Хрустящие морковные шарики: оригинальный рецепт закуски

Морковные тефтели способны порадовать ваш вкус и добавить яркости к столу. Натуральные ингредиенты, легкость приготовления и отличный вкусовой баланс делают это блюдо отличным выбором для вечерних посиделок или легкого обеда в семейной компании.
На странице samura_cooking рассказали, как приготовить золотые морковные фрикадельки – блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Этот рецепт отлично сочетает натуральную сладость моркови с аппетитной корочкой, что делает его идеальным вариантом для легкого обеда или вкусной закуски.
Ингредиенты
Основные компоненты:
- Морковь 2 шт.
- Вода
- Кукурузный крахмал 1 ст. л
- Семена кунжута
- Масло
Для соуса:
- Кетчуп 2 ст. л
- Соль
- Вода 2 ст. л
- Оливковое масло 1 ст. л
Приготовление
- Морковь нарежьте средними кусочками. Поместите ее на разогретую сковороду и обжарьте до золотистого оттенка.
- Добавьте немного воды, чтобы морковь стала более мягкой.
- Размельчите морковь до однородного пюре с помощью блендера или ручного миксера. Это пюре станет основой для создания тефтелей.
- К полученному морковному пюре добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, пока смесь не загустеет.
- Сформируйте из полученной массы небольшие шарики одинакового размера.
- Обваляйте каждый шарик в семенах кунжута.
- В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Затем аккуратно обжарьте морковные шарики до золотисто-коричневого цвета и достижение хрустящей корочки.
- После обжаривания выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло и сохранить легкую текстуру.
- В отдельной миске вместе смешайте кетчуп, соль, воду и оливковое масло. Этот соус придаст вашим морковным тюфтелькам острый, немного пикантный акцент, который будет прекрасно контрастировать с нежной сладостью моркови.
- Подавайте хрустящие морковные шарики вместе с соусом, выложив его отдельно или приправив сверху.
Этот рецепт – настоящий манифест здоровой и вкусной еды, которую можно приготовить быстро и с минимальными усилиями.
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