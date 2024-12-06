Хрустящие "крылышки" из цветной капусты: полезный веганский вариант популярной закуски

Цветная капуста получается хрустящей и довольно острой. Поєтому, если три столовые ложки острого соуса для вас слишком много, замените часть или все это сладким соусом чили. Вы также можете поиграть со специями; сушеный орегано, молотые семена горчицы и семена кориандра — все это подойдет.
Крылышки из капусты остаются хрустящими только недолгое время, поэтому это блюдо лучше всего подавать и есть сразу.
Ингредиенты
- цветная капуста
- 1 качан среднего размера
- мука
- 1 ст.
- чесночный порошок
- 1 ч. л.
- копченая паприка
- 1 ч. л.
- кумин
- 1/2 ч. л.
- острый соус
- 3 ст. л.
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- соль
- свежемолотый черный перец
1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
2. Разрежьте цветную капусту на соцветия и разложите на противне, застеленном бумагой для выпекали.
3. В миске взбейте муку с 1 стаканом воды, по ¼ стакана за раз, пока у вас не получится тесто консистенции сливок, достаточно густое, чтобы покрыть палец. Добавьте чесночный порошок, паприку и тмин, приправьте солью и перцем.
4. Обваляйте соцветия в тесте и выложите их на подготовленный противень, оставляя достаточно места между каждым соцветием.
5. Выпекайте до золотисто-коричневого цвета, 20–25 минут. Осторожно достаньте противень из духовки.
6. В большой миске смешайте острый соус и масло. Добавьте запеченные соцветия и перемешайте, чтобы они покрылись смесью.
7. Верните цветную капусту на противень и поставьте его обратно в духовку, пока цветная капуста слегка не подрумянится, на 10–14 минут.
8. Приправьте солью и перцем и сразу же подавайте с любыми другими соусами
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