Хрустящие палочки из цуккини с сыром в духовке: рецепт прекрасной закуски
Нежные и сочные палочки из цуккини, запеченные с сыром — отличный вариант быстрой и простой закуски к праздничному столу.
Получаются мягкими внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Подайте со сметанным или майонезным соусом.
Ингредиенты
- цуккини
- 800 г
- сыр «Пармезан»
- 80 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- панировочные сухари
- 4 ст. л.
- куркума
- 0,5 ч. л.
- паприка молотая
- 1 ч. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
Цуккини помойте, нарежьте на брусочки, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.
Сыр натрите на мелкую терку.
В миске соедините панировочные сухари, куркуму, паприку, перец черный молотый, добавьте сыр и хорошо перемешайте.
Яйца взбейте венчиком.
С цуккини слейте жидкость, обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в муке. Каждую палочку цуккини окуните в яйцо, затем в панировочных сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 минут до золотистой корочки.
Советы:
Цуккини можно заменить кабачками.
Сыр используйте любой.