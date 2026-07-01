Хрустящие огурцы за 5 минут: рецепт, который станет фаворитом этого лета

Хрустящие огурцы за 5 минут / © Credits

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Есть рецепты, которые не требуют долгих объяснений. Они покоряют своей простотой и вкусом. Именно такими являются хрустящие огурчики с чесноком и укропом, рецепт которых был опубликован на странице Буде смачно разом.

Секрет этой закуски — в свежих сезонных овощах, ароматном укропе, чесноке и лёгком маринаде на основе масла и яблочного уксуса. Благодаря этому огурцы остаются сочными, хрустящими и приобретают насыщенный вкус буквально за считанные минуты.

Ингредиенты огурцы 500 г укроп 1 пучок чеснок 3–4 зубчика масло 3 ст. л. яблочный уксус 2 ст. л. соль ½ ч. л. или по вкусу

Приготовление

Сначала разрежьте огурцы на четыре или шесть частей и сложите их в банку. Отдельно приготовьте ароматную заливку: смешайте яблочный уксус, растительное масло, мелко нарезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, и соль. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы соль равномерно растворилась. Залейте огурчики приготовленной смесью, плотно закройте банку и хорошо встряхните её из стороны в сторону, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек. После этого поставьте банку в миску, ведь во время маринования может выделяться немного жидкости.

Именно такие рецепты лучше всего передают вкус лета: минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и максимум удовольствия.

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