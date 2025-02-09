Хрустящие морковные шарики: оригинальный рецепт закуски

Морковные тефтели способны порадовать ваш вкус и добавить яркости к столу. Натуральные ингредиенты, легкость приготовления и отличный вкусовой баланс делают это блюдо отличным выбором для вечерних посиделок или легкого обеда в семейной компании.

На странице samura_cooking рассказали, как приготовить золотые морковные фрикадельки – блюдо, которое можно приготовить за несколько минут. Этот рецепт отлично сочетает натуральную сладость моркови с аппетитной корочкой, что делает его идеальным вариантом для легкого обеда или вкусной закуски.

Ингредиенты

Основные компоненты:

Морковь 2 шт.

Вода

Кукурузный крахмал 1 ст. л

Семена кунжута

Масло

Для соуса:

Кетчуп 2 ст. л

Соль

Вода 2 ст. л

Оливковое масло 1 ст. л

Приготовление

Морковь нарежьте средними кусочками. Поместите ее на разогретую сковороду и обжарьте до золотистого оттенка. Добавьте немного воды, чтобы морковь стала более мягкой. Размельчите морковь до однородного пюре с помощью блендера или ручного миксера. Это пюре станет основой для создания тефтелей. К полученному морковному пюре добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте, пока смесь не загустеет. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики одинакового размера. Обваляйте каждый шарик в семенах кунжута. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Затем аккуратно обжарьте морковные шарики до золотисто-коричневого цвета и достижение хрустящей корочки. После обжаривания выложите их на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло и сохранить легкую текстуру. В отдельной миске вместе смешайте кетчуп, соль, воду и оливковое масло. Этот соус придаст вашим морковным тюфтелькам острый, немного пикантный акцент, который будет прекрасно контрастировать с нежной сладостью моркови. Подавайте хрустящие морковные шарики вместе с соусом, выложив его отдельно или приправив сверху.

Этот рецепт – настоящий манифест здоровой и вкусной еды, которую можно приготовить быстро и с минимальными усилиями.

Мы также писали, как приготовить куриный шашлык дома.

Читайте также: