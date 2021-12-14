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Имбирные пряники: рецепт популярной рождественской выпечки

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Имбирные пряники: рецепт популярной рождественской выпечки

Приближаются Рождество и Новый год, а значит, в доме скоро запахнет ароматной выпечкой.

Однако не стоит тянуть до последнего дня. Рождественский кекс и штоллен можно испечь уже сегодня. Правда, с ними придется повозиться, а вот традиционные рождественские имбирные пряники готовятся легко и быстро, и коробочка с такими расписными пряниками может стать прекрасным подарком для близких.

Мало того, привлекая к процессу украшения готовых изделий детей, вы позволите развиться их художественным талантам. Только представьте, с какой гордостью малыши будут вручать собственноручно расписанные пряники дедушкам и бабушкам.

Ингредиенты:

  • Для теста:
    • 600 г муки
    • 220 г меда
    • 150 г сахарной пудры
    • 100 г сливочного масла
    • 2 яйца
    • 1 желток
    • 1 столовая ложка порошка какао
    • 1 чайная ложка соды
    • 2 чайные ложки тертой апельсиновой цедры
    • 2 чайные ложки молотой корицы
    • 2 чайные ложки молотого имбиря
    • 0,5 чайной ложки молотой гвоздики
  • для глазури:
    • 150 г сахарной пудры
    • 1 белок
    • 0,5 чайной ложки лимонного сока

Приготовление

В просеянную муку всыпать сахарную пудру, добавить порошок какао, соду, тертую апельсиновую цедру, молотую корицу, имбирь и гвоздику и перемешать.

Охлажденное сливочное масло порубить, соединить с сухой смесью, хорошо перетереть, влить разогретый мед, вбить яйца, добавить желток и замесить эластичное тесто.

Готовому тесту дать несколько минут отдохнуть, после чего раскатать, вырезать пряники и выпекать 10-15 минут при 180°С до золотистого цвета.

Для глазури белок взбить с сахарной пудрой до мягких пиков, добавив в конце взбивания лимонный сок, и покрыть пряники.

На заметку

Пряники можно сделать круглые, вырезая их стаканом, или использовать вырубки для печенья. Учитывая приближение Нового года, подойдут формы в виде елочек, звездочек, снежинок, варежек, валенок и т. д.

Если перед выпечкой в заготовках сделать отверстия, то готовые пряники можно будет повесить на новогоднюю елку.

Чтобы пряники выглядели празднично, распишите их, добавляя в глазурь пищевой или натуральный краситель.

Этот рецепт можно использовать для приготовления пряничного домика.

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