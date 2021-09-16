Икра баклажанная: блюдо, которое можно подавать горячим и холодным

Давайте обратим внимание на баклажаны, содержащие богатый набор полезных веществ.

Блюда из баклажанов вкусны и питательны, они широко представлены в национальных кухнях народов мира: это и грузинские баклажаны с орехами, и греческая мусака.

Предлагаемый нами рецепт – икра из баклажанов. Баклажанная икра – блюдо универсальное. Ее можно подавать как в горячем, так и в холодном виде, как самостоятельно, так и с гарниром или в качестве гарнира к мясу. А можно просто на хлеб как намазку.

Ингредиенты:

1 кг баклажанов

0,5 кг помидоров

300 г моркови

3 стручка болгарского перца

3 луковицы

2-3 зубка чеснока

зелень

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Баклажаны, помидоры, болгарский перец, морковь и зелень вымыть под проточной водой.

Баклажаны и помидоры нарезать мелкими кубиками. Так же нарезать очищенный от плодоножек и семян болгарский перец. Очищенный от шелухи репчатый лук мелко изрубить. Так же поступить с зеленью. Очищенную морковь натереть на терке.

Баклажаны обжарить в небольшом количестве растительного масла и переложить в сотейник. Затем по отдельности слегка обжарить лук, болгарский перец и морковь и соединить с баклажанами.

К подготовленным овощам добавить помидоры, посолить, поперчить и тушить на медленном огне, периодически помешивая, около 45-50 минут.

За 5-10 минут до готовности в икру ввести пропущенный через пресс чеснок и зелень.

На заметку

Зелень используйте любую, но особенно вкусной и ароматной получается икра с добавлением кинзы.

Готовую баклажанную икру можно пюрировать блендером.

При желании сделать икру острее увеличьте норму закладки чеснока и добавьте перец чили.

Помидоры можно не нарезать, а провернуть через мясорубку или натереть на терке.

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