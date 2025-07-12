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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
21
Время на прочтение
2 мин

Хумус из фасоли: домашний рецепт полезного блюда

Если вы любите экспериментировать на кухне, следите за питанием и цените растительные источники белка — вам точно понравится альтернатива классическому хумусу из нута.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Хумус из фасоли

Хумус из фасоли / © Associated Press

Мы предлагаем приготовить не менее вкусный и еще более доступный хумус из белой фасоли. Об этом рецепте рассказала популярный фудблогер Tanya Shlikhtenko и он уже успел завоевать сердца тысяч ценителей здоровой кухни.

Хумус из фасоли — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Он богат растительным белком, клетчаткой, кальцием, магнием и железом. К тому же он долго хранится в холодильнике и идеально сочетается с овощами, хлебом, лавашем или как намазка на бутерброды.

Белая фасоль — отличный заменитель нута. Она имеет нежный вкус и кремовую текстуру, которая просто идеально подходит для приготовления хумуса. Кроме того, она дешевле и доступнее, быстрее готовится, легче усваивается и содержит меньше жира, чем нут.

Ингредиенты

Белая отварная фасоль
700 г
Кунжут (неочищенный или светлый)
70 г
Масло (рафинированное или оливковое)
40 мл
Сладкая паприка
Тмин
Чеснок
2 зубчика
Сахар
Черный молотый перец
Лимон
½ шт.
Соль
Вода или отвар из фасоли

Приготовление

  1. Если вы используете сырую фасоль, замочите ее на ночь в большом количестве холодной воды.

  2. Утром промойте, отварите до мягкости (примерно 1-1,5 часа). Фасоль должна быть очень мягкой, чтобы хумус получился нежным. Если нет времени, можно использовать консервированную белую фасоль без жидкости.

  3. На сухой сковороде поджарьте 50 г кунжута вместе со щепоткой тмина до золотистого цвета и характерного аромата. Это займет 3-5 мин. Не пережарьте, ведь кунжут быстро горит.

  4. Можно добавить готовую тахини-пасту или сделать свою, просто смолоть обжаренный кунжут в кофемолке или блендере до состояния пасты. Добавьте немного масла, чтобы сделать массу более жидкой. Это будет основа для хумуса.

  5. В чашу блендера добавьте фасоль, масло, сок половины лимона обжаренный кунжут, измельченный чеснок, паприку, соль, перец и сахар.

  6. При необходимости доливайте воду или отвар фасоли до желаемой консистенции. Хумус должен быть кремовым, мягким, но не жидким.

  7. Взбивайте в блендере 2-3 мин, пока хумус не станет однородным. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, лимон или специи на ваш вкус.

  8. Перед подачей выложите хумус в глубокую тарелку или креманку, сделайте ложкой небольшое углубление в центре. Сбрызните маслом, посыпьте зеленью (петрушка или кинза), добавьте несколько зерен вареной фасоли или семян кунжута.

Советы

  • Вместо лимонного сока можно использовать яблочный уксус.

  • Для более выраженного вкуса добавьте копченую паприку или немного чили.

  • Хумус прекрасно хранится в холодильнике до 5 дней в закрытом контейнере.

  • Сочетается с овощами, лавашем, крекерами или как дополнение к салатам.

Хумус из фасоли — идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать со здоровым питанием, ценит растительные продукты и стремится разнообразить свой рацион. Простой в приготовлении, питательный, универсальный, он точно станет любимцем вашей семьи.

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