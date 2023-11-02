Хрустящие и сочные запеченные куриные бедрышки: рецепт, который вам удастся

Готовите курицу, но она выходит сухой? Блогер Араш Хашеми предлагает рецепт, который вам в этом поможет.
Ингредиенты
- куриные бедра
- 4-5 шт
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- соль
- черный молотый перец
- молотый чеснок
- 1/2 ст. л.
- молотый лук
- 1/2 ст. л.
- чебрец
- 1/2 ст. л.
- копченый красный перец чипотле
- 1 ч. л.
- кайенский перец
- 1/4 ч. л.
- разрыхлитель
- 1 ст.л.
- хлопья перца чили
- 1 ч. л.
- Помойте и обязательно обсушите куриные бедрышки бумажным полотенцем, прежде чем приправить их.
- Сбрызните их оливковым маслом, присыпьте молотым луком и чесноком, добавьте соль, черный молотый перец, сушеный чебрец, копченый красный перец чипотле, кайенский перец и хлопья перца чили.
- Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились по мясу, после чего добавьте 1 столовую ложку разрыхлителя, который поможет сделать корочку суперхрустящей.
- Выложите бедрышки на решетку и оставьте на 45 минут при комнатной температуре, затем отправьте их запекаться на 38-40 минут в разогретую до 220°C духовку.
- Извлеките бедра из духовки, посыпьте сверху свежей петрушкой и подавайте с вашим любимым соусом, гарниром или салатом.
Это секрет самых хрустящих и сочных куриных бедрышек, запеченных в духовке. Получается невероятно вкусно.
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