Хрустящие картофельные шарики с сыром: рецепт вкусной закуски

Вкусная и хрустящая картофельная закуска станет отличным дополнением к столу, ведь сочетание нежного картофельного пюре с тягучим сыром никого не оставит равнодушным.
Благодаря панировке шарики имеют аппетитную хрустящую корочку, а внутри скрыт нежный сюрприз. Кушанье легко готовится и станет отличным вариантом для вечерних посиделок или фуршетного стола. О рецепте этой хрустящей закуски рассказали на странице foodblog_kristi.
Ингредиенты
- Картофель
- 800 г
- Соль
- Перец
- Паприка
- Сушеный чеснок
- Мука
- 100 г
- Сыр
- 120 г
- Растительное масло
- Яйцо
- 1 шт.
- Панировочные сухари
- 80 г
Приготовление
- Картошку отварить до готовности, слить воду и размять в пюре. Дать массе полностью остыть.
- Добавить соль, специи и постепенно всыпать просеянную муку, тщательно перемешать. Тесто получается липким, поэтому перед формированием шариков ему следует дать постоять 15 мин.
- Сыр порезать маленькими кубиками.
- Из небольших кусочков от картофельной массы, сформировать лепешки, положить в центр кусочек сыра и слепить аккуратные шарики.
- Яйцо взбить вилкой. Каждый шарик обвалять сначала в яйце, затем в панировочных сухарях, чтобы образовалась плотная оболочка.
- В кастрюлю налить достаточное количество растительного масла, хорошо разогреть. Опускать картофельные шарики в горячее масло и жарить до появления равномерной золотистой корочки. Важно не пережаривать, чтобы творог не начал вытекать.
- Готовые шарики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, а затем подать на стол вместе с соусом.
Эта закуска подходит как для семейного ужина, так и для праздничного угощения. Хрустящие снаружи, нежные внутри – картофельные шарики непременно понравятся всем гостям.
Приятного аппетита!
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