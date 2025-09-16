- Дата публикации
Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном: рецепт идеальной мясной закуски
Хрустящие, ароматные, сочные внутри и невероятно аппетитные снаружи — куриные стрипсы с чесноком и пармезаном уже давно стали классикой среди мясных закусок.
Стрипсы прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок с соусами и бокалом вина. А главное, их легко приготовить дома из доступных продуктов. На странице фудблогера iramsfoodstory рассказали о рецепте в котором куриные кусочки не просто обжариваются в панировке, а дополнительно поливаются чесночно-сливочным соусом с пармезаном. Именно он дарит блюду неповторимый аромат и ресторанный вкус.
Ингредиенты
Для курицы
Куриное филе 900 г
Соль
Чесночная приправа 1 ст. л
Молотый черный перец 1 ч. л
Масло
Для сухой смеси
Пшеничная мука 2 стакана
Соль
Чесночная приправа 1 ст. л. Чесночная приправа 1 ст. л
Черный перец 1 ч. л
Яйца 3 шт.
Панировочные сухари 2 стакана
Для глазури с чесноком и пармезаном
Сливочное масло 120 г
Чеснок 4-5 зубчиков
Свежая петрушка 2 ст. л
Тертый пармезан 1 стакан
Для соуса
Майонез 120 г
Кетчуп 2 ст. л
Соус чили 1-2 ст. л
Дижонская горчица 0,5 ст. л
Соль
Копченая паприка 1 ч. л
Чесночная приправа 1 ст. л
Черный перец 1 ч. л
Приготовление
Замаринуйте полоски филе в соли, чесночном порошке и черном перце. Оставьте на 10 мин.
В глубокой миске смешайте муку с солью и специями, обваляйте курицу.
Взбейте яйца вилкой и обмакните в них куриные кусочки.
Затем хорошо обваляйте курицу в панировочных сухарях.
Разогрейте масло и обжаривайте стрипсы по 5-6 мин до золотистой корочки, переворачивайте во время жарки.
Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте чеснок, обжарьте 1 мин до появления аромата.
Смешайте все ингредиенты для соуса до однородности.
Готовые куриные стрипсы полейте чесночно-масляной смесью и щедро посыпьте пармезаном. Подавайте горячими с соусом для обмакивания.
Советы
Для более легкой версии можно запечь стрипсы в духовке при 200°C в течение 20-25 мин, слегка смажьте маслом.
Панировочные сухари делают блюдо невероятно хрустящим, но их можно заменить на обычные домашние сухари.
Если любите пикантные блюда — добавьте в панировку щепотку кайенского перца.
Такие куриные стрипсы — это не просто закуска, а полноценный хит на праздничном столе. Они прекрасно сочетаются с овощами, салатами и даже картофелем фри. А еще это универсальный вариант для детей, ведь они хрустящие, ароматные, но не слишком острые.