Хрустящие корзинки с малиновым кремом: рецепт ароматной выпечки

Выпечка всегда придает уют любому дню, а когда речь идет о сочетании нежного слоеного теста, кремового наполнения и сочных ягод, результат просто не может разочаровать.

Попробуйте приготовить изысканные корзинки с малиновым кремом по рецепту, которым поделились на странице joyfulhomecooking. Этот десерт станет идеальным выбором как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Для теста:

Слоеное тесто 1 лист

Яйцо 1 шт.

Для малинового варенья:

Малина 1 стакан

Сахар 1/2 стакана

Лимонный сок 1 ст. л

Для заварного крема:

Молоко 2 стакана

Сахар 1/2 стакана

Кукурузный крахмал 3 ст. л

Соль

Яичные желтки 4 шт.

Несоленое сливочное масло 2 ст. л

Ароматизатор на выбор: ваниль 1/2 стручка, ванильный экстракт 1 ч. л, несколько цитрусовых шкурок

Для начинки и украшения:

Свежая малина

Сахарная пудра

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. Раскатайте слоеное тесто и вырежьте из него кольца с помощью кондитерской формы. Из половины колец вырежьте меньшее отверстие, чтобы образовались рамочки и наложите их на целые неразрезанные кольца. Легко прижмите. Выложите их на противень, застеленный пергаментом и смажьте яичным раствором для золотистой корочки. Выпекайте примерно 20 минут, пока тесто не станет пышным и румяным. Готовую выпечку остудите. В кастрюле смешайте малину и сахар, измельчите ягоды с помощью пестика для картофеля. Добавьте лимонный сок и доведите массу до кипения, помешивайте во избежание пригорания. Снимите пену, которая образовалась сверху и варите на медленном огне до загустения (примерно 15–20 минут). Варенье остудите. В средней кастрюле смешайте яичные желтки, сахар, кукурузный крахмал, соль и молоко. Варите на слабом огне, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет до консистенции пудинга. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и ароматизатор, взбейте до однородности. Дайте крему остыть до комнатной температуры. Корзины из теста наполните малиновым вареньем, а сверху выложите заварной крем. Украсьте свежей малиной и посыпьте сахарной пудрой для нежности и элегантности.

Советы:

Если у вас есть время, приготовьте слоеное тесто самостоятельно – это сделает корзины более нежными.

Все компоненты – от теста до крема – должны быть полностью охлаждены перед уборкой, чтобы готовые корзины не потеряли форму.

Заварной крем можно ароматизировать не только ванилью, но и цедрой апельсина или даже каплей ликера, чтобы придать пикантности.

Эти корзины с малиновым кремом станут вашей любимой выпечкой, ведь они не только вкусны, но и выглядят изящно. Попробуйте этот рецепт и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки, малины и нежного крема.

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