Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном: рецепт идеальной мясной закуски

Хрустящие, ароматные, сочные внутри и невероятно аппетитные снаружи — куриные стрипсы с чесноком и пармезаном уже давно стали классикой среди мясных закусок.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном

Хрустящие куриные стрипсы с чесноком и пармезаном / © Associated Press

Стрипсы прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для дружеских посиделок с соусами и бокалом вина. А главное, их легко приготовить дома из доступных продуктов. На странице фудблогера iramsfoodstory рассказали о рецепте в котором куриные кусочки не просто обжариваются в панировке, а дополнительно поливаются чесночно-сливочным соусом с пармезаном. Именно он дарит блюду неповторимый аромат и ресторанный вкус.

Ингредиенты

Для курицы

  • Куриное филе 900 г

  • Соль

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Молотый черный перец 1 ч. л

  • Масло

Для сухой смеси

  • Пшеничная мука 2 стакана

  • Соль

  • Чесночная приправа 1 ст. л. Чесночная приправа 1 ст. л

  • Черный перец 1 ч. л

  • Яйца 3 шт.

  • Панировочные сухари 2 стакана

Для глазури с чесноком и пармезаном

  • Сливочное масло 120 г

  • Чеснок 4-5 зубчиков

  • Свежая петрушка 2 ст. л

  • Тертый пармезан 1 стакан

Для соуса

  • Майонез 120 г

  • Кетчуп 2 ст. л

  • Соус чили 1-2 ст. л

  • Дижонская горчица 0,5 ст. л

  • Соль

  • Копченая паприка 1 ч. л

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Черный перец 1 ч. л

Приготовление

  1. Замаринуйте полоски филе в соли, чесночном порошке и черном перце. Оставьте на 10 мин.

  2. В глубокой миске смешайте муку с солью и специями, обваляйте курицу.

  3. Взбейте яйца вилкой и обмакните в них куриные кусочки.

  4. Затем хорошо обваляйте курицу в панировочных сухарях.

  5. Разогрейте масло и обжаривайте стрипсы по 5-6 мин до золотистой корочки, переворачивайте во время жарки.

  6. Растопите сливочное масло на сковороде, добавьте чеснок, обжарьте 1 мин до появления аромата.

  7. Смешайте все ингредиенты для соуса до однородности.

  8. Готовые куриные стрипсы полейте чесночно-масляной смесью и щедро посыпьте пармезаном. Подавайте горячими с соусом для обмакивания.

Советы

  • Для более легкой версии можно запечь стрипсы в духовке при 200°C в течение 20-25 мин, слегка смажьте маслом.

  • Панировочные сухари делают блюдо невероятно хрустящим, но их можно заменить на обычные домашние сухари.

  • Если любите пикантные блюда — добавьте в панировку щепотку кайенского перца.

Такие куриные стрипсы — это не просто закуска, а полноценный хит на праздничном столе. Они прекрасно сочетаются с овощами, салатами и даже картофелем фри. А еще это универсальный вариант для детей, ведь они хрустящие, ароматные, но не слишком острые.

