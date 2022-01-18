Идеальное зимнее блюдо: шеф-повар Андрей Величко назвал топ-10 супов и поделился рецептом

Эти блюда просто созданы для морозных вечеров, для теплых семейных посиделок и для того, чтобы нас согреть, как следует.

Когда холодает, мы уже не так охотно готовим листовые салаты, легкие закуски и блюда из овощей. Во-первых, овощи и салаты зимой не такие ароматные и стоят в пять раз дороже, а во-вторых, в холода организму нужно больше энергии и сил, поэтому тут не обойтись без более питательной еды, без блюд более наваристых, так сказать. А самые наваристые у нас, конечно же, супы. Эти блюда просто созданы для морозных вечеров, для теплых семейных посиделок и для того, чтобы нас согреть как следует. Вот некоторые из моих фаворитов.

Борщ

Он прекрасен весной и ранним летом, из молодых овощей, молочной моркови и почти прозрачной капусты. Но зимой он имеет совсем иной характер. И мы не будем выбирать рецепт, состав, географию, не будем сравнивать борщ с подкопченными грушами и борщ с карасиками или вообще одесский с фасолью. Это мы оставим вам. Но каждый просто обязан зимой приготовить несколько вариантов любимого борща по собственному рецепту.

Гороховый суп

Этот парень с характером. А иначе и быть может — копченые свиные ребра, из которых сварили бульон, хорошенько выжаренный копченый подчеревок и медленно и долго варившийся горох. С ложкой сметаны и теплыми чесночными гренками. А, еще и щепотка свежего укропа.

Тыквенный суп

Красивый оранжевый крем-суп из тыквы. Я его готовлю с имбирем, а вместо сливок использую кокосовое молоко. Получается немного по-азиатски. Слегка сладковат, немного жгуч от имбиря, и обязательно добавьте пару капель тыквенного масла и жаренных семечек при подаче. Очень приятный суп.

Бессарабская зама

Если просто куриный бульон — это ваше, но захотелось чего-то более интересного, то я настоятельно рекомендую приготовить бессарабскую заму. Придется, конечно, поискать некоторые ингредиенты, но, в целом, это прекрасный куриный суп с легкой кислинкой и ароматом любистока и сладкого перца.

Бульон с пельменями

Да-да, тут даже речи не может быть о ЗОЖ, ПП или чем-то подобном. Это пельмени. И бульон. Все. Это просто классика пельменей, одно из лучших их проявлений и любовь с первой ложки. Итальянцы готовят нечто подобное в Эмилии-Романьи — бульон с тортеллини, но это другая история.

Хаш

Я считаю, что хаш нужно есть после хорошей вечеринки. Лучший похмельный суп. Готовится он долго, а начать нужно еще до гулянья — так сказать, подготовить плацдарм. Готовить почти сутки, но зато ложка этого супа склеивает губы и оживляет голову. Очень сильно, и не каждому такое можно, но для тех, кому можно — определенно восстанавливающие блюдо.

Солянка

Если вы не подготовились к вечеринке заранее и не начали готовить хаш, вам суждено есть солянку. Конечно, рецептов и разновидностей немного меньше, чем у борща. Но и здесь есть что обсудить: какие оливки туда идут, что делать с каперсами и можно ли добавлять почечки. Солянка — очень популярный зимний суп.

Бограч

Закарпатский, наваристый, сильно-очень-вкусный. Много паприки, много мяса, много времени, много вкуса. Великолепный, сладковато-острый — ну нельзя прожить зиму и хоть парочку раз не приготовить бограч.

Том-ям

Тайская страсть! Кислый, острый, рыбный. Даже не рыбный, а "морепродуктовый". Простой на первый взгляд состав — листья кафирского лайма, галангал, чили, лемонграс, лайм… это все можно купить или попросить знакомых захватить с собой из Тая. Ну а кто-то может купить пасту том-ям и получится, возможно, не так изысканно, но не менее остро и кисло. В общем, яркий том-ям — это forever.

Фо

Если вы увидели очередь возле вьетнамского кафе — на 100% уверен, что там подают вкусный фо. Я его очень люблю, но сам не готовлю, а хожу к вьетнамцам на Новый Базар в Одессе. Приятный бульон, отварная телятина, рисовая лапша, ростки сои и немного острой шрирачи. А, ну и порция грамм 800… в общем, это мое блюдо зимой.

Это моя десятка фаворитов. А теперь поделюсь своим рецептом тыквенного супа:

Сначала подготовим ингредиенты на 5−6 порций:

тыква оранжевая — 1 шт. на 1,5−2 кг

лук репчатый — 2 шт.

чеснок — 2 головки

картофель — 3 средние картофелины

3 л овощного бульона (можно и воду, это дело вкуса)

небольшой корешок имбиря

масло оливковое — 60 мл

масло подсолнечное — 40 мл

кокосовое молоко или сливки — 400 г

мед — 60 г

уксус белый винный — 30г

тыквенные семечки — 50 г

масло тыквенное — 50 мл

соль и перец по вкусу

Перво-наперво необходимо все почистить и подготовить. Семечки из тыквы промыть и просушить — они нам еще пригодятся для украшения и подачи супа. Ну или купить готовые очищенные тыквенные семечки.

Тыкву и половину лука порезать крупными кубиками 3-4 см, чеснок разделить на зубчики — используем пока только головку. Все это замариновать в оливковом масле, меду, уксусе и соли с перцем. Запекаем минут 30−40 в духовке при 180 градусах. Так, чтобы края немного подгорели и закарамелизировались.

Параллельно в сотейнике слегка обжариваем на растительном масле оставшиеся лук и чеснок с картофелем, подливая понемногу овощной бульон или воду, чтобы жидкость еле покрывала овощи. Когда картофель готов, добавляем уже запеченную тыкву, вливаем остаток бульона и даем закипеть, слегка подсолив.

А затем моя любимая часть — нужно перебить в блендере и процедить через сито. Перебить нужно так, чтобы вся кухня после этого не стала тыквенной. Аккуратно!

После этого возвращаем на огонь, вливаем кокосовое молоко или сливки и доводим до кипения. Добавляем по вкусу соль и перец. Суп готов. Разливаем по тарелкам, посыпаем тыквенными семечками и поливаем тыквенным маслом.

Facebook Андрея Величко

Счастливой и вкусной всем зимы!

Андрей Величко - один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни". На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Читайте также:

Больше рецептов ищите в разделе "Кухня"