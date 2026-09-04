Идеально подходит для коктейлей, салатов и брауни: как приготовить розовую соль из цветов из своего сада

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Приготовление розовой соли занимает считаные минуты, но её сладко-солёный вкус выводит любой рецепт на новый уровень.

Как приготовить розовую соль, рассказывает GardeningKnowHow.

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Розы — одни из лучших съедобных цветов для выращивания в вашем саду, поскольку они не только красиво цветут, но и придают блюдам яркий вкус и тонкий, но аппетитный аромат.

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Розовая соль просто волшебная, и её так легко приготовить из собственных цветов. Хотя розовая соль так хорошо сочетается с шоколадной выпечкой, такой как брауни и печенье, небольшое количество этой соли, посыпанное на стопку блинов, также меняет правила игры.

Вот что нужно делать, чтобы добиться отличных результатов.

Выберите подходящую розу

Розы / © ТСН

Если вас интересует, можно ли есть лепестки роз, будьте уверены: лепестки всех настоящих роз съедобны, но важно убедиться, что они не загрязнены химикатами. Лучший способ убедиться в этом — сорвать розы из собственного сада, о котором вы знаете, что в нём не используются пестициды. Избегайте любых растений, растущих вблизи дороги или обработанного деревянного забора.

Если они не помечены как выращенные органическим способом, любые недавно приобретенные кусты роз также следует оставить в покое, поскольку химические опрыскивания и удобрения исчезнут примерно через 6 месяцев. Никогда не ешьте лепестки срезанных роз, купленных в магазине или у цветовода, поскольку они, вероятно, содержат химикаты.

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Соберите несколько лепестков

Чтобы насладиться вкусом, собирайте только что распустившиеся цветы ранним утром. Отделите лепестки от центральной части и выбросьте внутреннюю часть. Удалите «пятку» — бледное белое основание каждого лепестка — так как оно невероятно горькое на вкус. Окуните лепестки в миску с холодной водой, чтобы удалить грязь или мусор, а затем промокните бумажным полотенцем. Вам понадобится ½ стакана свежих лепестков роз.

Смешайте лепестки с солью

Положите лепестки роз в кухонный комбайн или блендер вместе с ¾ стакана крупной или хлопьевидной морской или каменной соли. Измельчайте, пока лепестки не станут мелко измельченными, а соль не приобретёт оттенок роз.

Сушка и хранение

Распределите солевую смесь на противне, застеленном пергаментной бумагой. Важно, чтобы слой был тонким, поэтому при необходимости используйте два листа. Поставьте в духовку на очень слабый огонь, помешивая каждые полчаса, примерно на два часа или пока лепестки не потемнеют, а соль полностью не высохнет. Дайте полностью остыть, а затем храните в герметичной банке.

Как использовать розовую соль

Точный вкус вашей розовой соли будет зависеть от сорта розы, поскольку у некоторых лепестков вкус и аромат гораздо сильнее, чем у других. Чтобы насладиться самым насыщенным вкусом, посыпьте розовой солью блюдо в конце процесса приготовления или выпечки. Если вы используете розовую соль в качестве завершающего украшения к своему любимому рецепту брауни, посыпьте ею сразу после того, как вынете противень из духовки, чтобы остаточное тепло помогло кристаллам прилипнуть к корочке. Для получения чуть более изысканного результата выньте противень из духовки на 10 минут раньше и посыпьте солью, прежде чем вернуть блюдо в духовку для завершения выпекания.

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Помимо использования розовой соли в соленых блюдах, она придает дополнительную глубину вкуса практически любому блюду, но особенно блюдам на овощной основе — используйте эту ароматную приправу для обводки края бокалов при приготовлении «Маргариты» и коктейлей на основе мартини.

Ароматные розы

Вкус розы отражает её аромат не только по своему ароматическому профилю, но и по его интенсивности. Поэтому выберите розу с ароматом, который вы обожаете, и вы, скорее всего, также оцените её вкус. Как правило, белые и жёлтые розы обладают лучшим вкусом, тогда как более тёмные красные могут быть горьковатыми.

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