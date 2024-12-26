Идеи интересных закусок к новогоднему столу

Новогодний стол – это не только основные блюда, но и интересный выбор закусок, создающих атмосферу праздника.

На странице kvitko_tati2 предложили несколько идей, как приготовить быстрые, вкусные и изысканные закуски, которые удивят ваших гостей и станут настоящим украшением стола.

Тарталетки со сливочным сыром, шпинатом и красной рыбой

Эта закуска сочетает в себе нежность сливочного сыра, свежесть шпината и вкус красной рыбы.

Равномерно смажьте тарталетки сливочным творогом.

Добавить свежий шпинат, тонко нарезанную красную рыбу и консервированную кукурузу.

Эта закуска выглядит ярко и идеально подходит к шампанскому.

Кремовые корзинки с авокадо и икрой

Это стильный вариант, который привлекает не только вкусом, но и видом.

Измельчите семгу, добавьте к ней кубики спелого авокадо и сливочный сыр.

Тщательно перемешайте смесь до однородной смеси.

Наполните ею тарталетки.

Сверху украсьте красной икрой и веточками микрозеленые, например горохом.

Эта закуска станет настоящим шедевром на вашем столе.

Тарталетки с огуречными елочками

Необычная форма этой закуски точно поразит ваших гостей.

Тонкими слайсами нарежьте огурец с помощью овощечистки.

Нанизывайте слайсы на шпажку в форме елки.

Смажьте основу тарталетки сливочным сыром и украсьте красными мини-помидорами. Зафиксируйте сверху огуречную елку.

Эта вкусная закуска придаст праздничное настроение.

Тарталетки с креветками и авокадо

Легкая и элегантная закуска для любителей морепродуктов.

Поджарьте креветки на оливковом масле с добавлением специй.

Наполните тарталетки сливочным сыром и пюре авокадо.

Добавить сверху помидоры черри и обжаренную креветку.

Креветки придают блюду роскошный вид и непревзойденный вкус.

Тарталетки с семгой и икрой

Эта классическая закуска всегда актуальна на праздничных застольях.

Наполните тарталетки сливочным сыром.

Добавьте тонкие ломтики семги.

Сверху украсьте красной икрой и небольшой веточкой укропа.

Такие тарталетки подчеркнут праздничный характер вашего стола.

Канапе с овощами и рыбой

Этот вариант закуски отличается простотой приготовления и ярким видом.

Нарежьте перец, красную рыбу, минипомидоры, оливки и огурцы.

Нанизывайтесь на шпажки, чередуя ингредиенты.

Выложите на красивое блюдо и подавайте гостям.

Каждая из этих закусок – это небольшая история вкуса, создающая праздничное настроение. Выбирайте те, которые вам больше нравится, или же попробуйте все варианты, чтобы сделать свой новогодний стол непревзойденным.

Приятного аппетита!

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