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Хрустящие тако с курицей и расплавленным сыром: рецепт вкусного ужина
Если обычные блюда из курицы уже немного надоели, самое время добавить в меню мексиканские нотки. Запеченные тако с курицей, овощами, сливочной начинкой и золотистой сырной корочкой готовятся в духовке, не требуют сложных кулинарных навыков и прекрасно подходят как для семейного ужина, так и для вкусных посиделок с друзьями.
Представьте себе тонкие хрустящие тортильи, сочную курицу со специями, сладкую кукурузу, перец, сливочный сыр и щедрую порцию расплавленного чеддера и моцареллы. Звучит аппетитно, и именно такими получаются хрустящие тако с курицей, которые легко могут стать новым фаворитом домашнего меню, а о рецепте их приготовления рассказала фуд-блогер Iram Mansoor.
Ингредиенты
Для куриной начинки
куриное филе без костей — 450 г
соль
копченая паприка — 1 ст. л
чесночная приправа — 1 ч. л
чёрный перец — ½ ч. л
свежий чеснок — 1–2 зубчика
нарезанный болгарский перец — 1 стакан
варёная кукуруза — ½ стакана
лук — 1 шт.
перец халапеньо (по желанию) — 1 шт.
лимонный сок — 1 ст. л
сливочный сыр — 4 ст. л
вода — ¼ стакана
растительное масло — 1 ст. л
Для соуса
майонез — ½ стакана
сметана — ½ стакана
копченая паприка — 1 ст. л
чесночная приправа — 1 ч. л
соль
чёрный перец
сок лайма — 1 ст. л
острый соус — 1 ч. л
измельчённая свежая кинза — 1–2 ст. л
Для сбора такого
небольшие пшеничные тортильи — 10 шт.
тёртый сыр (моцарелла и чеддер) — 1 стакан
растительное масло — 2 ст. л
Приготовление
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками.
Добавьте соль, копченую паприку, чесночный порошок, черный перец, приправу и растительное масло.
Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
Выложите курицу и обжаривайте 3–4 мин, периодически помешивая.
Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1–2 мин.
После этого добавьте нарезанные лук, болгарский перец, кукурузу и халапеньо.
Перемешайте и готовьте ещё 3–4 мин, пока овощи немного размягчатся, а курица полностью приготовится.
Убавьте огонь и добавьте сливочный сыр, лимонный сок и воду.
Перемешивайте, пока сыр не растает и не образует нежный соус, который обволочет курицу и овощи.
Если начинка кажется слишком жидкой, оставьте её на огне ещё на 1–2 мин.
При необходимости добавьте соль.
В отдельной миске смешайте майонез, сметану, копчёную паприку, чесночный порошок, приправу, соль, перец, сок лайма и острый соус. В конце добавьте измельчённую кинзу.
Перемешайте до однородности.
Разогрейте духовку до 200°C.
Смажьте маслом одну сторону каждой тортильи, переверните и выложите куриную начинку на сухую сторону.
Посыпьте тертым сыром, а затем сложите тортильи пополам или слегка прижмите и сформируйте тако.
Выложите тако на противень и отправьте в духовку на 10–15 мин. Ориентируйтесь на золотистый цвет тортильи и расплавленный сыр внутри.
Хрустящие снаружи, сочные внутри и с приятной пикантной ноткой — эти запеченные тако имеют все шансы стать вашей любимой альтернативой привычным бутербродам или домашней пицце.