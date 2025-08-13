ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Хрустящие палочки из цуккини с сыром в духовке: рецепт прекрасной закуски

Нежные и сочные палочки из цуккини, запеченные с сыром — отличный вариант быстрой и простой закуски к праздничному столу.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Хрустящие палочки из цуккини с сыром в духовке

Хрустящие палочки из цуккини с сыром в духовке / © Credits

Получаются мягкими внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Подайте со сметанным или майонезным соусом.

Ингредиенты

цуккини
800 г
сыр «Пармезан»
80 г
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
2 ст. л.
панировочные сухари
4 ст. л.
куркума
0,5 ч. л.
паприка молотая
1 ч. л.
перец черный молотый
соль

  1. Цуккини помойте, нарежьте на брусочки, посолите, перемешайте и оставьте на 15 минут.

  2. Сыр натрите на мелкую терку.

  3. В миске соедините панировочные сухари, куркуму, паприку, перец черный молотый, добавьте сыр и хорошо перемешайте.

  4. Яйца взбейте венчиком.

  5. С цуккини слейте жидкость, обсушите бумажным полотенцем и обваляйте в муке. Каждую палочку цуккини окуните в яйцо, затем в панировочных сухарях и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 25 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Цуккини можно заменить кабачками.

  • Сыр используйте любой.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie