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Икра из баклажанов по-одесски: классический рецепт
Особенность приготовления икры из баклажанов по-одесски в том, что овощи вначале запекают в духовке, а затем мелко рубят ножом.
Это блюдо употребляют сразу после приготовления, именно в летний сезон овощей.
Ингредиенты
- баклажаны
- 1 кг
- лук синий
- 1 шт.
- болгарский перец
- 2 шт.
- помидор
- 1 шт.
- чеснок
- 3-4 зубчика
- растительное масло
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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Баклажаны, болгарский перец помойте и обсушите бумажным полотенцем.
Выложите на противень, проколите вилкой и запекайте баклажаны при температуре 220 градусов 40 минут, болгарский перец 20-25 минут, периодически переворачивая.
Овощи выложите в пакет на 10-15 минут, затем снимите кожицу, у перца удалите еще плодоножку, семена, дайте стечь лишней жидкости и мелко порубите ножом.
Лук, чеснок очистите и мелко измельчите.
Помидор опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки, мелко нарежьте и откиньте на ситечко, чтобы удалить лишнюю жидкость.
В емкость выложите баклажаны, болгарский перец, помидор, лук, чеснок, добавьте перец черный молотый, посолите, влейте растительное масло и перемешайте.
Отправьте в холодильник на один час настояться.
Советы:
Овощи можно запечь на гриле.
Ароматное масло можно заменить оливковым.