Хрустящий лаваш с сыром и колбасой: рецепт быстрой закуски

Хрустящий лаваш с сыром и колбасой tiktok.com/@osman.cho

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Иногда лучшие кулинарные идеи рождаются из самых простых продуктов. Тонкий лаваш, немного сыра, колбаса, яйца и несколько минут времени — и на столе уже аппетитная закуска, напоминающая маленький домашний фастфуд, а о её рецепте рассказали на странице Osman Cho.

Ингредиенты большой лаваш 2 шт. колбаса или сосиски 250 г голландский сыр 200 г майонез 2–3 ст. л. яйца 3 шт. соль растительное масло 4 ст. л.

Приготовление

Сначала приготовьте начинку: натрите голландский сыр, нарежьте колбасу или сосиски и смешайте их вместе. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию майонез можно заменить сметаной, вкус будет нежнее, а текстура останется такой же аппетитной. Распределите начинку по лавашу, плотно сверните в рулет и нарежьте на порционные кусочки. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли. Каждый кусочек рулета обмакните в яичную смесь, чтобы при обжаривании он приобрел красивую золотистую корочку и лучше держал форму. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики с обеих сторон до румяного цвета.

Главное правило этого рецепта — правильно подготовить лаваш. Когда вы окунаете рулетики в яйцо, они не должны разваливаться. Именно поэтому важно хорошо завернуть начинку внутрь и сделать рулет достаточно плотным.

В этом рецепте простой набор продуктов превращается в ароматную закуску с хрустящей корочкой и нежной творожной начинкой. Именно такие блюда и становятся любимыми.

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