Хрустящие "крылышки" из цветной капусты: полезный веганский вариант популярной закуски

Цветная капуста получается хрустящей и довольно острой. Поєтому, если три столовые ложки острого соуса для вас слишком много, замените часть или все это сладким соусом чили. Вы также можете поиграть со специями; сушеный орегано, молотые семена горчицы и семена кориандра — все это подойдет.

Крылышки из капусты остаются хрустящими только недолгое время, поэтому это блюдо лучше всего подавать и есть сразу.

Ингредиенты цветная капуста 1 качан среднего размера мука 1 ст. чесночный порошок 1 ч. л. копченая паприка 1 ч. л. кумин 1/2 ч. л. острый соус 3 ст. л. оливковое масло 3 ст. л. соль свежемолотый черный перец

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. Разрежьте цветную капусту на соцветия и разложите на противне, застеленном бумагой для выпекали.

3. В миске взбейте муку с 1 стаканом воды, по ¼ стакана за раз, пока у вас не получится тесто консистенции сливок, достаточно густое, чтобы покрыть палец. Добавьте чесночный порошок, паприку и тмин, приправьте солью и перцем.

4. Обваляйте соцветия в тесте и выложите их на подготовленный противень, оставляя достаточно места между каждым соцветием.

5. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, 20–25 минут. Осторожно достаньте противень из духовки.

6. В большой миске смешайте острый соус и масло. Добавьте запеченные соцветия и перемешайте, чтобы они покрылись смесью.

7. Верните цветную капусту на противень и поставьте его обратно в духовку, пока цветная капуста слегка не подрумянится, на 10–14 минут.

8. Приправьте солью и перцем и сразу же подавайте с любыми другими соусами

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