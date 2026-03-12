- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 47
- Время на прочтение
- 2 мин
Хрустящие цибульники — рецепт простого украинского блюда, которое покоряет с первого кусочка
Иногда самые вкусные блюда рождаются из самых простых ингредиентов и цибульники — яркое тому подтверждение. Хрустящие, ароматные и невероятно аппетитные, эти золотистые блинчики легко приготовить дома всего за несколько минут.
Украинская домашняя кухня богата на простые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Многие из них готовятся из доступных продуктов, которые почти всегда есть на кухне. Именно к таким блюдам относятся цибульники — ароматные оладьи из репчатого лука.
Этот рецепт, о котором рассказали на странице kastrulkavalidola, стал популярным в соцсетях, ведь он не требует сложных техник или дорогих ингредиентов. Все, что нужно — несколько луковиц, яйца, мука и немного времени.
Ингредиенты
- репчатый лук
- 500 г
- зелёный лук
-
- яйца
- 2 шт.
- мука
- 5 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л
- соль
-
- чёрный перец
-
- растительное масло
-
Приготовление
Репчатый лук мелко нарежьте.
Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте и немного перемните руками. Это поможет овощу пустить сок и сделает текстуру будущих оладий более нежной.
Оставьте лук примерно на 15 мин.
Пока лук настаивается, мелко нарежьте зеленый лук, он придаст блюду свежести и легкого аромата.
В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель.
В другой емкости взбейте два яйца до однородности.
Отожмите лишнюю жидкость с лука.
После этого добавьте к луку взбитые яйца и перемешайте.
Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.
Добавьте нарезанный зеленый лук, масса должна напоминать густое тесто для оладий.
Разогрейте сковородку с растительным маслом.
Выкладывайте тесто ложкой и формируйте небольшие блины.
Жарьте на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые цибульники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подача
Цибульники вкуснее всего горячими, их можно подавать:
со сметаной
с йогуртовым соусом
с чесночным соусом
со свежими овощами
Также они прекрасно сочетаются с салатами или могут стать необычной закуской к семейному ужину.
Цибульники — это пример того, как из самого простого ингредиента можно создать настоящий кулинарный хит. Ароматные, хрустящие и невероятно аппетитные, они прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для домашнего ужина. И самое приятное — для этого блюда не нужно ничего особенного. Только несколько луковиц, немного муки и желание приготовить что-то теплое и домашнее.