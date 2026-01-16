- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 99
- Время на прочтение
- 2 мин
Идеальные домашние сырные и луковые крекеры — рецепт хрустящей закуски
Домашние крекеры — это не только вкусный перекус, но и маленький праздник для вашей кухни. Хрустящие, ароматные, с сырной ноткой или пикантной зеленью, они становятся идеальным дополнением к чаю, кофе или легким закускам.
Фудблогер Рома Емец рассказал о своем любимом рецепте сырных и луковых крекеров, который легко повторить даже в домашних условиях.
Магазинные крекеры редко могут сравниться с теми, которые сделаны собственноручно. Домашние изделия всегда свежие, ароматные и без ненужных примесей. Кроме того, приготовление — это маленький ритуал, ведь вы можете экспериментировать с сырами, зеленью или специями и создавать собственный уникальный вкус.
Ингредиенты
- Молоко коровье
- 150 г
- Сливочное масло
- 60 г
- Соль
- 5 г
- Сахар
- 5 г
- Сухие дрожжи (свежие дрожжи берите в 3 раза больше)
- 5 г
- Пшеничная мука
- 300 г
- Разрыхлитель
- 1 ч.л.
- Пармезан
- 40 г
- Лук зеленый
- 50 г
Приготовление
В миску влейте теплое молоко и добавьте растопленное масло. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи, перемешайте венчиком до однородности.
Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, это обеспечит крекерам пористую, хрустящую текстуру.
Замешивайте тесто 5 мин, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 30 мин при комнатной температуре.
Натрите пармезан на мелкой терке и мелко нарежьте зеленый лук.
Тесто, разделите на две части, в одну добавьте пармезан, в другую — лук. Хорошо перемешайте и оставьте обе части на 30 мин отдохнуть, заверните в пленку.
Тесто выложите на пергамент, накройте еще одним листом пергамента и раскатайте до толщины примерно 2 мм.
Нарежьте на ровные квадратики или полоски, проколите поверхность вилкой, это поможет избежать вздутия во время выпекания.
Выпекайте при 170°C в течение 15-20 мин. Время зависит от типа духовки и наличия конвекции.
Дайте крекерам остыть и наслаждайтесь хрустящей, ароматной закуской дома.
Приготовление домашних крекеров — это простое, но очень приятное дело. Сырные и луковые крекеры доказывают, что вкусные закуски не обязательно покупать в магазине. Немного времени, любимые ингредиенты и внимание к деталям и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки.