- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 41
- Время на прочтение
- 3 мин
Идеально подходит для коктейлей, салатов и брауни: как приготовить розовую соль из цветов из своего сада
Если в вашем саду растут розы, а в кухонном шкафу есть соль, у вас уже есть все необходимое, чтобы приготовить эту ароматную приправу и сотворить кулинарную алхимию.
Приготовление розовой соли занимает считаные минуты, но её сладко-солёный вкус выводит любой рецепт на новый уровень.
Как приготовить розовую соль, рассказывает GardeningKnowHow.
Розы — одни из лучших съедобных цветов для выращивания в вашем саду, поскольку они не только красиво цветут, но и придают блюдам яркий вкус и тонкий, но аппетитный аромат.
Розовая соль просто волшебная, и её так легко приготовить из собственных цветов. Хотя розовая соль так хорошо сочетается с шоколадной выпечкой, такой как брауни и печенье, небольшое количество этой соли, посыпанное на стопку блинов, также меняет правила игры.
Вот что нужно делать, чтобы добиться отличных результатов.
Выберите подходящую розу
Если вас интересует, можно ли есть лепестки роз, будьте уверены: лепестки всех настоящих роз съедобны, но важно убедиться, что они не загрязнены химикатами. Лучший способ убедиться в этом — сорвать розы из собственного сада, о котором вы знаете, что в нём не используются пестициды. Избегайте любых растений, растущих вблизи дороги или обработанного деревянного забора.
Если они не помечены как выращенные органическим способом, любые недавно приобретенные кусты роз также следует оставить в покое, поскольку химические опрыскивания и удобрения исчезнут примерно через 6 месяцев. Никогда не ешьте лепестки срезанных роз, купленных в магазине или у цветовода, поскольку они, вероятно, содержат химикаты.
Соберите несколько лепестков
Чтобы насладиться вкусом, собирайте только что распустившиеся цветы ранним утром. Отделите лепестки от центральной части и выбросьте внутреннюю часть. Удалите «пятку» — бледное белое основание каждого лепестка — так как оно невероятно горькое на вкус. Окуните лепестки в миску с холодной водой, чтобы удалить грязь или мусор, а затем промокните бумажным полотенцем. Вам понадобится ½ стакана свежих лепестков роз.
Смешайте лепестки с солью
Положите лепестки роз в кухонный комбайн или блендер вместе с ¾ стакана крупной или хлопьевидной морской или каменной соли. Измельчайте, пока лепестки не станут мелко измельченными, а соль не приобретёт оттенок роз.
Сушка и хранение
Распределите солевую смесь на противне, застеленном пергаментной бумагой. Важно, чтобы слой был тонким, поэтому при необходимости используйте два листа. Поставьте в духовку на очень слабый огонь, помешивая каждые полчаса, примерно на два часа или пока лепестки не потемнеют, а соль полностью не высохнет. Дайте полностью остыть, а затем храните в герметичной банке.
Как использовать розовую соль
Точный вкус вашей розовой соли будет зависеть от сорта розы, поскольку у некоторых лепестков вкус и аромат гораздо сильнее, чем у других. Чтобы насладиться самым насыщенным вкусом, посыпьте розовой солью блюдо в конце процесса приготовления или выпечки. Если вы используете розовую соль в качестве завершающего украшения к своему любимому рецепту брауни, посыпьте ею сразу после того, как вынете противень из духовки, чтобы остаточное тепло помогло кристаллам прилипнуть к корочке. Для получения чуть более изысканного результата выньте противень из духовки на 10 минут раньше и посыпьте солью, прежде чем вернуть блюдо в духовку для завершения выпекания.
Помимо использования розовой соли в соленых блюдах, она придает дополнительную глубину вкуса практически любому блюду, но особенно блюдам на овощной основе — используйте эту ароматную приправу для обводки края бокалов при приготовлении «Маргариты» и коктейлей на основе мартини.
Ароматные розы
Вкус розы отражает её аромат не только по своему ароматическому профилю, но и по его интенсивности. Поэтому выберите розу с ароматом, который вы обожаете, и вы, скорее всего, также оцените её вкус. Как правило, белые и жёлтые розы обладают лучшим вкусом, тогда как более тёмные красные могут быть горьковатыми.