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Хрустящие огурцы за 5 минут: рецепт, который станет фаворитом этого лета
Когда на прилавках появляются первые молодые огурцы, хочется готовить как можно проще, быстрее и вкуснее. Этот рецепт с чесноком и укропом может стать настоящей находкой для летнего меню, ведь всего пять минут и ароматная закуска уже готова дополнить молодой картофель, мясо на гриле или семейный обед.
Есть рецепты, которые не требуют долгих объяснений. Они покоряют своей простотой и вкусом. Именно такими являются хрустящие огурчики с чесноком и укропом, рецепт которых был опубликован на странице Буде смачно разом.
Секрет этой закуски — в свежих сезонных овощах, ароматном укропе, чесноке и лёгком маринаде на основе масла и яблочного уксуса. Благодаря этому огурцы остаются сочными, хрустящими и приобретают насыщенный вкус буквально за считанные минуты.
Ингредиенты
- огурцы
- 500 г
- укроп
- 1 пучок
- чеснок
- 3–4 зубчика
- масло
- 3 ст. л.
- яблочный уксус
- 2 ст. л.
- соль
- ½ ч. л. или по вкусу
Приготовление
Сначала разрежьте огурцы на четыре или шесть частей и сложите их в банку.
Отдельно приготовьте ароматную заливку: смешайте яблочный уксус, растительное масло, мелко нарезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, и соль.
Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы соль равномерно растворилась.
Залейте огурчики приготовленной смесью, плотно закройте банку и хорошо встряхните её из стороны в сторону, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек.
После этого поставьте банку в миску, ведь во время маринования может выделяться немного жидкости.
Именно такие рецепты лучше всего передают вкус лета: минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и максимум удовольствия.