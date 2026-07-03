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Хрустящие конвертики из лаваша: рецепт простой закуски, которая пригодится в дороге или на пикнике
Иногда самые вкусные рецепты состоят всего из нескольких доступных ингредиентов. Именно такими являются хрустящие конвертики из лаваша — сытная закуска, которую легко приготовить за считанные минуты.
Если вы ищете рецепт, сочетающий в себе простоту, быстроту приготовления и насыщенный вкус, обратите внимание на эти конвертики из лаваша, рецепт которых был опубликован на странице samura_cooking. Минимум хлопот, доступные продукты и золотистая хрустящая корочка делают их универсальным блюдом на любой случай.
Ингредиенты
варёные яйца
твердый сыр, натертый на терке
отварное куриное мясо
свежая зелень
сметана
лаваш
Приготовление
Все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, чтобы начинка получилась сочной и хорошо держала форму.
Лаваш нарежьте длинными полосками.
На край каждой полоски выложите порцию начинки, после чего сложите полоску в небольшой конвертик или треугольник, заверните края так, чтобы начинка осталась внутри.
Обжаривайте конвертики на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной золотистой корочки, или их можно поджарить на мангале, как это сделал автор.
В результате вы получите хрустящую снаружи и нежную внутри закуску, которая вкусна как в горячем, так и в охлаждённом виде.
Такие конвертики легко взять с собой в дорогу, положить в ланч-бокс или корзинку для пикника. Они хорошо насыщают, не требуют сложных ингредиентов.
По желанию рецепт можно разнообразить, добавив любимые специи или другую зелень, но даже в базовом варианте он остается удивительно вкусным.