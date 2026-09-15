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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

Икра из баклажанов по-одесски: классический рецепт

Особенность приготовления икры из баклажанов по-одесски в том, что овощи вначале запекают в духовке, а затем мелко рубят ножом.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
148 ккал
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Икра из баклажанов

Икра из баклажанов / © Credits

Это блюдо употребляют сразу после приготовления, именно в летний сезон овощей.

Ингредиенты

баклажаны
1 кг
лук синий
1 шт.
болгарский перец
2 шт.
помидор
1 шт.
чеснок
3-4 зубчика
растительное масло
3 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Баклажаны, болгарский перец помойте и обсушите бумажным полотенцем.

  2. Выложите на противень, проколите вилкой и запекайте баклажаны при температуре 220 градусов 40 минут, болгарский перец 20-25 минут, периодически переворачивая.

  3. Овощи выложите в пакет на 10-15 минут, затем снимите кожицу, у перца удалите еще плодоножку, семена, дайте стечь лишней жидкости и мелко порубите ножом.

  4. Лук, чеснок очистите и мелко измельчите.

  5. Помидор опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки, мелко нарежьте и откиньте на ситечко, чтобы удалить лишнюю жидкость.

  6. В емкость выложите баклажаны, болгарский перец, помидор, лук, чеснок, добавьте перец черный молотый, посолите, влейте растительное масло и перемешайте.

  7. Отправьте в холодильник на один час настояться.

Советы:

  • Овощи можно запечь на гриле.

  • Ароматное масло можно заменить оливковым.

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