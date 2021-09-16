Икра баклажанная: блюдо, которое можно подавать горячим и холодным

Давайте обратим внимание на баклажаны, содержащие богатый набор полезных веществ.
Блюда из баклажанов вкусны и питательны, они широко представлены в национальных кухнях народов мира: это и грузинские баклажаны с орехами, и греческая мусака.
Предлагаемый нами рецепт – икра из баклажанов. Баклажанная икра – блюдо универсальное. Ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, как самостоятельно, так и с гарниром или в качестве гарнира к мясу. А можно просто на хлеб как намазку.
Ингредиенты:
- 1 кг баклажанов
- 0,5 кг помидоров
- 300 г моркови
- 3 стручка болгарского перца
- 3 луковицы
- 2-3 зубка чеснока
- зелень
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Баклажаны, помидоры, болгарский перец, морковь и зелень вымыть под проточной водой.
Баклажаны и помидоры нарезать мелкими кубиками. Так же нарезать очищенный от плодоножек и семян болгарский перец. Очищенный от шелухи репчатый лук мелко изрубить. Так же поступить с зеленью. Очищенную морковь натереть на терке.
Баклажаны обжарить в небольшом количестве растительного масла и переложить в сотейник. Затем по отдельности слегка обжарить лук, болгарский перец и морковь и соединить с баклажанами.
К подготовленным овощам добавить помидоры, посолить, поперчить и тушить на медленном огне, периодически помешивая, около 45-50 минут.
За 5-10 минут до готовности в икру ввести пропущенный через пресс чеснок и зелень.
На заметку
Зелень используйте любую, но особенно вкусной и ароматной получается икра с добавлением кинзы.
Готовую баклажанную икру можно пюрировать блендером.
При желании сделать икру острее увеличьте норму закладки чеснока и добавьте перец чили.
Помидоры можно не нарезать, а провернуть через мясорубку или натереть на терке.
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