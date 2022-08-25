Хрустящий сэндвич с индейкой: рецепт от Кайли Дженнер

Такое быстрое в приготовлении блюдо – отличный вариант для перекуса или завтрака.
Звезда реалити и самая юная миллиардерша – Кайли Дженнер – показала в Instagram, как готовила свой фирменный сэндвич. Такое легкое в приготовлении блюдо сможет повторить каждый.
Ингредиенты:
- чиабатта
- нарезанная индейка
- тонко нарезанная салями (3 ломтика)
- тонко нарезанная пепперони (2 ломтика)
- сыр на ваш вкус (Кайли использовала 2 слайса острого чеддера и 2 слайса проволоне)
- салат латук – несколько листьев
- горчица – 1 ст. л.
- майонез – 1 ст. л.
- соленые огурцы
- тонко нарезанный лук
Приготовление:
В духовке, разогретой до 200 градусов, выпекайте чиабатту с сыром в течение 5-7 минут. Чтобы получить хрустящую корочку, положите сыр на край хлеба, чтобы он расплавился сбоку.
Смешайте в миске майонез и горчицу. Затем добавьте эту смесь к нарезанным листьям салата и перемешайте.
Как только сырный хлеб поджарится, выложите на него нарезанные индейку и колбасу.
Добавьте нарезанный лук и соленые огурцы для дополнительного хруста (по желанию, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений).
Сверху выложите листья салата с заправкой, разрежьте чиабатту пополам и наслаждайтесь.
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