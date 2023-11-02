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Хрустящие и сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт, который вам удастся

Время готовки
1 ч. 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
279 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
736
Время на прочтение
1 мин
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Хрустящие и сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт, который вам удастся

Куриные бедрышки / Фото: Credits

Готовите курицу, но она выходит сухой? Блогер Араш Хашеми предлагает рецепт, который вам в этом поможет.

Ингредиенты

куриные бедра
4-5 шт
оливковое масло
1 ст. л.
соль
черный молотый перец
молотый чеснок
1/2 ст. л.
молотый лук
1/2 ст. л.
чебрец
1/2 ст. л.
копченый красный перец чипотле
1 ч. л.
кайенский перец
1/4 ч. л.
разрыхлитель
1 ст.л.
хлопья перца чили
1 ч. л.
  1. Помойте и обязательно обсушите куриные бедрышки бумажным полотенцем, прежде чем приправить их.
  2. Сбрызните их оливковым маслом, присыпьте молотым луком и чесноком, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чебрец, копченый красный перец чипотле, кайенский перец и хлопья перца чили.
  3. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по мясу, после чего добавьте 1 столовую ложку разрыхлителя, который поможет сделать корочку суперхрустящей.
  4. Выложите бедрышки на решетку и оставьте на 45 минут при комнатной температуре, затем отправьте их запекаться на 38-40 минут в разогретую до 220°C духовку.
  5. Извлеките бедра из духовки, посыпьте сверху свежей петрушкой и подавайте с вашим любимым соусом, гарниром или салатом.

Это секрет самых хрустящих и сочных куриных бедрышек, запеченных в духовке. Получается невероятно вкусно.

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Дата публикации
Просмотры
736
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