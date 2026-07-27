- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 1 мин
Хрустящий лаваш с сыром и колбасой: рецепт быстрой закуски
Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное, не тратя много времени на кухне, на помощь приходят простые рецепты с минимумом ингредиентов. Лаваш с сырной начинкой и колбасой — именно такое блюдо: хрустящее снаружи, нежное внутри и идеальное для быстрого завтрака, перекуса или домашней вечеринки.
Иногда лучшие кулинарные идеи рождаются из самых простых продуктов. Тонкий лаваш, немного сыра, колбаса, яйца и несколько минут времени — и на столе уже аппетитная закуска, напоминающая маленький домашний фастфуд, а о её рецепте рассказали на странице Osman Cho.
Ингредиенты
- большой лаваш
- 2 шт.
- колбаса или сосиски
- 250 г
- голландский сыр
- 200 г
- майонез
- 2–3 ст. л.
- яйца
- 3 шт.
- соль
-
- растительное масло
- 4 ст. л.
Приготовление
Сначала приготовьте начинку: натрите голландский сыр, нарежьте колбасу или сосиски и смешайте их вместе.
Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию майонез можно заменить сметаной, вкус будет нежнее, а текстура останется такой же аппетитной.
Распределите начинку по лавашу, плотно сверните в рулет и нарежьте на порционные кусочки.
Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли.
Каждый кусочек рулета обмакните в яичную смесь, чтобы при обжаривании он приобрел красивую золотистую корочку и лучше держал форму.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики с обеих сторон до румяного цвета.
Главное правило этого рецепта — правильно подготовить лаваш. Когда вы окунаете рулетики в яйцо, они не должны разваливаться. Именно поэтому важно хорошо завернуть начинку внутрь и сделать рулет достаточно плотным.
В этом рецепте простой набор продуктов превращается в ароматную закуску с хрустящей корочкой и нежной творожной начинкой. Именно такие блюда и становятся любимыми.