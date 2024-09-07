Хворост на кефире: классический рецепт

Приготовьте любимое лакомство по рецепту наших мам и бабушек, который знаком вам с детства. Буквально из стакана кефира за полчаса у вас будет целая гора вкусностей.
Для теста понадобится теплый кефир, мука, сахар, сода и соль. Хворост получается мягким и пышным.
Ингредиенты
- кефир
- 300 мл
- мука
- 3 ст.
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- сода
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 1 ст. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло
- сахарная пудра
- В кефир добавьте соду и перемешайте.
- Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте венчиком. Соедините с кефирной массой и перемешайте. Добавьте частями просеянную муку и замесите тесто.
- Выложите тесто на поверхность, присыпанную мукой. Раскатайте его в пласт толщиной примерно пять миллиметров. Нарежьте тесто на полоски, затем на ромбики. Сделайте надрез посередине ромба и один конец заготовки выверните через это отверстие.
- Обжарьте хворост на разогретой сковороде, с большим количеством масла с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажные салфетки, затем посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Кефир используйте любой жирности.
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