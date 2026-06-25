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Хрустящий рулет из баклажана: рецепт вкусной закуски
Хрустящий рулет из баклажана сочетает в себе золотистую сырную корочку, сочную начинку и средиземноморские нотки песто и рукколы.
Иногда достаточно одной необычной кулинарной хитрости, чтобы привычный продукт раскрыл совершенно новые вкусовые оттенки. Именно так и произошло с баклажаном в рецепте от Ольги Рябенко.
Вместо традиционного обжаривания или запекания кусочками овощ становится основой для хрустящего рулета. Запечённый вместе с сыром, он приобретает аппетитную текстуру, а свежая начинка придаёт сочность и лёгкость.
Ингредиенты
- баклажан
- 2 шт.
- натертый твёрдый сыр
- 250 г
- соус песто
- 2–3 ст. л.
- моцарелла
- 60 г
- помидор
- 1 шт.
- руккола
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- бальзамический соус
- 1 ст. л.
Приготовление
Сначала разогрейте духовку до 200 °C.
Баклажаны нарежьте тонкими ломтиками.
Противень застелите пергаментом и выложите овощи немного внахлест, формируя прямоугольник. Именно такая форма позволит впоследствии легко свернуть рулет.
Сверху на баклажаны равномерно распределите натертый твёрдый сыр.
Запекайте примерно 30 минут, пока сыр не станет золотистым, а края — приятно хрустящими.
После запекания дайте основе немного остыть, а затем аккуратно переверните её.
Смажьте поверхность соусом песто.
Далее выложите начинку: нарезанную моцареллу, кусочки помидора и рукколу.
Для завершающего акцента добавьте немного бальзамического соуса.
После этого аккуратно сверните всё в рулет, слегка прижмите начинку.
Нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
Советы
Базовый рецепт легко адаптировать под свой вкус. Ольга Рябенко советует добавить в начинку слабосоленый лосось, курицу-гриль, прошутто или запечённое мясо. Так рулет станет ещё сытнее и приобретёт новые вкусовые оттенки.
В любом из этих вариантов блюдо остается сочным, а хрустящая сырная основа прекрасно сочетается как с овощами, так и с мясными или рыбными ингредиентами.