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Хворост на кефире: классический рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
243 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
200
Время на прочтение
1 мин
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Хворост на кефире: классический рецепт

Хворост на кефире / Фото: Credits

Приготовьте любимое лакомство по рецепту наших мам и бабушек, который знаком вам с детства. Буквально из стакана кефира за полчаса у вас будет целая гора вкусностей.

Для теста понадобится теплый кефир, мука, сахар, сода и соль. Хворост получается мягким и пышным.

Ингредиенты

кефир
300 мл
мука
3 ст.
яйца куриные
2 шт.
сахар
2 ст. л.
сода
1 ч. л.
ванильный сахар
1 ст. л.
соль
щепотка
растительное масло
сахарная пудра
  1. В кефир добавьте соду и перемешайте. 
  2. Яйца, сахар, ванильный сахар и соль взбейте венчиком. Соедините с кефирной массой и перемешайте. Добавьте частями просеянную муку и замесите тесто.
  3. Выложите тесто на поверхность, присыпанную мукой. Раскатайте его в пласт толщиной примерно  пять миллиметров. Нарежьте тесто на полоски, затем на ромбики. Сделайте надрез посередине ромба и один конец заготовки выверните через это отверстие.
  4. Обжарьте хворост на разогретой сковороде, с большим количеством масла с двух сторон до золотистого цвета. Выложите на бумажные салфетки, затем посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Кефир используйте любой жирности.

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