Хрустящие сырные палочки: рецепт вкусной закуски
Хрустящая корочка, тягучий сыр и сладко-жгучий соус, в соцсетях стремительно набирает популярность закуска, которая балансирует между ресторанной подачей и простотой домашнего приготовления.
На странице dieteticaesthetic показали, как превратить обычный сыр гауда в настоящий гастрономический хит. Сырные закуски — давний фаворит мировой кухни. От палочек с моцареллой до жареного халуми, идея проста: золотистая корочка и расплавленная серединка всегда работает.
Ингредиенты
Сырные палочки
мука ½ стакана
панировочные сухари ½ стакана
яйца 2 шт.
блок сыра гауда
Соус
сливочное масло ¼ стакана
чили приправа 1 ч. л
мед 1 ст. л
острый соус 1 ст. л
чили-масло 1 ч. л
Приготовление
Разрежьте блок гауды пополам, а затем еще раз пополам, чтобы получить 4 равные палочки.
Обваляйте сыр в муке, затем в яйце и панировочных сухарях. Повторите: снова яйцо и сухари. Именно этот этап гарантирует, что сыр не вытечет во время жарки.
Отправьте заготовку в морозилку на 15 мин. Это профессиональный трюк, который используют шефы, ведь холодный сыр лучше держит форму.
На слабом огне растопите масло, добавьте чили, мед, острый соус и чили-масло. Прогревайте до появления легких пузырьков и снимайте с огня.
Обжаривайте сырные палочки на среднем огне примерно по 3 мин с каждой стороны, до равномерной золотистой корочки.
Полейте теплые палочки соусом или подайте его отдельно для того, чтобы макать.
Это пример того, как простые ингредиенты могут звучать по-новому, если добавить немного трендов и правильных техник. Идеальные для вечеринки, киновечера или как стильная закуска к вину, они не требуют сложных навыков, но выглядят и так смакуют, будто из меню модного бистро.