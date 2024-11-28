Хрустящие корзинки с малиновым кремом: рецепт ароматной выпечки

Выпечка всегда придает уют любому дню, а когда речь идет о сочетании нежного слоеного теста, кремового наполнения и сочных ягод, результат просто не может разочаровать.
Попробуйте приготовить изысканные корзинки с малиновым кремом по рецепту, которым поделились на странице joyfulhomecooking. Этот десерт станет идеальным выбором как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.
Ингредиенты
Для теста:
- Слоеное тесто 1 лист
- Яйцо 1 шт.
Для малинового варенья:
- Малина 1 стакан
- Сахар 1/2 стакана
- Лимонный сок 1 ст. л
Для заварного крема:
- Молоко 2 стакана
- Сахар 1/2 стакана
- Кукурузный крахмал 3 ст. л
- Соль
- Яичные желтки 4 шт.
- Несоленое сливочное масло 2 ст. л
- Ароматизатор на выбор: ваниль 1/2 стручка, ванильный экстракт 1 ч. л, несколько цитрусовых шкурок
Для начинки и украшения:
- Свежая малина
- Сахарная пудра
Приготовление
- Разогрейте духовку до 190°C.
- Раскатайте слоеное тесто и вырежьте из него кольца с помощью кондитерской формы.
- Из половины колец вырежьте меньшее отверстие, чтобы образовались рамочки и наложите их на целые неразрезанные кольца. Легко прижмите.
- Выложите их на противень, застеленный пергаментом и смажьте яичным раствором для золотистой корочки.
- Выпекайте примерно 20 минут, пока тесто не станет пышным и румяным. Готовую выпечку остудите.
- В кастрюле смешайте малину и сахар, измельчите ягоды с помощью пестика для картофеля.
- Добавьте лимонный сок и доведите массу до кипения, помешивайте во избежание пригорания.
- Снимите пену, которая образовалась сверху и варите на медленном огне до загустения (примерно 15–20 минут).
- Варенье остудите.
- В средней кастрюле смешайте яичные желтки, сахар, кукурузный крахмал, соль и молоко.
- Варите на слабом огне, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет до консистенции пудинга.
- Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и ароматизатор, взбейте до однородности.
- Дайте крему остыть до комнатной температуры.
- Корзины из теста наполните малиновым вареньем, а сверху выложите заварной крем.
- Украсьте свежей малиной и посыпьте сахарной пудрой для нежности и элегантности.
Советы:
- Если у вас есть время, приготовьте слоеное тесто самостоятельно – это сделает корзины более нежными.
- Все компоненты – от теста до крема – должны быть полностью охлаждены перед уборкой, чтобы готовые корзины не потеряли форму.
- Заварной крем можно ароматизировать не только ванилью, но и цедрой апельсина или даже каплей ликера, чтобы придать пикантности.
Эти корзины с малиновым кремом станут вашей любимой выпечкой, ведь они не только вкусны, но и выглядят изящно. Попробуйте этот рецепт и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки, малины и нежного крема.
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