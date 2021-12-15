Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко

Давайте поговорим о креме. О том самом заварном креме.

Так вот заварной крем является самым основным ингредиентом Наполеона. И кто бы там что не говорил. Конечно, есть рецепты торта с масляным кремом, со сгущенкой, со взбитыми сливками. Но ниже вы найдете рецепт простого и вкусного заварного крема. И почитайте внимательно технологию приготовления — там есть нюансы!

Ингредиенты:

3 ст ложки муки

3 желтка

500 мл молока

ванильный сахар или ваниль

100 г сливочного масла

100 г сахара

щепотка соли

1-2 ложки рома

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Шаг 1

Смешайте в миске желтки, сахар, соль и муку. Чтобы получилось однородное жидкое тесто — добавьте молока, сколько считаете нужным — ориентировочно 1/5 часть. И кстати, берите жирное, хорошее молоко. С белой водичкой 0% жирности у вас получится неизвестно что.

Шаг 2

Основную часть молока доведите до кипения, но чтобы не закипело. Используйте кастрюлю или сотейник с толстым дном. Снимите с огня. И постепенно, тонкой струйкой, постоянно помешивая введите жидкое тесто. Именно так не должно получиться комочков. Если появились, можно, конечно, воспользоваться ситом.

Шаг 3

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Верните на слабый огонь, при постоянном помешивании доведите до кипения. Следите за дном — крем не должен пригореть. Если пригорел — можно, конечно, перелить в другую кастрюлю. Крем должен загустеть немного и стать вязким. Если так — снимайте с огня.

Шаг 4

Теперь можно добавить сливочное масло. Использовать следует масло сладкое, из сливок, 82% жирности, как минимум. Холодное, нарезанное кубиками. Постоянно перемешивайте крем до полного растворения масла. Если вы использовали экстракт ванили — пора добавлять. Если ванильный сахар, то в самом начале вместе с сахаром.

Вкус крема, по желанию, можно сделать лимонным или с ароматом лайма, добавив в самом конце немного цедры.

Шаг 5

Влейте алкоголь, попробуйте крем. Если нравится — накрывайте пленкой так, чтобы она оказалась вплотную к поверхности и дайте остыть. Желательно в миске с ледяной водой летом, а зимой на холоде, а у кого и на морозе.

Теперь таким кремом можно перемазывать коржи, начинять эклеры, профитроли и прочие заварные пирожные, завтракать с фруктами и ягодами. В общем, по желанию.

А какой ваш рецепт заварного крема?

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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