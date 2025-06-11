Хрустящие пончики с курицей и картофелем: домашний рецепт для всей семьи / © Credits

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Это блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и приятным ароматом специй и сыра. Идеально подходит для перекуса, ужина или праздничного стола. Рецепт стал популярным благодаря блогеру iramsfoodstory, которая поделилась им на своей странице.

Ингредиенты Куриное филе (отварное и измельченное) 450г Большой картофель (отваренный до готовности) 6 шт. Морковь (мелко нарезанная и отварная) ½ стакана Болгарский перец (мелко нарезанный) ½ стакана Зеленый лук (мелко нарезанный) ½ стакана Тертый сыр моцарелла 1 стакан Яйца 1 шт. Кукурузный крахмал 3 ст. л Соль Черный перец Чесночная приправа 1 ч. л Приправа к мясу 1 ч. л Острый перец 2–3шт. Свежая петрушка 1 ст. л Масло Панировочные сухари 1 стакан Мука ½ стакана Вода ⅓ стакана

Приготовление

В большой миске смешайте размятый отварной картофель, измельченное куриное мясо, морковь, перец, лук, яйцо, крахмал, соль, специи, сыр, петрушку и острый перец. Массу хорошо вымешайте — она должна стать однородной и немного липкой. Из полученной массы сформуйте шарики или пончики с отверстием посередине (можно воспользоваться круглым колпачком от бутылки или пальцем). Выложите их на поднос и поставьте в морозильную камеру на 30 мин, чтобы масса стала плотнее. Затем окуните каждый пончик в мучную кашицу (смешайте муку с водой). Далее обваляйте в сухарях до равномерного покрытия.

Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте пундики по 2–3 мин с каждой стороны до румяной корочки. Не перегружайте сковороду — жарьте порциями.

Альтернатива: приготовление в аэрофритюре

Слегка сбрызните пундики растительным маслом. Готовьте при температуре 200°C 10 мин.

Советы

Хранение: замороженные пончики можно хранить в морозильнике до 2 месяцев. Жарьте без предварительной разморозки.

Уровень остроты: убавьте количество или не кладите острый перец, если готовите для детей.

Сыр: экспериментируйте с разными видами сыра, например с фетой или копченым сыром.

Овощи: можно добавить кукурузу, зеленый горошек или даже брокколи для более насыщенного вкуса и цвета.

Хрустящие снаружи, нежные внутри — эти пончики непременно станут вашим новым кулинарным фаворитом. Попытайтесь приготовить самостоятельно, ведь домашние блюда, сделанные с любовью, всегда самые вкусные.