Идеальный летний салат из арбуза и сыра фета: рецепт от Андрея Величко

Шеф-повар поделился рецептом вкусного и простого летнего салата. Есть такое блюдо можно с сыром, а можно и без – кто как больше любит.
Это очень быстрый и невероятно вкусный салат и именно сейчас, со сладкими арбузами и помидорами, он наиболее хорош.
Ингредиенты на 2 порции:
- Помидоры черри (имеющиеся) – 80 г;
- Арбуз – 150 г;
- Сладкий красный лук – 1/3 шт;
- Сыр фета – 80 г;
- Рукола – 125 г.
Заправка
- Оливковое масло – 2 ст ложки;
- Бальзамический уксус – 1 ст ложка;
- Соль, перец.
Приготовление блюда очень простое – нарежьте все составляющие и заправьте по вкусу. Арбуз и сыр лучше всего нарезать небольшими кубиками, а лук – тонкими ломтиками.
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.
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