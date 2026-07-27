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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
150
Время на прочтение
1 мин

Хрустящий лаваш с сыром и колбасой: рецепт быстрой закуски

Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное, не тратя много времени на кухне, на помощь приходят простые рецепты с минимумом ингредиентов. Лаваш с сырной начинкой и колбасой — именно такое блюдо: хрустящее снаружи, нежное внутри и идеальное для быстрого завтрака, перекуса или домашней вечеринки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
300 ккал
Комментарии
Хрустящий лаваш с сыром и колбасой tiktok.com/@osman.cho

Хрустящий лаваш с сыром и колбасой tiktok.com/@osman.cho

Иногда лучшие кулинарные идеи рождаются из самых простых продуктов. Тонкий лаваш, немного сыра, колбаса, яйца и несколько минут времени — и на столе уже аппетитная закуска, напоминающая маленький домашний фастфуд, а о её рецепте рассказали на странице Osman Cho.

Ингредиенты

большой лаваш
2 шт.
колбаса или сосиски
250 г
голландский сыр
200 г
майонез
2–3 ст. л.
яйца
3 шт.
соль
растительное масло
4 ст. л.

Приготовление

  1. Сначала приготовьте начинку: натрите голландский сыр, нарежьте колбасу или сосиски и смешайте их вместе.

  2. Добавьте майонез и хорошо перемешайте. По желанию майонез можно заменить сметаной, вкус будет нежнее, а текстура останется такой же аппетитной.

  3. Распределите начинку по лавашу, плотно сверните в рулет и нарежьте на порционные кусочки.

  4. Отдельно взбейте яйца с щепоткой соли.

  5. Каждый кусочек рулета обмакните в яичную смесь, чтобы при обжаривании он приобрел красивую золотистую корочку и лучше держал форму.

  6. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте рулетики с обеих сторон до румяного цвета.

Главное правило этого рецепта — правильно подготовить лаваш. Когда вы окунаете рулетики в яйцо, они не должны разваливаться. Именно поэтому важно хорошо завернуть начинку внутрь и сделать рулет достаточно плотным.

В этом рецепте простой набор продуктов превращается в ароматную закуску с хрустящей корочкой и нежной творожной начинкой. Именно такие блюда и становятся любимыми.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
150
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