Крекер сырный и луковый tiktok.com_@romayemets

Реклама

Фудблогер Рома Емец рассказал о своем любимом рецепте сырных и луковых крекеров, который легко повторить даже в домашних условиях.

Магазинные крекеры редко могут сравниться с теми, которые сделаны собственноручно. Домашние изделия всегда свежие, ароматные и без ненужных примесей. Кроме того, приготовление — это маленький ритуал, ведь вы можете экспериментировать с сырами, зеленью или специями и создавать собственный уникальный вкус.

Ингредиенты Молоко коровье 150 г Сливочное масло 60 г Соль 5 г Сахар 5 г Сухие дрожжи (свежие дрожжи берите в 3 раза больше) 5 г Пшеничная мука 300 г Разрыхлитель 1 ч.л. Пармезан 40 г Лук зеленый 50 г

Приготовление

В миску влейте теплое молоко и добавьте растопленное масло. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи, перемешайте венчиком до однородности. Добавьте просеянную муку и разрыхлитель, это обеспечит крекерам пористую, хрустящую текстуру. Замешивайте тесто 5 мин, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 30 мин при комнатной температуре. Натрите пармезан на мелкой терке и мелко нарежьте зеленый лук. Тесто, разделите на две части, в одну добавьте пармезан, в другую — лук. Хорошо перемешайте и оставьте обе части на 30 мин отдохнуть, заверните в пленку. Тесто выложите на пергамент, накройте еще одним листом пергамента и раскатайте до толщины примерно 2 мм. Нарежьте на ровные квадратики или полоски, проколите поверхность вилкой, это поможет избежать вздутия во время выпекания. Выпекайте при 170°C в течение 15-20 мин. Время зависит от типа духовки и наличия конвекции. Дайте крекерам остыть и наслаждайтесь хрустящей, ароматной закуской дома.

Приготовление домашних крекеров — это простое, но очень приятное дело. Сырные и луковые крекеры доказывают, что вкусные закуски не обязательно покупать в магазине. Немного времени, любимые ингредиенты и внимание к деталям и ваша кухня наполнится ароматом свежей выпечки.