Идеальные квашеные огурцы: рецепт от Андрея Величко

Сейчас именно звездное время квашеных, малосольных, хрустящих огурцов. А лучше огурчиков.

Ингредиенты:

соль

вода

огурцы

травы

чеснок

острый перец

Рецепт очень простой – ложка соли на литр воды, огурцы, и травы – обязательно укроп (огурцы берем молодые, а укроп – старый, с зонтиками), ну и чеснок с острым перцем.

На дно посуды укроп и чеснок с чили, на них огурцы, залили все соленой водой и оставили на 3 дня при комнатной температуре.

Начиная со второго дня я начинаю пробовать – чтобы поймать тот самый момент, когда огурцы уже начали кваситься, но еще малосольные. И вот когда у вас идеальный огурец – можно прятать в холодильник.

Кстати, чтобы огурцы были хрустящими, подержите их перед заквашиванием несколько часов в холодной воде.

Квашеные огурцы / Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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