Субпродукты давно перестали быть «второстепенными» ингредиентами. В современной гастрокультуре, от домашней кухни до ресторанных меню, они переживают настоящий ренессанс. Куриные сердечки ценят за насыщенный вкус, питательность и универсальность.

На странице valerikiry рассказали о рецепте, который доказывает, чтобы приготовить что-то действительно вкусное, не нужны сложные техники или длинные списки продуктов.

Главный секрет этого рецепта — отбивание и крахмал, которые превращают сердечки в хрустящую, сочную закуску, которая буквально «разлетается» за считанные минуты.

Ингредиенты куриные сердечки 700 г яйцо 1-2 шт. крахмал 5-7 ст. л. масло соль перец

Приготовление

Очистите сердечки от лишних пленок. Сделайте продольный надрез пополам, но не дорезайте до конца, чтобы они раскрывались, но держали форму. Накройте сердечки пищевой пленкой и аккуратно отбейте с обеих сторон. Это делает их более мягкими и помогает равномерно прожариться. Сначала щедро обваляйте каждое сердечко в крахмале, а затем окуните во взбитое яйцо с обеих сторон. Именно такая последовательность обеспечивает золотистую, хрустящую корочку. Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте сердечки до румяной корочки. В конце накройте сковороду крышкой и подержите еще несколько минут для сочности внутри.

Подача

горячая закуска к соусу (чесночному, йогуртовому или горчичному);

дополнение к свежему салату;

просто с хрустящим хлебом и лимонным ломтиком.

Этот способ приготовления куриных сердечек — пример того, как простые ингредиенты и правильная техника создают настоящий «вау» эффект. Хрустящие, ароматные и удивительно нежные, они легко становятся блюдом, к которому возвращаются снова и снова.