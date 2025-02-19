Хрустящий маринованный лук: рецепт сочной закуски

Маринованный лук – это не просто дополнение к блюдам, а настоящая кулинарная находка, которая придаст яркий вкус и аромат любому обеду или ужину. Она прекрасно подходит к мясным блюдам, шашлыку, салатам и т.д.

На странице innalafood рассказали о простом в приготовлении рецепте, который позволит вам наслаждаться этой пикантной закуской в течение длительного времени.

Ингредиенты Лук 2-3 шт. Лимон 2-4 кусочка Зелень (петрушка, укроп или кинза – по вашему вкусу) Вода 500 мл Сахар 1 ст. л Соль 1/2 ч. л Уксус 3-4 ст. л

Приготовление

Для начала тщательно очистите лук и нарежьте его тонкими колечками. Подготовленные кольца выложите в банку, где будете мариновать. На этом этапе добавьте несколько веточек зелени и кусочки лимона, которые добавят закуски свежести и цитрусовой легкой нотки. Чтобы лук стал менее острым и более мягким, его нужно обдать кипятком. Для этого залейте кольца нарезанные горячей водой и оставьте на несколько минут. Затем осторожно слейте воду. В небольшой кастрюле смешайте воду, сахар и соль, добавьте ароматные специи и доведите смесь до кипения. Овощи и пряности, которые можно добавить по желанию (лавровый лист, перец горошком, гвоздику), сделают вкус маринованного лука еще более насыщенным и интересным. Когда маринад готов, аккуратно залейте им лук в банке. Добавьте уксус, который обеспечит необходимую кислинку и сохранит лук хрустящим. Закройте банку крышкой и оставьте созревать до комнатной температуры, после чего поставьте в холодильник.

Маринованный лук будет готов уже через несколько часов, но для максимально насыщенного вкуса лучше оставить его в холодильнике на ночь. Сохраняется такая закуска довольно долго – в течение нескольких недель в холодильнике.

Этот простой, но очень эффектный рецепт позволит вам всегда иметь под рукой вкусное дополнение к любимым блюдам.

Приятного аппетита!

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