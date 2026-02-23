- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 2 мин
Хрустящий куриный сэндвич с пармезаном — рецепт блюда, которое затмит любой бургер
Золотистая корочка, тягучая моцарелла, сливочно-томатный соус и свежий песто — этот сэндвич, словно ресторанная классика, но ее легко приготовить дома.
Куриный сэндвич с пармезаном — культовое итало-американское блюдо, где хрустящую куриную отбивную сочетают с томатным соусом и сыром. В формате сэндвича она становится еще вкуснее, потому что имеет контраст текстур, насыщенный вкус и то самое «сырное наполнение», ради которого хочется снимать сторис. Секрет — в правильной панировке, температуре жарки и балансе соусов, а как все правильно приготовить рассказали на странице iramsfoodstory
Ингредиенты
Для куриного филе
филе 4 шт.
соль
чесночная приправа 1 ст. л
луковая приправа 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
копченая паприка 1 ст. л
Сухая смесь
пшеничная мука 1 стакан
соль
чесночная приправа 1 ст. л
копченая паприка 1 ст. л
луковая приправа 1 ч. л
черный перец 1 ч. л
Панировка
панировочные сухари 1 стакан
сушеная петрушка 1 ст. л
Яичная смесь
яйцо 1 шт.
вода ½ стакана
Сливочно-томатный соус
лук 1 шт.
свежевыжатый чеснок 1 ст. л
томатная паста 3 ст. л
сливки 1,5 стакана
соль
перец
хлопья чили 1 ч. л
тертый пармезан 1/3 стакана
масло 1 ст. л
Песто
свежий базилик 2 стакана
кедровые орехи 1/3 стакана
оливковое масло 1/3 стакана
тертый пармезан 1/3 стакана
соль
чёрный перец
Чесночное масло
чеснок 1 ст. л
растопленное масло 1/3 стакана
петрушка 1 ст. л
Для составления
минибулочки или небольшие багеты 4 шт.
моцарелла 12 ломтиков
Приготовление
Хрустящая корочка
Приправьте курицу специями с обеих сторон.
Подготовьте три миски: сухая смесь, яйцо с водой и сухари с петрушкой.
Панируйте в такой последовательности: мука, яйцо, мука, яйцо и сухари. Двойное погружение дает ту самую ресторанную хрусткость.
Жарьте в разогретом до 180°C масле 4-5 мин, пока внутренняя температура не достигнет 74°C.
Выложите моцареллу и подрумяньте под грилем 3-5 мин, чтобы сыр расплавился.
Сливочно-томатный соус
Обжарьте лук и чеснок до аромата, добавьте томатную пасту и сливки.
Приправьте, тушите на среднем огне 2-3 мин до загустения.
В конце добавьте пармезан для глубины вкуса. Соус должен быть шелковистым, но не слишком густым, чтобы легко пропитывать булочку.
Свежее песто
Взбейте базилик, кедровые орехи, оливковое масло и пармезан в блендере до кремовой текстуры.
Соль и перец добавьте по своему вкусу по вкусу. Песто добавляет травянистую свежесть и балансирует сливочный вкус соуса.
Чесночное масло
Смешайте растопленное масло с чесноком и петрушкой.
Смажьте булочки с обеих сторон и подсушите на сковороде или в духовке — аромат поднимет настроение еще до первого укуса.
Сэндвич
На нижнюю половинку добавьте щедрую ложку сливочно-томатного соуса.
Куриное филе с моцареллой.
Еще немного соуса сверху.
На верхнюю булочку намажьте слой песто.
Закройте, слегка прижмите и подавайте теплым.
Этот сэндвич — о балансе вкусов. Он уместен для ужина с друзьями, уютного свидания дома или просто когда хочется чего-то вкусненького.