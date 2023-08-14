Икра из баклажанов: рецепт от Андрея Величко

Существует достаточно много рецептов икры из баклажанов. Конечно же, основа – всегда баклажаны.

Их запекают на огне, в духовке, печи, на газовой конфорке дома на кухне. А вот дальше готовят по-разному. Во Франции, Греции, Италии, Территории, Украине рецепты отличаются. Да и в одесской области где-то запекают баклажаны, перец и помидоры, где-то тушат в котле (и это тоже называют "икрой" и это очень хорошо). А на юге Бессарабии, откуда я родом, в это время года готовят "Сырую баклажанную икру".

В чем особенность? Баклажаны запекают, а вот все остальные ингредиенты должны быть сырыми. И заправляют такую икру домашним маслом, постным маслом и уксусом с ароматными травами. Этот вариант икры очень летний, свежий, но лично у меня ассоциируется с летом. Делюсь рецептом и нюансами приготовления.

Баклажаны / Фото: Facebook Андрея Величко

Вам понадобится:

4-5 средних баклажанов;

2 больших сладких помидора;

2 средних сладких перцев;

1 небольшая луковица;

2-3 зубчика чеснока;

Зелень – петрушка, любисток, сельдерей;

3 ст ложки нерафинированного подсолнечного масла;

1-1,5 ст ложки фруктового или винного уксуса;

соль, перец.

Приготовление икры выглядит очень простым, но я обещал нюансы, так что делюсь.

Первый. Запекаем баклажаны. Используйте доступный вариант. Я помню, как в моем детстве мама часто запекала на газовой конфорке. Аромат стоял невероятный. Если у вас есть возможность – используйте мангал, гриль, костер – что угодно куда можно бросить сырые баклажаны и сжечь для икры. Если нет – то домашняя духовка. Главное в запекании баклажанов – сжечь их. Да, не ошибся. Максимальная температура, и самый характерный аромат "дымка", аромат подгоревших баклажанов, их "полный" аромат — это именно то, что сделает будущую икру вкусной.

Когда баклажаны готовы – накройте их чтобы немного остыли, а затем можно чистить. Есть один очень действенный метод. Разрезаете пополам вздорж, а затем, положив на кухонную доску срезом вверх, столовой ложкой соскребайте запеченную середину баклажана.

Далее запеченный баклажан следует нарубить ножом до почти однородной массы и откинуть на сито, чтобы стек сок. А мы перейдем к следующему этапу.

Второе. Помидоры следует натереть. Есть нюанс. Кожу не снимаем, сам помидор разрезаем на 4 части и натерем на домашней терке. Таким образом, кожа останется у вас в руках. Натертые помидоры отправляем на сито баклажанам, чтобы и с них тоже стекал сок.

Третье. Нарезаем мелким кубиком (это примерно 5 мм) сырой сладкий перец и лук. Перец можно брать красный, но если есть возможность взять белый или зеленый – будет лучший вкус мне кажется. Лук лучше менее «проклятый», более сладкий.

Составляющие икры / Фото: Facebook Андрея Величко

Четвертый. Зелень. Этот шаг тоже очень важен. В рецепте с моего детства для сырой икры всегда срывали свежую зелень на огороде, использовали что было, но очень часто вспоминаю именно аромат петрушки, любистку и совсем чуть-чуть листового сельдерея. С зеленью добавляем чеснок, измельчив его либо ножом, либо можно натереть на терке, либо, как всегда, воспользоваться чеснокодавилкой.

Заправлять такой салат, эту икру следует ароматным нерафинированным маслом, уксусом и солью с перцем. И не жалейте масла и уксуса. И еще немаловажный нюанс – как замешали, заправили, довели по вкусу, то оставьте икру на пару часов в холодильнике. Именно теперь все ингредиенты «женятся» между собой, вкус выровняется, а вы успеете приготовить биточки из свинины. Или из телятины. Именно к отбивным котлетам икра подходит лучше всего!

Готовая икра / Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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