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Икра баклажанная: классический рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
29
Время на прочтение
1 мин
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Икра баклажанная: классический рецепт

Икра баклажанная / Фото: Credits

Замечательная летняя, витаминная икра из баклажанов, которая вкусная как в горячем, так и в холодном виде. Подайте как закуску в салатнике или на ломтике черного хлеба.

Нужно подготовить овощи, нарезать маленькими кубиками, обжарить на сковороде и протушить. А чтобы придать икре более яркий вкус и аромат, при тушении к овощам добавьте чеснок и острый перец.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
перец болгарский
1 шт.
перец острый чили
1 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
помидоры
5 шт.
чеснок
2 зубчика
соль
сахар
2 ч. л.
растительное масло
  1. Баклажаны, морковь, лук очистите и нарежьте кубиками.
  2. Перец очистите от семян, удалите перегородки и также нарежьте кубиками, а перец острый кружками.
  3. Морковь очистите и натрите на крупную терку.
  4. Помидоры и чеснок нарежьте кубиками.
  5. В глубокую, с толстым дном сковороду налейте растительное масло. Разогрейте и обжарьте лук и морковь до румяности, добавьте сладкий перец и острый, затем баклажаны. Обжарьте 8-10 минут. Выложите помидоры, перемешайте и тушите без крышки до испарения жидкости.  Посолите и добавьте сахар. Убавьте огонь до минимума и тушите еще при закрытой крышке 15-20 минут. За минуту до конца приготовления добавьте в икру чеснок. Перемешайте.

Советы:

  • Баклажанную икру можно пробить блендером.

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