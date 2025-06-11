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Хрустящие пончики с курицей и картофелем: домашний рецепт для всей семьи
Если вы ищете интересную и вкусную альтернативу классическим котлетам или крокетам — попробуйте приготовить хрустящие пончики с курицей и картофелем.
Это блюдо с хрустящей корочкой, нежной серединкой и приятным ароматом специй и сыра. Идеально подходит для перекуса, ужина или праздничного стола. Рецепт стал популярным благодаря блогеру iramsfoodstory, которая поделилась им на своей странице.
Ингредиенты
- Куриное филе (отварное и измельченное)
- 450г
- Большой картофель (отваренный до готовности)
- 6 шт.
- Морковь (мелко нарезанная и отварная)
- ½ стакана
- Болгарский перец (мелко нарезанный)
- ½ стакана
- Зеленый лук (мелко нарезанный)
- ½ стакана
- Тертый сыр моцарелла
- 1 стакан
- Яйца
- 1 шт.
- Кукурузный крахмал
- 3 ст. л
- Соль
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- Черный перец
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- Чесночная приправа
- 1 ч. л
- Приправа к мясу
- 1 ч. л
- Острый перец
- 2–3шт.
- Свежая петрушка
- 1 ст. л
- Масло
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- Панировочные сухари
- 1 стакан
- Мука
- ½ стакана
- Вода
- ⅓ стакана
Приготовление
В большой миске смешайте размятый отварной картофель, измельченное куриное мясо, морковь, перец, лук, яйцо, крахмал, соль, специи, сыр, петрушку и острый перец. Массу хорошо вымешайте — она должна стать однородной и немного липкой.
Из полученной массы сформуйте шарики или пончики с отверстием посередине (можно воспользоваться круглым колпачком от бутылки или пальцем).
Выложите их на поднос и поставьте в морозильную камеру на 30 мин, чтобы масса стала плотнее.
Затем окуните каждый пончик в мучную кашицу (смешайте муку с водой).
Далее обваляйте в сухарях до равномерного покрытия.
Разогрейте растительное масло на среднем огне. Обжаривайте пундики по 2–3 мин с каждой стороны до румяной корочки. Не перегружайте сковороду — жарьте порциями.
Альтернатива: приготовление в аэрофритюре
Слегка сбрызните пундики растительным маслом.
Готовьте при температуре 200°C 10 мин.
Советы
Хранение: замороженные пончики можно хранить в морозильнике до 2 месяцев. Жарьте без предварительной разморозки.
Уровень остроты: убавьте количество или не кладите острый перец, если готовите для детей.
Сыр: экспериментируйте с разными видами сыра, например с фетой или копченым сыром.
Овощи: можно добавить кукурузу, зеленый горошек или даже брокколи для более насыщенного вкуса и цвета.
Хрустящие снаружи, нежные внутри — эти пончики непременно станут вашим новым кулинарным фаворитом. Попытайтесь приготовить самостоятельно, ведь домашние блюда, сделанные с любовью, всегда самые вкусные.