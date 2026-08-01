Хрустящие конвертики с лососем: рецепт изысканной закуски за 20 минут

Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

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Иногда достаточно изменить способ подачи, чтобы привычные продукты заиграли совершенно по-новому. Тостовый хлеб, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и свежий огурец — простая комбинация, которая выглядит эффектно.

На кулинарной странице Katarina_cooks рассказали о рецепте хрустящих конвертиков с лососем и сырной начинкой — закуске, которая готовится быстро, но выглядит как настоящий гастрономический шедевр.

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Хрустящие конвертики с лососем tiktok.com/@katarinacooks

Ингредиенты тост 6–8 кусочков огурец 1 шт. слабосоленая красная рыба 200 г сливочный сыр 150 г укроп 10 г оливки без косточек 30 г

Приготовление

Сначала с тостового хлеба нужно срезать края и тонко раскатать каждый кусочек. Квадраты разрезают пополам, чтобы получились треугольники, после чего формируют маленькие конвертики. Чтобы края хорошо держали форму, их слегка смачивают водой. Заготовленные конвертики выкладывают на пергамент и подсушивают в духовке при температуре 180°C в течение 5–10 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Для начинки нужно мелко нарезать укроп и оливки, а затем смешать их со сливочным сыром до однородной кремообразной массы. Готовые хрустящие конвертики наполняют сырной начинкой, сверху добавляют кусочки слабосоленой красной рыбы. Финальный штрих — декор: огуречные рулетики и небольшая веточка укропа придают закуске свежесть и делают подачу ещё более эффектной.

Хрустящие конвертики с лососем — доказательство того, что красивая кухня начинается не со сложных рецептов, а с внимания к деталям.

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