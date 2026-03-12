ТСН в социальных сетях

ua
Рецепты
47
2 мин

Хрустящие цибульники — рецепт простого украинского блюда, которое покоряет с первого кусочка

Иногда самые вкусные блюда рождаются из самых простых ингредиентов и цибульники — яркое тому подтверждение. Хрустящие, ароматные и невероятно аппетитные, эти золотистые блинчики легко приготовить дома всего за несколько минут.

Станислава Бондаренко
35 минут
150 ккал
луковицы tiktok.com_kastrulkavalidola

Украинская домашняя кухня богата на простые рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Многие из них готовятся из доступных продуктов, которые почти всегда есть на кухне. Именно к таким блюдам относятся цибульники — ароматные оладьи из репчатого лука.

Этот рецепт, о котором рассказали на странице kastrulkavalidola, стал популярным в соцсетях, ведь он не требует сложных техник или дорогих ингредиентов. Все, что нужно — несколько луковиц, яйца, мука и немного времени.

Ингредиенты

репчатый лук
500 г
зелёный лук
яйца
2 шт.
мука
5 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л
соль
чёрный перец
растительное масло

Приготовление

  1. Репчатый лук мелко нарежьте.

  2. Добавьте соль и перец, хорошо перемешайте и немного перемните руками. Это поможет овощу пустить сок и сделает текстуру будущих оладий более нежной.

  3. Оставьте лук примерно на 15 мин.

  4. Пока лук настаивается, мелко нарежьте зеленый лук, он придаст блюду свежести и легкого аромата.

  5. В отдельной миске смешайте муку и разрыхлитель.

  6. В другой емкости взбейте два яйца до однородности.

  7. Отожмите лишнюю жидкость с лука.

  8. После этого добавьте к луку взбитые яйца и перемешайте.

  9. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем.

  10. Добавьте нарезанный зеленый лук, масса должна напоминать густое тесто для оладий.

  11. Разогрейте сковородку с растительным маслом.

  12. Выкладывайте тесто ложкой и формируйте небольшие блины.

  13. Жарьте на среднем огне до румяной золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые цибульники выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подача

Цибульники вкуснее всего горячими, их можно подавать:

  • со сметаной

  • с йогуртовым соусом

  • с чесночным соусом

  • со свежими овощами

Также они прекрасно сочетаются с салатами или могут стать необычной закуской к семейному ужину.

Цибульники — это пример того, как из самого простого ингредиента можно создать настоящий кулинарный хит. Ароматные, хрустящие и невероятно аппетитные, они прекрасно подходят как для быстрого перекуса, так и для домашнего ужина. И самое приятное — для этого блюда не нужно ничего особенного. Только несколько луковиц, немного муки и желание приготовить что-то теплое и домашнее.

