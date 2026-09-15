Икра из баклажанов по-одесски: классический рецепт

Это блюдо употребляют сразу после приготовления, именно в летний сезон овощей.

Баклажаны, болгарский перец помойте и обсушите бумажным полотенцем.

Выложите на противень, проколите вилкой и запекайте баклажаны при температуре 220 градусов 40 минут, болгарский перец 20-25 минут, периодически переворачивая.

Овощи выложите в пакет на 10-15 минут, затем снимите кожицу, у перца удалите еще плодоножку, семена, дайте стечь лишней жидкости и мелко порубите ножом.

Лук, чеснок очистите и мелко измельчите.

Помидор опустите на 1-2 минуты в кипяток, затем в холодную воду, очистите от шкурки, мелко нарежьте и откиньте на ситечко, чтобы удалить лишнюю жидкость.

В емкость выложите баклажаны, болгарский перец, помидор, лук, чеснок, добавьте перец черный молотый, посолите, влейте растительное масло и перемешайте.