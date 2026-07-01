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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

Хрустящие огурцы за 5 минут: рецепт, который станет фаворитом этого лета

Когда на прилавках появляются первые молодые огурцы, хочется готовить как можно проще, быстрее и вкуснее. Этот рецепт с чесноком и укропом может стать настоящей находкой для летнего меню, ведь всего пять минут и ароматная закуска уже готова дополнить молодой картофель, мясо на гриле или семейный обед.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
Комментарии
Хрустящие огурцы за 5 минут

Хрустящие огурцы за 5 минут / © Credits

Есть рецепты, которые не требуют долгих объяснений. Они покоряют своей простотой и вкусом. Именно такими являются хрустящие огурчики с чесноком и укропом, рецепт которых был опубликован на странице Буде смачно разом.

Секрет этой закуски — в свежих сезонных овощах, ароматном укропе, чесноке и лёгком маринаде на основе масла и яблочного уксуса. Благодаря этому огурцы остаются сочными, хрустящими и приобретают насыщенный вкус буквально за считанные минуты.

Ингредиенты

огурцы
500 г
укроп
1 пучок
чеснок
3–4 зубчика
масло
3 ст. л.
яблочный уксус
2 ст. л.
соль
½ ч. л. или по вкусу

Приготовление

  1. Сначала разрежьте огурцы на четыре или шесть частей и сложите их в банку.

  2. Отдельно приготовьте ароматную заливку: смешайте яблочный уксус, растительное масло, мелко нарезанный укроп, чеснок, пропущенный через пресс, и соль.

  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы соль равномерно растворилась.

  4. Залейте огурчики приготовленной смесью, плотно закройте банку и хорошо встряхните её из стороны в сторону, чтобы маринад равномерно покрыл каждый кусочек.

  5. После этого поставьте банку в миску, ведь во время маринования может выделяться немного жидкости.

Именно такие рецепты лучше всего передают вкус лета: минимум ингредиентов, несколько минут на приготовление и максимум удовольствия.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
136
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