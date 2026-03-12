луковицы tiktok.com_kastrulkavalidola

Украинская домашняя кухня богата на простые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Многие из них готовятся из доступных продуктов, которые почти всегда есть на кухне. Именно к таким блюдам относятся цибульники — ароматные оладьи из репчатого лука.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице kastrulkavalidola , стал популярным в соцсетях, ведь он не требует сложных техник или дорогих ингредиентов. Все, что нужно — несколько луковиц, яйца, мука и немного времени.

Ингредиенты репчатый лук 500 г зелёный лук яйца 2 шт. мука 5 ст. л. разрыхлитель 1 ч. л соль чёрный перец растительное масло

Приготовление

Репчатый лук мелко нарежьте. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте и немного перемните руками. Это поможет овощу пустить сок и сделает текстуру будущих оладий более нежной. Оставьте лук примерно на 15 мин. Пока лук настаивается, мелко нарежьте зеленый лук, он придаст блюду свежести и легкого аромата. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель. В другой емкости взбейте два яйца до однородности. Отожмите лишнюю жидкость с лука. После этого добавьте к луку взбитые яйца и перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем. Добавьте нарезанный зеленый лук, масса должна напоминать густое тесто для оладий. Разогрейте сковородку с растительным маслом. Выкладывайте тесто ложкой и формируйте небольшие блины. Жарьте на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые цибульники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Цибульники вкуснее всего горячими, их можно подавать:

со сметаной

с йогуртовым соусом

с чесночным соусом

со свежими овощами

Также они прекрасно сочетаются с салатами или могут стать необычной закуской к семейному ужину.

Цибульники — это пример того, как из самого простого ингредиента можно создать настоящий кулинарный хит. Ароматные, хрустящие и невероятно аппетитные, они прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для домашнего ужина. И самое приятное — для этого блюда не нужно ничего особенного. Только несколько луковиц, немного муки и желание приготовить что-то теплое и домашнее.