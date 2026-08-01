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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
116
Время на прочтение
1 мин

Хрустящие конвертики с лососем: рецепт изысканной закуски за 20 минут

Изысканная подача не всегда требует сложных рецептов. Хрустящие конвертики с лососем и нежной сырной начинкой — это тот случай, когда несколько простых ингредиентов превращаются в стильную закуску, словно из меню известного кафе.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
260 ккал
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Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

Иногда достаточно изменить способ подачи, чтобы привычные продукты заиграли совершенно по-новому. Тостовый хлеб, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и свежий огурец — простая комбинация, которая выглядит эффектно.

На кулинарной странице Katarina_cooks рассказали о рецепте хрустящих конвертиков с лососем и сырной начинкой — закуске, которая готовится быстро, но выглядит как настоящий гастрономический шедевр.

Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

Ингредиенты

тост
6–8 кусочков
огурец
1 шт.
слабосоленая красная рыба
200 г
сливочный сыр
150 г
укроп
10 г
оливки без косточек
30 г

Приготовление

  1. Сначала с тостового хлеба нужно срезать края и тонко раскатать каждый кусочек.

  2. Квадраты разрезают пополам, чтобы получились треугольники, после чего формируют маленькие конвертики. Чтобы края хорошо держали форму, их слегка смачивают водой.

  3. Заготовленные конвертики выкладывают на пергамент и подсушивают в духовке при температуре 180°C в течение 5–10 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

  4. Для начинки нужно мелко нарезать укроп и оливки, а затем смешать их со сливочным сыром до однородной кремообразной массы.

  5. Готовые хрустящие конвертики наполняют сырной начинкой, сверху добавляют кусочки слабосоленой красной рыбы.

  6. Финальный штрих — декор: огуречные рулетики и небольшая веточка укропа придают закуске свежесть и делают подачу ещё более эффектной.

Хрустящие конвертики с лососем — доказательство того, что красивая кухня начинается не со сложных рецептов, а с внимания к деталям.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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