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Хрустящие такито со сладким картофелем и черной фасолью: оригинальный рецепт
Если вы ищете новые идеи для вегетарианского или просто полезного меню — эти хрустящие такие-то со сладким картофелем и черной фасолью точно удивят вас и ваши вкусовые рецепторы.
Сочетание насыщенных специй, хрустящей текстуры и свежих соусов создает идеальную гармонию вкуса и пользы. К тому же это блюдо содержит более 20 различных растительных компонентов, что обеспечивает почти половину суточной нормы клетчатки в одной порции, рассказали на странице planthooduk.
Ингредиенты
Для начинки
Средний батат (сладкий картофель) 2 шт.
Черная фасоль 400 г
Оливковое масло
Копченая паприка
Молотый тмин
Чесночная приправа
Соль
Перец
Для такой-то
Кукурузные тортильи 12 шт.
Масло
Для крема
Кешью 1 стакан
Лимонный сок 2 ст. л
Яблочный уксус 2 ст. л
Чеснок 1-2 зубчика
Вода ¼ стакана
Пищевые дрожжи 2 ст. л
Соль
Для сальсы фреска
Помидоры черри 200 г
Красный лук ½ шт.
Перец чили 1 шт.
Сок лайма 1шт.
Свежая кинза или петрушка
Соль
Перец
Для подачи
Измельченный салат ромен или айсберг
Лайм
Приготовление
Шаг 1: приготовление начинки
Выложите батат на разогретую сковороду, сбрызните оливковым маслом и приправьте паприкой, тмином, чесночной приправой, солью и перцем.
Жарьте до мягкости и золотистой корочки.
Переложите батат в большую миску, разомните вилкой, добавьте черную фасоль и осторожно перемешайте.
Шаг 2: формирование такито
Подогрейте кукурузные тортильи (в микроволновке или на сухой сковороде), чтобы они стали эластичными.
На край каждой тортильи выкладывайте 2-3 ст. л начинки и плотно скручивайте в трубочку.
Выложите такито швом вниз на разогретую сковороду.
Жарьте, пока такие-то не станут хрустящими.
Шаг 3: приготовление крема
Слейте кешью, переложите в блендер.
Добавьте лимонный сок, уксус, чеснок, воду, пищевые дрожжи и соль.
Взбивайте до однородной кремовой смеси.
Шаг 4: сальса фреска
Смешайте помидоры, лук, чили, сок лайма, зелень, соль и перец в небольшой миске.
Оставьте на 10–15 мин настояться для более насыщенного вкуса.
Шаг 5: подача
Подавайте горячие такие-то с порцией измельченного салата, ложкой крема, сальсой фреска и ломтиками лайма. Если есть желание можно дополнить гуакамоле или греческим йогуртом для более насыщенного вкуса.
Этот рецепт — отличная альтернатива привычному ужину, легкий способ добавить в рацион больше растительных продуктов и, что важно, без потери вкуса. Хрустящие, сочные, яркие такие-то точно понравятся всей семье.