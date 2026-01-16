ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
99
Время на прочтение
2 мин

Идеальные домашние сырные и луковые крекеры — рецепт хрустящей закуски

Домашние крекеры — это не только вкусный перекус, но и маленький праздник для вашей кухни. Хрустящие, ароматные, с сырной ноткой или пикантной зеленью, они становятся идеальным дополнением к чаю, кофе или легким закускам.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 50 мин.
Пищевая ценность на 100 г
328 ккал
Крекер сырный и луковый tiktok.com_@romayemets

Крекер сырный и луковый tiktok.com_@romayemets

Фудблогер Рома Емец рассказал о своем любимом рецепте сырных и луковых крекеров, который легко повторить даже в домашних условиях.

Магазинные крекеры редко могут сравниться с теми, которые сделаны собственноручно. Домашние изделия всегда свежие, ароматные и без ненужных примесей. Кроме того, приготовление — это маленький ритуал, ведь вы можете экспериментировать с сырами, зеленью или специями и создавать собственный уникальный вкус.

Ингредиенты

Молоко коровье
150 г
Сливочное масло
60 г
Соль
5 г
Сахар
5 г
Сухие дрожжи (свежие дрожжи берите в 3 раза больше)
5 г
Пшеничная мука
300 г
Разрыхлитель
1 ч.л.
Пармезан
40 г
Лук зеленый
50 г

Приготовление

  1. В миску влейте теплое молоко и добавьте растопленное масло. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи, перемешайте венчиком до однородности.

  2. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, это обеспечит крекерам пористую, хрустящую текстуру.

  3. Замешивайте тесто 5 мин, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 30 мин при комнатной температуре.

  4. Натрите пармезан на мелкой терке и мелко нарежьте зеленый лук.

  5. Тесто, разделите на две части, в одну добавьте пармезан, в другую — лук. Хорошо перемешайте и оставьте обе части на 30 мин отдохнуть, заверните в пленку.

  6. Тесто выложите на пергамент, накройте еще одним листом пергамента и раскатайте до толщины примерно 2 мм.

  7. Нарежьте на ровные квадратики или полоски, проколите поверхность вилкой, это поможет избежать вздутия во время выпекания.

  8. Выпекайте при 170°C в течение 15-20 мин. Время зависит от типа духовки и наличия конвекции.

  9. Дайте крекерам остыть и наслаждайтесь хрустящей, ароматной закуской дома.

Приготовление домашних крекеров — это простое, но очень приятное дело. Сырные и луковые крекеры доказывают, что вкусные закуски не обязательно покупать в магазине. Немного времени, любимые ингредиенты и внимание к деталям и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки.

Дата публикации
Количество просмотров
99
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie