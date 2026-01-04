ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Хрустящие сырные палочки: рецепт вкусной закуски

Хрустящая корочка, тягучий сыр и сладко-жгучий соус, в соцсетях стремительно набирает популярность закуска, которая балансирует между ресторанной подачей и простотой домашнего приготовления.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хрустящие сырные палочки

Хрустящие сырные палочки / © Associated Press

На странице dieteticaesthetic показали, как превратить обычный сыр гауда в настоящий гастрономический хит. Сырные закуски — давний фаворит мировой кухни. От палочек с моцареллой до жареного халуми, идея проста: золотистая корочка и расплавленная серединка всегда работает.

Ингредиенты

Сырные палочки

  • мука ½ стакана

  • панировочные сухари ½ стакана

  • яйца 2 шт.

  • блок сыра гауда

Соус

  • сливочное масло ¼ стакана

  • чили приправа 1 ч. л

  • мед 1 ст. л

  • острый соус 1 ст. л

  • чили-масло 1 ч. л

Приготовление

  1. Разрежьте блок гауды пополам, а затем еще раз пополам, чтобы получить 4 равные палочки.

  2. Обваляйте сыр в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Повторите: снова яйцо и сухари. Именно этот этап гарантирует, что сыр не вытечет во время жарки.

  3. Отправьте заготовку в морозилку на 15 мин. Это профессиональный трюк, который используют шефы, ведь холодный сыр лучше держит форму.

  4. На слабом огне растопите масло, добавьте чили, мед, острый соус и чили-масло. Прогревайте до появления легких пузырьков и снимайте с огня.

  5. Обжаривайте сырные палочки на среднем огне примерно по 3 мин с каждой стороны, до равномерной золотистой корочки.

  6. Полейте теплые палочки соусом или подайте его отдельно для того, чтобы макать.

Это пример того, как простые ингредиенты могут звучать по-новому, если добавить немного трендов и правильных техник. Идеальные для вечеринки, киновечера или как стильная закуска к вину, они не требуют сложных навыков, но выглядят и так смакуют, будто из меню модного бистро.

Дата публикации
Количество просмотров
103
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie