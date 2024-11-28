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Хрустящие корзинки с малиновым кремом: рецепт ароматной выпечки

Хрустящие корзинки с малиновым кремом: рецепт ароматной выпечки

Корзина с малиновым кремом / Фото: Credits

Выпечка всегда придает уют любому дню, а когда речь идет о сочетании нежного слоеного теста, кремового наполнения и сочных ягод, результат просто не может разочаровать.

Попробуйте приготовить изысканные корзинки с малиновым кремом по рецепту, которым поделились на странице joyfulhomecooking. Этот десерт станет идеальным выбором как для семейного чаепития, так и для праздничного стола.

Ингредиенты

Для теста:

  • Слоеное тесто 1 лист
  • Яйцо 1 шт.

Для малинового варенья:

  • Малина 1 стакан
  • Сахар 1/2 стакана
  • Лимонный сок 1 ст. л

Для заварного крема:

  • Молоко 2 стакана
  • Сахар 1/2 стакана
  • Кукурузный крахмал 3 ст. л
  • Соль
  • Яичные желтки 4 шт.
  • Несоленое сливочное масло 2 ст. л
  • Ароматизатор на выбор: ваниль 1/2 стручка, ванильный экстракт 1 ч. л, несколько цитрусовых шкурок

Для начинки и украшения:

  • Свежая малина
  • Сахарная пудра

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190°C.
  2. Раскатайте слоеное тесто и вырежьте из него кольца с помощью кондитерской формы.
  3. Из половины колец вырежьте меньшее отверстие, чтобы образовались рамочки и наложите их на целые неразрезанные кольца. Легко прижмите.
  4. Выложите их на противень, застеленный пергаментом и смажьте яичным раствором для золотистой корочки.
  5. Выпекайте примерно 20 минут, пока тесто не станет пышным и румяным. Готовую выпечку остудите.
  6. В кастрюле смешайте малину и сахар, измельчите ягоды с помощью пестика для картофеля.
  7. Добавьте лимонный сок и доведите массу до кипения, помешивайте во избежание пригорания.
  8. Снимите пену, которая образовалась сверху и варите на медленном огне до загустения (примерно 15–20 минут).
  9. Варенье остудите.
  10. В средней кастрюле смешайте яичные желтки, сахар, кукурузный крахмал, соль и молоко.
  11. Варите на слабом огне, непрерывно помешивая, пока крем не загустеет до консистенции пудинга.
  12. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и ароматизатор, взбейте до однородности.
  13. Дайте крему остыть до комнатной температуры.
  14. Корзины из теста наполните малиновым вареньем, а сверху выложите заварной крем.
  15. Украсьте свежей малиной и посыпьте сахарной пудрой для нежности и элегантности.

Советы:

  • Если у вас есть время, приготовьте слоеное тесто самостоятельно – это сделает корзины более нежными.
  • Все компоненты – от теста до крема – должны быть полностью охлаждены перед уборкой, чтобы готовые корзины не потеряли форму.
  • Заварной крем можно ароматизировать не только ванилью, но и цедрой апельсина или даже каплей ликера, чтобы придать пикантности.

Эти корзины с малиновым кремом станут вашей любимой выпечкой, ведь они не только вкусны, но и выглядят изящно. Попробуйте этот рецепт и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки, малины и нежного крема.

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