Хрустящий маринованный лук: рецепт сочной закуски

Маринованный лук – это не просто дополнение к блюдам, а настоящая кулинарная находка, которая придаст яркий вкус и аромат любому обеду или ужину. Она прекрасно подходит к мясным блюдам, шашлыку, салатам и т.д.
На странице innalafood рассказали о простом в приготовлении рецепте, который позволит вам наслаждаться этой пикантной закуской в течение длительного времени.
Ингредиенты
- Лук
- 2-3 шт.
- Лимон
- 2-4 кусочка
- Зелень (петрушка, укроп или кинза – по вашему вкусу)
- Вода
- 500 мл
- Сахар
- 1 ст. л
- Соль
- 1/2 ч. л
- Уксус
- 3-4 ст. л
Приготовление
- Для начала тщательно очистите лук и нарежьте его тонкими колечками. Подготовленные кольца выложите в банку, где будете мариновать. На этом этапе добавьте несколько веточек зелени и кусочки лимона, которые добавят закуски свежести и цитрусовой легкой нотки.
- Чтобы лук стал менее острым и более мягким, его нужно обдать кипятком. Для этого залейте кольца нарезанные горячей водой и оставьте на несколько минут. Затем осторожно слейте воду.
- В небольшой кастрюле смешайте воду, сахар и соль, добавьте ароматные специи и доведите смесь до кипения.
- Овощи и пряности, которые можно добавить по желанию (лавровый лист, перец горошком, гвоздику), сделают вкус маринованного лука еще более насыщенным и интересным.
- Когда маринад готов, аккуратно залейте им лук в банке.
- Добавьте уксус, который обеспечит необходимую кислинку и сохранит лук хрустящим. Закройте банку крышкой и оставьте созревать до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.
Маринованный лук будет готов уже через несколько часов, но для максимально насыщенного вкуса лучше оставить его в холодильнике на ночь. Сохраняется такая закуска довольно долго – в течение нескольких недель в холодильнике.
Этот простой, но очень эффектный рецепт позволит вам всегда иметь под рукой вкусное дополнение к любимым блюдам.
Приятного аппетита!
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