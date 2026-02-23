Хрустящий куриный сэндвич с памезаном tiktok.com_@iramsfoodstory

Реклама

Куриный сэндвич с пармезаном — культовое итало-американское блюдо, где хрустящую куриную отбивную сочетают с томатным соусом и сыром. В формате сэндвича она становится еще вкуснее, потому что имеет контраст текстур, насыщенный вкус и то самое «сырное наполнение», ради которого хочется снимать сторис. Секрет — в правильной панировке, температуре жарки и балансе соусов, а как все правильно приготовить рассказали на странице iramsfoodstory

Ингредиенты

Для куриного филе

филе 4 шт.

соль

чесночная приправа 1 ст. л

луковая приправа 1 ч. л

черный перец 1 ч. л

копченая паприка 1 ст. л

Сухая смесь

пшеничная мука 1 стакан

соль

чесночная приправа 1 ст. л

копченая паприка 1 ст. л

луковая приправа 1 ч. л

черный перец 1 ч. л

Панировка

панировочные сухари 1 стакан

сушеная петрушка 1 ст. л

Яичная смесь

яйцо 1 шт.

вода ½ стакана

Сливочно-томатный соус

лук 1 шт.

свежевыжатый чеснок 1 ст. л

томатная паста 3 ст. л

сливки 1,5 стакана

соль

перец

хлопья чили 1 ч. л

тертый пармезан 1/3 стакана

масло 1 ст. л

Песто

свежий базилик 2 стакана

кедровые орехи 1/3 стакана

оливковое масло 1/3 стакана

тертый пармезан 1/3 стакана

соль

чёрный перец

Чесночное масло

чеснок 1 ст. л

растопленное масло 1/3 стакана

петрушка 1 ст. л

Для составления

минибулочки или небольшие багеты 4 шт.

моцарелла 12 ломтиков

Приготовление

Хрустящая корочка

Приправьте курицу специями с обеих сторон. Подготовьте три миски: сухая смесь, яйцо с водой и сухари с петрушкой. Панируйте в такой последовательности: мука, яйцо, мука, яйцо и сухари. Двойное погружение дает ту самую ресторанную хрусткость. Жарьте в разогретом до 180°C масле 4-5 мин, пока внутренняя температура не достигнет 74°C. Выложите моцареллу и подрумяньте под грилем 3-5 мин, чтобы сыр расплавился.

Сливочно-томатный соус

Обжарьте лук и чеснок до аромата, добавьте томатную пасту и сливки. Приправьте, тушите на среднем огне 2-3 мин до загустения. В конце добавьте пармезан для глубины вкуса. Соус должен быть шелковистым, но не слишком густым, чтобы легко пропитывать булочку.

Свежее песто

Взбейте базилик, кедровые орехи, оливковое масло и пармезан в блендере до кремовой текстуры. Соль и перец добавьте по своему вкусу по вкусу. Песто добавляет травянистую свежесть и балансирует сливочный вкус соуса.

Чесночное масло

Смешайте растопленное масло с чесноком и петрушкой. Смажьте булочки с обеих сторон и подсушите на сковороде или в духовке — аромат поднимет настроение еще до первого укуса.

Сэндвич

На нижнюю половинку добавьте щедрую ложку сливочно-томатного соуса. Куриное филе с моцареллой. Еще немного соуса сверху. На верхнюю булочку намажьте слой песто. Закройте, слегка прижмите и подавайте теплым.

Этот сэндвич — о балансе вкусов. Он уместен для ужина с друзьями, уютного свидания дома или просто когда хочется чего-то вкусненького.