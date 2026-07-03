Хрустящие конвертики из лаваша: рецепт простой закуски, которая пригодится в дороге или на пикнике

Хрустящие конвертики из лаваша instagram.com/samura_cooking / © Instagram

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Если вы ищете рецепт, сочетающий в себе простоту, быстроту приготовления и насыщенный вкус, обратите внимание на эти конвертики из лаваша, рецепт которых был опубликован на странице samura_cooking. Минимум хлопот, доступные продукты и золотистая хрустящая корочка делают их универсальным блюдом на любой случай.

Ингредиенты

варёные яйца

твердый сыр, натертый на терке

отварное куриное мясо

свежая зелень

сметана

лаваш

Хрустящие конвертики из лаваша instagram.com/samura_cooking / © Instagram

Приготовление

Все ингредиенты нужно смешать до однородной массы, чтобы начинка получилась сочной и хорошо держала форму. Лаваш нарежьте длинными полосками. На край каждой полоски выложите порцию начинки, после чего сложите полоску в небольшой конвертик или треугольник, заверните края так, чтобы начинка осталась внутри. Обжаривайте конвертики на разогретой сковороде с обеих сторон до румяной золотистой корочки, или их можно поджарить на мангале, как это сделал автор. В результате вы получите хрустящую снаружи и нежную внутри закуску, которая вкусна как в горячем, так и в охлаждённом виде.

Такие конвертики легко взять с собой в дорогу, положить в ланч-бокс или корзинку для пикника. Они хорошо насыщают, не требуют сложных ингредиентов.

По желанию рецепт можно разнообразить, добавив любимые специи или другую зелень, но даже в базовом варианте он остается удивительно вкусным.

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