Хрустящий куриный сэндвич с пармезаном — рецепт блюда, которое затмит любой бургер

Золотистая корочка, тягучая моцарелла, сливочно-томатный соус и свежий песто — этот сэндвич, словно ресторанная классика, но ее легко приготовить дома.

Хрустящий куриный сэндвич с памезаном tiktok.com_@iramsfoodstory

Куриный сэндвич с пармезаном — культовое итало-американское блюдо, где хрустящую куриную отбивную сочетают с томатным соусом и сыром. В формате сэндвича она становится еще вкуснее, потому что имеет контраст текстур, насыщенный вкус и то самое «сырное наполнение», ради которого хочется снимать сторис. Секрет — в правильной панировке, температуре жарки и балансе соусов, а как все правильно приготовить рассказали на странице iramsfoodstory

Ингредиенты

Для куриного филе

  • филе 4 шт.

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • луковая приправа 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

  • копченая паприка 1 ст. л

Сухая смесь

  • пшеничная мука 1 стакан

  • соль

  • чесночная приправа 1 ст. л

  • копченая паприка 1 ст. л

  • луковая приправа 1 ч. л

  • черный перец 1 ч. л

Панировка

  • панировочные сухари 1 стакан

  • сушеная петрушка 1 ст. л

Яичная смесь

  • яйцо 1 шт.

  • вода ½ стакана

Сливочно-томатный соус

  • лук 1 шт.

  • свежевыжатый чеснок 1 ст. л

  • томатная паста 3 ст. л

  • сливки 1,5 стакана

  • соль

  • перец

  • хлопья чили 1 ч. л

  • тертый пармезан 1/3 стакана

  • масло 1 ст. л

Песто

  • свежий базилик 2 стакана

  • кедровые орехи 1/3 стакана

  • оливковое масло 1/3 стакана

  • тертый пармезан 1/3 стакана

  • соль

  • чёрный перец

Чесночное масло

  • чеснок 1 ст. л

  • растопленное масло 1/3 стакана

  • петрушка 1 ст. л

Для составления

  • минибулочки или небольшие багеты 4 шт.

  • моцарелла 12 ломтиков

Приготовление

Хрустящая корочка

  1. Приправьте курицу специями с обеих сторон.

  2. Подготовьте три миски: сухая смесь, яйцо с водой и сухари с петрушкой.

  3. Панируйте в такой последовательности: мука, яйцо, мука, яйцо и сухари. Двойное погружение дает ту самую ресторанную хрусткость.

  4. Жарьте в разогретом до 180°C масле 4-5 мин, пока внутренняя температура не достигнет 74°C.

  5. Выложите моцареллу и подрумяньте под грилем 3-5 мин, чтобы сыр расплавился.

Сливочно-томатный соус

  1. Обжарьте лук и чеснок до аромата, добавьте томатную пасту и сливки.

  2. Приправьте, тушите на среднем огне 2-3 мин до загустения.

  3. В конце добавьте пармезан для глубины вкуса. Соус должен быть шелковистым, но не слишком густым, чтобы легко пропитывать булочку.

Свежее песто

  1. Взбейте базилик, кедровые орехи, оливковое масло и пармезан в блендере до кремовой текстуры.

  2. Соль и перец добавьте по своему вкусу по вкусу. Песто добавляет травянистую свежесть и балансирует сливочный вкус соуса.

Чесночное масло

  1. Смешайте растопленное масло с чесноком и петрушкой.

  2. Смажьте булочки с обеих сторон и подсушите на сковороде или в духовке — аромат поднимет настроение еще до первого укуса.

Сэндвич

  1. На нижнюю половинку добавьте щедрую ложку сливочно-томатного соуса.

  2. Куриное филе с моцареллой.

  3. Еще немного соуса сверху.

  4. На верхнюю булочку намажьте слой песто.

  5. Закройте, слегка прижмите и подавайте теплым.

Этот сэндвич — о балансе вкусов. Он уместен для ужина с друзьями, уютного свидания дома или просто когда хочется чего-то вкусненького.

