких оригинальными рецептами.

Наслаждайтесь каждым кусочком и открывайте для себя новые кулинарные горизонты, ведь настоящая закуска – это не только еда, но и искусство, доставляющее удовольствие.

Приятного аппетита!

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