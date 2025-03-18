Хрустящие картофельные шарики с сыром: рецепт вкусной закуски

Вкусная и хрустящая картофельная закуска станет отличным дополнением к столу, ведь сочетание нежного картофельного пюре с тягучим сыром никого не оставит равнодушным.

Благодаря панировке шарики имеют аппетитную хрустящую корочку, а внутри скрыт нежный сюрприз. Кушанье легко готовится и станет отличным вариантом для вечерних посиделок или фуршетного стола. О рецепте этой хрустящей закуски рассказали на странице foodblog_kristi.

Ингредиенты Картофель 800 г Соль Перец Паприка Сушеный чеснок Мука 100 г Сыр 120 г Растительное масло Яйцо 1 шт. Панировочные сухари 80 г

Приготовление

Картошку отварить до готовности, слить воду и размять в пюре. Дать массе полностью остыть. Добавить соль, специи и постепенно всыпать просеянную муку, тщательно перемешать. Тесто получается липким, поэтому перед формированием шариков ему следует дать постоять 15 мин. Сыр порезать маленькими кубиками. Из небольших кусочков от картофельной массы, сформировать лепешки, положить в центр кусочек сыра и слепить аккуратные шарики. Яйцо взбить вилкой. Каждый шарик обвалять сначала в яйце, затем в панировочных сухарях, чтобы образовалась плотная оболочка. В кастрюлю налить достаточное количество растительного масла, хорошо разогреть. Опускать картофельные шарики в горячее масло и жарить до появления равномерной золотистой корочки. Важно не пережаривать, чтобы творог не начал вытекать. Готовые шарики выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло, а затем подать на стол вместе с соусом.

Эта закуска подходит как для семейного ужина, так и для праздничного угощения. Хрустящие снаружи, нежные внутри – картофельные шарики непременно понравятся всем гостям.

Приятного аппетита!

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