Хумус из фасоли: домашний рецепт полезного блюда

Хумус из фасоли / © Associated Press

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Мы предлагаем приготовить не менее вкусный и еще более доступный хумус из белой фасоли. Об этом рецепте рассказала популярный фудблогер Tanya Shlikhtenko и он уже успел завоевать сердца тысяч ценителей здоровой кухни.

Хумус из фасоли — это не только вкусно, но и невероятно полезно. Он богат растительным белком, клетчаткой, кальцием, магнием и железом. К тому же он долго хранится в холодильнике и идеально сочетается с овощами, хлебом, лавашем или как намазка на бутерброды.

Белая фасоль — отличный заменитель нута. Она имеет нежный вкус и кремовую текстуру, которая просто идеально подходит для приготовления хумуса. Кроме того, она дешевле и доступнее, быстрее готовится, легче усваивается и содержит меньше жира, чем нут.

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Ингредиенты Белая отварная фасоль 700 г Кунжут (неочищенный или светлый) 70 г Масло (рафинированное или оливковое) 40 мл Сладкая паприка Тмин Чеснок 2 зубчика Сахар Черный молотый перец Лимон ½ шт. Соль Вода или отвар из фасоли

Приготовление

Если вы используете сырую фасоль, замочите ее на ночь в большом количестве холодной воды. Утром промойте, отварите до мягкости (примерно 1-1,5 часа). Фасоль должна быть очень мягкой, чтобы хумус получился нежным. Если нет времени, можно использовать консервированную белую фасоль без жидкости. На сухой сковороде поджарьте 50 г кунжута вместе со щепоткой тмина до золотистого цвета и характерного аромата. Это займет 3-5 мин. Не пережарьте, ведь кунжут быстро горит. Можно добавить готовую тахини-пасту или сделать свою, просто смолоть обжаренный кунжут в кофемолке или блендере до состояния пасты. Добавьте немного масла, чтобы сделать массу более жидкой. Это будет основа для хумуса. В чашу блендера добавьте фасоль, масло, сок половины лимона обжаренный кунжут, измельченный чеснок, паприку, соль, перец и сахар. При необходимости доливайте воду или отвар фасоли до желаемой консистенции. Хумус должен быть кремовым, мягким, но не жидким. Взбивайте в блендере 2-3 мин, пока хумус не станет однородным. Попробуйте и при необходимости добавьте соль, лимон или специи на ваш вкус. Перед подачей выложите хумус в глубокую тарелку или креманку, сделайте ложкой небольшое углубление в центре. Сбрызните маслом, посыпьте зеленью (петрушка или кинза), добавьте несколько зерен вареной фасоли или семян кунжута.

Советы

Вместо лимонного сока можно использовать яблочный уксус.

Для более выраженного вкуса добавьте копченую паприку или немного чили.

Хумус прекрасно хранится в холодильнике до 5 дней в закрытом контейнере.

Сочетается с овощами, лавашем, крекерами или как дополнение к салатам.

Хумус из фасоли — идеальное блюдо для тех, кто любит экспериментировать со здоровым питанием, ценит растительные продукты и стремится разнообразить свой рацион. Простой в приготовлении, питательный, универсальный, он точно станет любимцем вашей семьи.