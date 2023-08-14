Икра из баклажанов: рецепт от Андрея Величко

Существует достаточно много рецептов икры из баклажанов. Конечно же, основа – всегда баклажаны.
Их запекают на огне, в духовке, печи, на газовой конфорке дома на кухне. А вот дальше готовят по-разному. Во Франции, Греции, Италии, Территории, Украине рецепты отличаются. Да и в одесской области где-то запекают баклажаны, перец и помидоры, где-то тушат в котле (и это тоже называют "икрой" и это очень хорошо). А на юге Бессарабии, откуда я родом, в это время года готовят "Сырую баклажанную икру".
В чем особенность? Баклажаны запекают, а вот все остальные ингредиенты должны быть сырыми. И заправляют такую икру домашним маслом, постным маслом и уксусом с ароматными травами. Этот вариант икры очень летний, свежий, но лично у меня ассоциируется с летом. Делюсь рецептом и нюансами приготовления.
Вам понадобится:
- 4-5 средних баклажанов;
- 2 больших сладких помидора;
- 2 средних сладких перцев;
- 1 небольшая луковица;
- 2-3 зубчика чеснока;
- Зелень – петрушка, любисток, сельдерей;
- 3 ст ложки нерафинированного подсолнечного масла;
- 1-1,5 ст ложки фруктового или винного уксуса;
- соль, перец.
Приготовление икры выглядит очень простым, но я обещал нюансы, так что делюсь.
Первый. Запекаем баклажаны. Используйте доступный вариант. Я помню, как в моем детстве мама часто запекала на газовой конфорке. Аромат стоял невероятный. Если у вас есть возможность – используйте мангал, гриль, костер – что угодно куда можно бросить сырые баклажаны и сжечь для икры. Если нет – то домашняя духовка. Главное в запекании баклажанов – сжечь их. Да, не ошибся. Максимальная температура, и самый характерный аромат "дымка", аромат подгоревших баклажанов, их "полный" аромат — это именно то, что сделает будущую икру вкусной.
Когда баклажаны готовы – накройте их чтобы немного остыли, а затем можно чистить. Есть один очень действенный метод. Разрезаете пополам вздорж, а затем, положив на кухонную доску срезом вверх, столовой ложкой соскребайте запеченную середину баклажана.
Далее запеченный баклажан следует нарубить ножом до почти однородной массы и откинуть на сито, чтобы стек сок. А мы перейдем к следующему этапу.
Второе. Помидоры следует натереть. Есть нюанс. Кожу не снимаем, сам помидор разрезаем на 4 части и натерем на домашней терке. Таким образом, кожа останется у вас в руках. Натертые помидоры отправляем на сито баклажанам, чтобы и с них тоже стекал сок.
Третье. Нарезаем мелким кубиком (это примерно 5 мм) сырой сладкий перец и лук. Перец можно брать красный, но если есть возможность взять белый или зеленый – будет лучший вкус мне кажется. Лук лучше менее «проклятый», более сладкий.
Четвертый. Зелень. Этот шаг тоже очень важен. В рецепте с моего детства для сырой икры всегда срывали свежую зелень на огороде, использовали что было, но очень часто вспоминаю именно аромат петрушки, любистку и совсем чуть-чуть листового сельдерея. С зеленью добавляем чеснок, измельчив его либо ножом, либо можно натереть на терке, либо, как всегда, воспользоваться чеснокодавилкой.
Заправлять такой салат, эту икру следует ароматным нерафинированным маслом, уксусом и солью с перцем. И не жалейте масла и уксуса. И еще немаловажный нюанс – как замешали, заправили, довели по вкусу, то оставьте икру на пару часов в холодильнике. Именно теперь все ингредиенты «женятся» между собой, вкус выровняется, а вы успеете приготовить биточки из свинины. Или из телятины. Именно к отбивным котлетам икра подходит лучше всего!
Приятного аппетита!
Андрей Величко – один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".
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