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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
22
Время на прочтение
2 мин

Хрустящие такито со сладким картофелем и черной фасолью: оригинальный рецепт

Если вы ищете новые идеи для вегетарианского или просто полезного меню — эти хрустящие такие-то со сладким картофелем и черной фасолью точно удивят вас и ваши вкусовые рецепторы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Хрустящие такито со сладким картофелем и черной фасолью: оригинальный рецепт

Хрустящие такито со сладким картофелем и черной фасолью: оригинальный рецепт / © Credits

Сочетание насыщенных специй, хрустящей текстуры и свежих соусов создает идеальную гармонию вкуса и пользы. К тому же это блюдо содержит более 20 различных растительных компонентов, что обеспечивает почти половину суточной нормы клетчатки в одной порции, рассказали на странице planthooduk.

Ингредиенты

Для начинки

  • Средний батат (сладкий картофель) 2 шт.

  • Черная фасоль 400 г

  • Оливковое масло

  • Копченая паприка

  • Молотый тмин

  • Чесночная приправа

  • Соль

  • Перец

Для такой-то

  • Кукурузные тортильи 12 шт.

  • Масло

Для крема

  • Кешью 1 стакан

  • Лимонный сок 2 ст. л

  • Яблочный уксус 2 ст. л

  • Чеснок 1-2 зубчика

  • Вода ¼ стакана

  • Пищевые дрожжи 2 ст. л

  • Соль

Для сальсы фреска

  • Помидоры черри 200 г

  • Красный лук ½ шт.

  • Перец чили 1 шт.

  • Сок лайма 1шт.

  • Свежая кинза или петрушка

  • Соль

  • Перец

Для подачи

  • Измельченный салат ромен или айсберг

  • Лайм

Приготовление

Шаг 1: приготовление начинки

  1. Выложите батат на разогретую сковороду, сбрызните оливковым маслом и приправьте паприкой, тмином, чесночной приправой, солью и перцем.

  2. Жарьте до мягкости и золотистой корочки.

  3. Переложите батат в большую миску, разомните вилкой, добавьте черную фасоль и осторожно перемешайте.

Шаг 2: формирование такито

  1. Подогрейте кукурузные тортильи (в микроволновке или на сухой сковороде), чтобы они стали эластичными.

  2. На край каждой тортильи выкладывайте 2-3 ст. л начинки и плотно скручивайте в трубочку.

  3. Выложите такито швом вниз на разогретую сковороду.

  4. Жарьте, пока такие-то не станут хрустящими.

Шаг 3: приготовление крема

  1. Слейте кешью, переложите в блендер.

  2. Добавьте лимонный сок, уксус, чеснок, воду, пищевые дрожжи и соль.

  3. Взбивайте до однородной кремовой смеси.

Шаг 4: сальса фреска

  1. Смешайте помидоры, лук, чили, сок лайма, зелень, соль и перец в небольшой миске.

  2. Оставьте на 10–15 мин настояться для более насыщенного вкуса.

Шаг 5: подача

Подавайте горячие такие-то с порцией измельченного салата, ложкой крема, сальсой фреска и ломтиками лайма. Если есть желание можно дополнить гуакамоле или греческим йогуртом для более насыщенного вкуса.

Этот рецепт — отличная альтернатива привычному ужину, легкий способ добавить в рацион больше растительных продуктов и, что важно, без потери вкуса. Хрустящие, сочные, яркие такие-то точно понравятся всей семье.

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Дата публикации
Количество просмотров
22
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