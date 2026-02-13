ТСН в социальных сетях

Хрустящие отбивные из куриных сердец — простой рецепт оригинальной закуски

Иногда самые вкусные блюда рождаются из простых ингредиентов. Куриные сердечки — именно из таких. Хрустящие снаружи, нежные внутри и невероятно аппетитные, они легко могут стать новым фаворитом на вашем столе.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Отбивные из сердец instagram.com/valerikiry

Отбивные из сердец instagram.com/valerikiry / © Instagram

Субпродукты давно перестали быть «второстепенными» ингредиентами. В современной гастрокультуре, от домашней кухни до ресторанных меню, они переживают настоящий ренессанс. Куриные сердечки ценят за насыщенный вкус, питательность и универсальность.

На странице valerikiry рассказали о рецепте, который доказывает, чтобы приготовить что-то действительно вкусное, не нужны сложные техники или длинные списки продуктов.

Главный секрет этого рецепта — отбивание и крахмал, которые превращают сердечки в хрустящую, сочную закуску, которая буквально «разлетается» за считанные минуты.

Ингредиенты

куриные сердечки
700 г
яйцо
1-2 шт.
крахмал
5-7 ст. л.
масло
соль
перец

Приготовление

  1. Очистите сердечки от лишних пленок.

  2. Сделайте продольный надрез пополам, но не дорезайте до конца, чтобы они раскрывались, но держали форму.

  3. Накройте сердечки пищевой пленкой и аккуратно отбейте с обеих сторон. Это делает их более мягкими и помогает равномерно прожариться.

  4. Сначала щедро обваляйте каждое сердечко в крахмале, а затем окуните во взбитое яйцо с обеих сторон. Именно такая последовательность обеспечивает золотистую, хрустящую корочку.

  5. Разогрейте масло на среднем огне и обжаривайте сердечки до румяной корочки.

  6. В конце накройте сковороду крышкой и подержите еще несколько минут для сочности внутри.

Подача

  • горячая закуска к соусу (чесночному, йогуртовому или горчичному);

  • дополнение к свежему салату;

  • просто с хрустящим хлебом и лимонным ломтиком.

Этот способ приготовления куриных сердечек — пример того, как простые ингредиенты и правильная техника создают настоящий «вау» эффект. Хрустящие, ароматные и удивительно нежные, они легко становятся блюдом, к которому возвращаются снова и снова.

