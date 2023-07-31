Идеальный летний салат из арбуза и сыра фета: рецепт от Андрея Величко

Шеф-повар поделился рецептом вкусного и простого летнего салата. Есть такое блюдо можно с сыром, а можно и без – кто как больше любит.

Это очень быстрый и невероятно вкусный салат и именно сейчас, со сладкими арбузами и помидорами, он наиболее хорош.

Ингредиенты на 2 порции:

Помидоры черри (имеющиеся) – 80 г;

Арбуз – 150 г;

Сладкий красный лук – 1/3 шт;

Сыр фета – 80 г;

Рукола – 125 г.

Заправка

Оливковое масло – 2 ст ложки;

Бальзамический уксус – 1 ст ложка;

Соль, перец.

Приготовление блюда очень простое – нарежьте все составляющие и заправьте по вкусу. Арбуз и сыр лучше всего нарезать небольшими кубиками, а лук – тонкими ломтиками.

Салат из арбуза и сыра фета / Фото: Facebook Андрея Величко

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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