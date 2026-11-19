Хрустящие тако с курицей и плавленым сыром instagram.com_iramsfoodstory/ / © Instagram

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Представьте себе тонкие хрустящие тортильи, сочную курицу со специями, сладкую кукурузу, перец, сливочный сыр и щедрую порцию расплавленного чеддера и моцареллы. Звучит аппетитно, и именно такими получаются хрустящие тако с курицей, которые легко могут стать новым фаворитом домашнего меню, а о рецепте их приготовления рассказала фуд-блогер Iram Mansoor.

Хрустящие тако с курицей и плавленым сыром instagram.com_iramsfoodstory_1 / © Instagram

Ингредиенты

Для куриной начинки

куриное филе без костей — 450 г

соль

копченая паприка — 1 ст. л

чесночная приправа — 1 ч. л

чёрный перец — ½ ч. л

свежий чеснок — 1–2 зубчика

нарезанный болгарский перец — 1 стакан

варёная кукуруза — ½ стакана

лук — 1 шт.

перец халапеньо (по желанию) — 1 шт.

лимонный сок — 1 ст. л

сливочный сыр — 4 ст. л

вода — ¼ стакана

растительное масло — 1 ст. л

Для соуса

майонез — ½ стакана

сметана — ½ стакана

копченая паприка — 1 ст. л

чесночная приправа — 1 ч. л

соль

чёрный перец

сок лайма — 1 ст. л

острый соус — 1 ч. л

измельчённая свежая кинза — 1–2 ст. л

Для сбора такого

небольшие пшеничные тортильи — 10 шт.

тёртый сыр (моцарелла и чеддер) — 1 стакан

растительное масло — 2 ст. л

Хрустящие тако с курицей и плавленым сыром instagram.com_iramsfoodstory/ / © Instagram

Приготовление

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками. Добавьте соль, копченую паприку, чесночный порошок, черный перец, приправу и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите курицу и обжаривайте 3–4 мин, периодически помешивая. Добавьте измельченный чеснок и готовьте еще 1–2 мин. После этого добавьте нарезанные лук, болгарский перец, кукурузу и халапеньо. Перемешайте и готовьте ещё 3–4 мин, пока овощи немного размягчатся, а курица полностью приготовится. Убавьте огонь и добавьте сливочный сыр, лимонный сок и воду. Перемешивайте, пока сыр не растает и не образует нежный соус, который обволочет курицу и овощи. Если начинка кажется слишком жидкой, оставьте её на огне ещё на 1–2 мин. При необходимости добавьте соль. В отдельной миске смешайте майонез, сметану, копчёную паприку, чесночный порошок, приправу, соль, перец, сок лайма и острый соус. В конце добавьте измельчённую кинзу. Перемешайте до однородности. Разогрейте духовку до 200°C. Смажьте маслом одну сторону каждой тортильи, переверните и выложите куриную начинку на сухую сторону. Посыпьте тертым сыром, а затем сложите тортильи пополам или слегка прижмите и сформируйте тако. Выложите тако на противень и отправьте в духовку на 10–15 мин. Ориентируйтесь на золотистый цвет тортильи и расплавленный сыр внутри.

Хрустящие снаружи, сочные внутри и с приятной пикантной ноткой — эти запеченные тако имеют все шансы стать вашей любимой альтернативой привычным бутербродам или домашней пицце.

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