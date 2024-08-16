Икра баклажанная: классический рецепт

Замечательная летняя, витаминная икра из баклажанов, которая вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Подайте как закуску в салатнике или на ломтике черного хлеба.
Нужно подготовить овощи, нарезать маленькими кубиками, обжарить на сковороде и протушить. А чтобы придать икре более яркий вкус и аромат, при тушении к овощам добавьте чеснок и острый перец.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- перец острый чили
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- помидоры
- 5 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- соль
- сахар
- 2 ч. л.
- растительное масло
- Баклажаны, морковь, лук очистите и нарежьте кубиками.
- Перец очистите от семян, удалите перегородки и также нарежьте кубиками, а перец острый кружками.
- Морковь очистите и натрите на крупную терку.
- Помидоры и чеснок нарежьте кубиками.
- В глубокую, с толстым дном сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и обжарьте лук и морковь до румяности, добавьте сладкий перец и острый, затем баклажаны. Обжарьте 8-10 минут. Выложите помидоры, перемешайте и тушите без крышки до испарения жидкости. Посолите и добавьте сахар. Убавьте огонь до минимума и тушите еще при закрытой крышке 15-20 минут. За минуту до конца приготовления добавьте в икру чеснок. Перемешайте.
Советы:
- Баклажанную икру можно пробить блендером.
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