Хрустящие такито со сладким картофелем и черной фасолью: оригинальный рецепт / © Credits

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Сочетание насыщенных специй, хрустящей текстуры и свежих соусов создает идеальную гармонию вкуса и пользы. К тому же это блюдо содержит более 20 различных растительных компонентов, что обеспечивает почти половину суточной нормы клетчатки в одной порции, рассказали на странице planthooduk.

Ингредиенты

Для начинки

Средний батат (сладкий картофель) 2 шт.

Черная фасоль 400 г

Оливковое масло

Копченая паприка

Молотый тмин

Чесночная приправа

Соль

Перец

Для такой-то

Кукурузные тортильи 12 шт.

Масло

Для крема

Кешью 1 стакан

Лимонный сок 2 ст. л

Яблочный уксус 2 ст. л

Чеснок 1-2 зубчика

Вода ¼ стакана

Пищевые дрожжи 2 ст. л

Соль

Для сальсы фреска

Помидоры черри 200 г

Красный лук ½ шт.

Перец чили 1 шт.

Сок лайма 1шт.

Свежая кинза или петрушка

Соль

Перец

Для подачи

Измельченный салат ромен или айсберг

Лайм

Приготовление

Шаг 1: приготовление начинки

Выложите батат на разогретую сковороду, сбрызните оливковым маслом и приправьте паприкой, тмином, чесночной приправой, солью и перцем. Жарьте до мягкости и золотистой корочки. Переложите батат в большую миску, разомните вилкой, добавьте черную фасоль и осторожно перемешайте.

Шаг 2: формирование такито

Подогрейте кукурузные тортильи (в микроволновке или на сухой сковороде), чтобы они стали эластичными. На край каждой тортильи выкладывайте 2-3 ст. л начинки и плотно скручивайте в трубочку. Выложите такито швом вниз на разогретую сковороду. Жарьте, пока такие-то не станут хрустящими.

Шаг 3: приготовление крема

Слейте кешью, переложите в блендер. Добавьте лимонный сок, уксус, чеснок, воду, пищевые дрожжи и соль. Взбивайте до однородной кремовой смеси.

Шаг 4: сальса фреска

Смешайте помидоры, лук, чили, сок лайма, зелень, соль и перец в небольшой миске. Оставьте на 10–15 мин настояться для более насыщенного вкуса.

Шаг 5: подача

Подавайте горячие такие-то с порцией измельченного салата, ложкой крема, сальсой фреска и ломтиками лайма. Если есть желание можно дополнить гуакамоле или греческим йогуртом для более насыщенного вкуса.

Этот рецепт — отличная альтернатива привычному ужину, легкий способ добавить в рацион больше растительных продуктов и, что важно, без потери вкуса. Хрустящие, сочные, яркие такие-то точно понравятся всей семье.

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