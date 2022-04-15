Идеальное александрийское тесто для пасхальных куличей

Это очень простой, но довольно длительный способ приготовления теста для пасхальных куличей.

Для приготовления пасхи по этому рецепту вам понадобятся очень простые и доступные продукты, но единственный нюанс — топленое молоко. Но не бойтесь, его приготовить тоже очень просто. Готовая пасха получается влажной, нежной, ароматной, а благодаря большому количеству яиц и желтков — красивого желтого цвета.

Ингредиенты:

свежие дрожжи — 75 г

сахар — 500 г

яйца — 5 шт.

желтки — 2 шт.

топленое молоко — 500 мл

растопленное сливочное масло — 250 г

изюм — 100 г

соль — 0,5 ч. л.

мука — 1,5 кг

ванилин

коньяк или ром

цедра апельсина (по желанию)

Приготовление:

1. Положите дрожжи в большую миску и полностью растворите в молоке. Перемешайте деревянной ложкой. У вас должна получиться однородная масса.

2. В большой миске взбейте яйца с сахаром миксером до пышной белой массы.

3. В яйца добавьте растопленное сливочное масло (оно не должно быть горячим) и снова перемешайте миксером.

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4. В большом сосуде соедините дрожжевую массу с яично-сливочной и перемешайте. У вас получится жидкая опара, немного похожая по консистенции на сметану.

5. Накройте сосуд пищевой пленкой и оставьте на 8-12 часов подходить.

6. Добавьте к опаре ванильный сахар, соль и 500 г просеянной через сито муки, перемешайте. Теперь снова добавьте 500 г муки, сухофрукты и хорошо перемешайте.

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7. Тесто по этому рецепту нужно вымешивать руками. Высыпьте на стол оставшуюся муку, а на нее положите тесто. Вмешивайте его руками, пока оно не станет однородным, но больше муки не добавляйте.

8. Разделите тесто на то количество форм, которые будете использовать, смажьте формы растительным маслом.

9. Из теста сделайте шарик и положите в форму. Накройте тесто в формах полотенцем или пищевой пленкой и оставьте подходить на 1-2 часа.

10. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте формы выпекаться. Время выпекания может меняться в зависимости от размера форм, но примерно это занимает 25-35 минут. Готовность проверяйте шпажкой.

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