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Хрустящие конвертики с лососем: рецепт изысканной закуски за 20 минут
Изысканная подача не всегда требует сложных рецептов. Хрустящие конвертики с лососем и нежной сырной начинкой — это тот случай, когда несколько простых ингредиентов превращаются в стильную закуску, словно из меню известного кафе.
Иногда достаточно изменить способ подачи, чтобы привычные продукты заиграли совершенно по-новому. Тостовый хлеб, сливочный сыр, слабосоленая красная рыба и свежий огурец — простая комбинация, которая выглядит эффектно.
На кулинарной странице Katarina_cooks рассказали о рецепте хрустящих конвертиков с лососем и сырной начинкой — закуске, которая готовится быстро, но выглядит как настоящий гастрономический шедевр.
Ингредиенты
- тост
- 6–8 кусочков
- огурец
- 1 шт.
- слабосоленая красная рыба
- 200 г
- сливочный сыр
- 150 г
- укроп
- 10 г
- оливки без косточек
- 30 г
Приготовление
Сначала с тостового хлеба нужно срезать края и тонко раскатать каждый кусочек.
Квадраты разрезают пополам, чтобы получились треугольники, после чего формируют маленькие конвертики. Чтобы края хорошо держали форму, их слегка смачивают водой.
Заготовленные конвертики выкладывают на пергамент и подсушивают в духовке при температуре 180°C в течение 5–10 минут, пока они не станут золотистыми и хрустящими.
Для начинки нужно мелко нарезать укроп и оливки, а затем смешать их со сливочным сыром до однородной кремообразной массы.
Готовые хрустящие конвертики наполняют сырной начинкой, сверху добавляют кусочки слабосоленой красной рыбы.
Финальный штрих — декор: огуречные рулетики и небольшая веточка укропа придают закуске свежесть и делают подачу ещё более эффектной.
Хрустящие конвертики с лососем — доказательство того, что красивая кухня начинается не со сложных рецептов, а с внимания к деталям.