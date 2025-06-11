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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
140
Время на прочтение
2 мин

Хрустящие пончики с курицей и картофелем: домашний рецепт для всей семьи

Если вы ищете интересную и вкусную альтернативу классическим котлетам или крокетам — попробуйте приготовить хрустящие пончики с курицей и картофелем.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Хрустящие пончики с курицей и картофелем: домашний рецепт для всей семьи

Хрустящие пончики с курицей и картофелем: домашний рецепт для всей семьи / © Credits

Это блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и приятным ароматом специй и сыра. Идеально подходит для перекуса, ужина или праздничного стола. Рецепт стал популярным благодаря блогеру iramsfoodstory, которая поделилась им на своей странице.

Ингредиенты

Куриное филе (отварное и измельченное)
450г
Большой картофель (отваренный до готовности)
6 шт.
Морковь (мелко нарезанная и отварная)
½ стакана
Болгарский перец (мелко нарезанный)
½ стакана
Зеленый лук (мелко нарезанный)
½ стакана
Тертый сыр моцарелла
1 стакан
Яйца
1 шт.
Кукурузный крахмал
3 ст. л
Соль
Черный перец
Чесночная приправа
1 ч. л
Приправа к мясу
1 ч. л
Острый перец
2–3шт.
Свежая петрушка
1 ст. л
Масло
Панировочные сухари
1 стакан
Мука
½ стакана
Вода
⅓ стакана

Приготовление

  1. В большой миске смешайте размятый отварной картофель, измельченное куриное мясо, морковь, перец, лук, яйцо, крахмал, соль, специи, сыр, петрушку и острый перец. Массу хорошо вымешайте — она должна стать однородной и немного липкой.

  2. Из полученной массы сформуйте шарики или пончики с отверстием посередине (можно воспользоваться круглым колпачком от бутылки или пальцем).

  3. Выложите их на поднос и поставьте в морозильную камеру на 30 мин, чтобы масса стала плотнее.

  4. Затем окуните каждый пончик в мучную кашицу (смешайте муку с водой).

  5. Далее обваляйте в сухарях до равномерного покрытия.

  1. Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте пундики по 2–3 мин с каждой стороны до румяной корочки. Не перегружайте сковороду — жарьте порциями.

Альтернатива: приготовление в аэрофритюре

  1. Слегка сбрызните пундики растительным маслом.

  2. Готовьте при температуре 200°C 10 мин.

Советы

  • Хранение: замороженные пончики можно хранить в морозильнике до 2 месяцев. Жарьте без предварительной разморозки.

  • Уровень остроты: убавьте количество или не кладите острый перец, если готовите для детей.

  • Сыр: экспериментируйте с разными видами сыра, например с фетой или копченым сыром.

  • Овощи: можно добавить кукурузу, зеленый горошек или даже брокколи для более насыщенного вкуса и цвета.

Хрустящие снаружи, нежные внутри — эти пончики непременно станут вашим новым кулинарным фаворитом. Попытайтесь приготовить самостоятельно, ведь домашние блюда, сделанные с любовью, всегда самые вкусные.

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