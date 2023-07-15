Идеальные квашеные огурцы: рецепт от Андрея Величко

Сейчас именно звездное время квашеных, малосольных, хрустящих огурцов. А лучше огурчиков.
Ингредиенты:
- соль
- вода
- огурцы
- травы
- чеснок
- острый перец
Рецепт очень простой – ложка соли на литр воды, огурцы, и травы – обязательно укроп (огурцы берем молодые, а укроп – старый, с зонтиками), ну и чеснок с острым перцем.
На дно посуды укроп и чеснок с чили, на них огурцы, залили все соленой водой и оставили на 3 дня при комнатной температуре.
Начиная со второго дня я начинаю пробовать – чтобы поймать тот самый момент, когда огурцы уже начали кваситься, но еще малосольные. И вот когда у вас идеальный огурец – можно прятать в холодильник.
Кстати, чтобы огурцы были хрустящими, подержите их перед заквашиванием несколько часов в холодной воде.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
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