Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Идеальный летний салат из арбуза и сыра фета: рецепт от Андрея Величко

Дата публикации
Просмотры
311
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Идеальный летний салат из арбуза и сыра фета: рецепт от Андрея Величко

Салат из арбуза и сыра фета / Фото: Facebook Андрея Величко

Шеф-повар поделился рецептом вкусного и простого летнего салата. Есть такое блюдо можно с сыром, а можно и без – кто как больше любит.

Это очень быстрый и невероятно вкусный салат и именно сейчас, со сладкими арбузами и помидорами, он наиболее хорош.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Помидоры черри (имеющиеся) – 80 г;
  • Арбуз – 150 г;
  • Сладкий красный лук – 1/3 шт;
  • Сыр фета – 80 г;
  • Рукола – 125 г.

Заправка

  • Оливковое масло – 2 ст ложки;
  • Бальзамический уксус – 1 ст ложка;
  • Соль, перец.

Приготовление блюда очень простое – нарежьте все составляющие и заправьте по вкусу. Арбуз и сыр лучше всего нарезать небольшими кубиками, а лук – тонкими ломтиками.

Салат из арбуза и сыра фета / © Facebook Андрея Величко
Салат из арбуза и сыра фета / Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

Читайте также:

Рецепт Бандериков — одного из самых популярных украинских блюд | Рецепты Завтрака

Рецепт Бандериков — одного из самых популярных украинских блюд | Рецепты Завтрака

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
311
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация