Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хрустящие морковные шарики: оригинальный рецепт закуски

Хрустящие морковные шарики: оригинальный рецепт закуски

Хрустящие морковные шарики / Фото: www.credits

Морковные тефтели способны порадовать ваш вкус и добавить яркости к столу. Натуральные ингредиенты, легкость приготовления и отличный вкусовой баланс делают это блюдо отличным выбором для вечерних посиделок или легкого обеда в семейной компании.

На странице samura_cooking рассказали, как приготовить золотые морковные фрикадельки – блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Этот рецепт отлично сочетает натуральную сладость моркови с аппетитной корочкой, что делает его идеальным вариантом для легкого обеда или вкусной закуски.

Ингредиенты

Основные компоненты:

  • Морковь 2 шт.
  • Вода
  • Кукурузный крахмал 1 ст. л
  • Семена кунжута
  • Масло

Для соуса:

  • Кетчуп 2 ст. л
  • Соль
  • Вода 2 ст. л
  • Оливковое масло 1 ст. л

Приготовление

  1. Морковь нарежьте средними кусочками. Поместите ее на разогретую сковороду и обжарьте до золотистого оттенка.
  2. Добавьте немного воды, чтобы морковь стала более мягкой.
  3. Размельчите морковь до однородного пюре с помощью блендера или ручного миксера. Это пюре станет основой для создания тефтелей.
  4. К полученному морковному пюре добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, пока смесь не загустеет.
  5. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики одинакового размера.
  6. Обваляйте каждый шарик в семенах кунжута.
  7. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Затем аккуратно обжарьте морковные шарики до золотисто-коричневого цвета и достижение хрустящей корочки.
  8. После обжаривания выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло и сохранить легкую текстуру.
  9. В отдельной миске вместе смешайте кетчуп, соль, воду и оливковое масло. Этот соус придаст вашим морковным тюфтелькам острый, немного пикантный акцент, который будет прекрасно контрастировать с нежной сладостью моркови.
  10. Подавайте хрустящие морковные шарики вместе с соусом, выложив его отдельно или приправив сверху.

Этот рецепт – настоящий манифест здоровой и вкусной еды, которую можно приготовить быстро и с минимальными усилиями.

Мы также писали, как приготовить куриный шашлык дома.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация