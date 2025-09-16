Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном: рецепт идеальной мясной закуски

Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном / © Associated Press

Стрипсы прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок с соусами и бокалом вина. А главное, их легко приготовить дома из доступных продуктов. На странице фудблогера iramsfoodstory рассказали о рецепте в котором куриные кусочки не просто обжариваются в панировке, а дополнительно поливаются чесночно-сливочным соусом с пармезаном. Именно он дарит блюду неповторимый аромат и ресторанный вкус.

Ингредиенты

Для курицы

Куриное филе 900 г

Соль

Чесночная приправа 1 ст. л

Молотый черный перец 1 ч. л

Масло

Для сухой смеси

Пшеничная мука 2 стакана

Соль

Чесночная приправа 1 ст. л. Чесночная приправа 1 ст. л

Черный перец 1 ч. л

Яйца 3 шт.

Панировочные сухари 2 стакана

Для глазури с чесноком и пармезаном

Сливочное масло 120 г

Чеснок 4-5 зубчиков

Свежая петрушка 2 ст. л

Тертый пармезан 1 стакан

Для соуса

Майонез 120 г

Кетчуп 2 ст. л

Соус чили 1-2 ст. л

Дижонская горчица 0,5 ст. л

Соль

Копченая паприка 1 ч. л

Чесночная приправа 1 ст. л

Черный перец 1 ч. л

Приготовление

Замаринуйте полоски филе в соли, чесночном порошке и черном перце. Оставьте на 10 мин. В глубокой миске смешайте муку с солью и специями, обваляйте курицу. Взбейте яйца вилкой и обмакните в них куриные кусочки. Затем хорошо обваляйте курицу в панировочных сухарях. Разогрейте масло и обжаривайте стрипсы по 5-6 мин до золотистой корочки, переворачивайте во время жарки. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте чеснок, обжарьте 1 мин до появления аромата. Смешайте все ингредиенты для соуса до однородности. Готовые куриные стрипсы полейте чесночно-масляной смесью и щедро посыпьте пармезаном. Подавайте горячими с соусом для обмакивания.

Советы

Для более легкой версии можно запечь стрипсы в духовке при 200°C в течение 20-25 мин, слегка смажьте маслом.

Панировочные сухари делают блюдо невероятно хрустящим, но их можно заменить на обычные домашние сухари.

Если любите пикантные блюда — добавьте в панировку щепотку кайенского перца.

Такие куриные стрипсы — это не просто закуска, а полноценный хит на праздничном столе. Они прекрасно сочетаются с овощами, салатами и даже картофелем фри. А еще это универсальный вариант для детей, ведь они хрустящие, ароматные, но не слишком острые.